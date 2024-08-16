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Yayın Tarihi: 16 Ağustos 2024 17:44
 ~ Son Güncelleme: 16 Ağustos 2024 18:05
3 dk Okuma

Futbol sahalarındaki şiddeti Meclis'e taşıyan isim: Alpay Özalan

Ahmet Şık, Özgür Özel, Engin Özkoç, Ömer Faruk Gergerlioğlu ve Hüseyin Öz... Alpay Özalan'ın milletvekili seçildikten sonra TBMM'de şiddete başvurup saldırdığı milletvekillerinin isimleri.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Futbol sahalarındaki şiddeti Meclis'e taşıyan isim: Alpay Özalan

Futbol kariyerinde rakip takım oyuncularına saldıran, hakeme, taraftara küfreden, milletvekili olduktan sonra ise gazetecileri hedef gösterip milletvekillerine yumruk atan bir isim AKP İzmir Milletvekili Alpay Özalan.

Bugün Meclis’te Can Atalay için yapılan Genel Kurul’da Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekili Ahmet Şık’a saldırması da ilk değil.

İlk kez 2018’de Meclis’e giren Özalan’ın yine Ahmet Şık’a, Özgür Özel’e saldırmışlığı, Engin Özkoç’un üzerine yürümüşlüğü, Ömer Faruk Gergerlioğlu Meclis’ten atmaya çalışmışlığı var.

İlk kavgası Ahmet Şık’la

Alpay Özalan, 24 Haziran 2018 Genel Seçiminde AKP milletvekili olarak Meclis’e girdikten iki ay sonra 23 Temmuz 2018’de ilk vukuatını gerçekleştirdi.

Ahmet Şık, o dönem HDP Milletvekiliydi. Şık kürsüde konuşurken AKP hükümetinin meşruluğunu sorguladı. Türkiye’de hukukun rafa kaldırıldığını söyleyen Şık’ın “İktidar olmanın yarattığı kibrinizi, yalan ve cehaletle yoğuruyorsunuz. Hakikati söyleyenlere yönelik saldırganlığınızı ise acizliğinizle besliyorsunuz. Ahlaksızlığınızı, yeterli gelmediğini…” sözleri üzerine AKP milletvekilleri sözünü kesti.

Alpay Özalan da Bülent Turan ile birlikte kürsüdeki Şık’ın üzerine yürüdü ve Şık’a saldırdı. Özalan HDP Milletvekili Barış Atay'a da parmak salladı.

AKP’liler Ahmet Şık'ı Hem Konuşturmadı Hem de Ceza Verdirtti
AKP’liler Ahmet Şık'ı Hem Konuşturmadı Hem de Ceza Verdirtti
23 Temmuz 2018

Engin Özkoç'un üzerine yürüdü

Bu kez tarih 26 Aralık 2020. TBMM Genel Kurulu'nda, Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri sürerken dönemin CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, AKP Bursa Milletvekili Osman Mesten’in eleştirilerine yanıt vermek için kürsüye geldi.

Özkoç bu sırada AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan ile tartışmaya girdi. Asker ölümleri ve Erdoğan’ın politikaları üzerinden devam eden tartışmaya Özalan da dahil oldu. Özkoç'un üzerine yürüdü.

Özalan, milletvekili arkadaşları tarafından engellenip salon dışına çıkarılırken, AKP ve CHP milletvekilleri arasında laf atışmaları yaşandı.

Gergerlioğlu’nu zorla Meclis’ten çıkarmaya çalıştı

Özalan, HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun milletvekilliğini düşürüldüğünde TBMM’den çıkarmaya çalıştı.

17 Mart 2021’de Gergerlioğlu’nun milletvekilliği, kesinleşen 2 yıl 6 aylık hapis cezası TBMM Genel Kurulu’nda okunarak düşürüldü.

Özalan bunun üzerine, kararı protesto eden Gergerlioğlu'na müdahale etti. Gergerlioğlu'nun Meclis'i terk etmesini istedi ve dışarıya çıkarmaya çalıştı. Gergerlioğlu’nun yanındaki milletvekillerinin Özalan’a müdahalesiyle gerginlik yatıştı.

Ömer Faruk Gergerlioğlu’un milletvekilliği düşürüldü
HDP'LİLER MECLİS'İ TERK ETMİYOR
Ömer Faruk Gergerlioğlu’un milletvekilliği düşürüldü
17 Mart 2021

Soylu’yla birlikte Özel’e saldırdı

9 Aralık 2021’de Meclis’te bütçe görüşmeleri vardı. Dönemin İçişleri Bakanı Soylu'nun ardından yine dönemin CHP Grup Başkanı Özgür Özel kürsüye çıktı.

Özel, Soylu’ya karşılık “Şehitleri alkışlatıyormuş gibi kendini ayakta alkışlatma çakallığına kapılmasın” deyince Alpay Özalan oturduğu yerden kalkarak kürsünün yanına geldi. Ardından da Özel'in üzerine yürüdü.

Diğer vekiller de araya girince tartışma büyüdü. Bu sırada Özalan yumruk salladı.

Hüseyin Örs’e kalp krizi geçirtti

Tarihler bu kez 6 Aralık 2022. TBMM’de yine bütçe görüşmeleri yapılıyordu.

İYİ Partili ve AKP'li vekiller arasında tartışma başladı. Alpay Özalan’ın kürsüye yürümesiyle birlikte diğer AKP'li diğer miletvekileri de kürsüyü sardı. Bu sıra AKP Bursa Milletvekili Zafer Işık, Hüseyin Örs’e yumruk attı.

Örs, kalp spazmı geçirdi. Hastaneye kaldırıldı, yoğun bakımda kaldı. Dört günde taburcu oldu.

AKP'li Işık'ın yumrukladığı İYİ Partili Örs yoğun bakımda
2023 BÜTÇE GÖRÜŞMELERİ
AKP'li Işık'ın yumrukladığı İYİ Partili Örs yoğun bakımda
6 Aralık 2022

(HA)

Alpay Özalan Ahmet Şık
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