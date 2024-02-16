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KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 16 Şubat 2024 17:29
 ~ Son Güncelleme: 16 Şubat 2024 17:38
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Füruzan son yolculuğuna uğurlandı

Yazar, Zincirlikuyu Camisi'nde kılınan öğle namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Füruzan son yolculuğuna uğurlandı
Fotoğraflar: Sema Gedik-AA

11 Şubat'ta 85 yaşında hayatını kaybeden yazar Füruzan bugün Zincirlikuyu Camisi'nde kılınan öğle namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

'Kitaplarındaki kadınlar, kızlar, çocuklar; her biri bir Füruzan'
'Kitaplarındaki kadınlar, kızlar, çocuklar; her biri bir Füruzan'
14 Şubat 2024

Çağdaş Türkiye Edebiyatı'nın önemli isimlerinden Füruzan, 29 Ekim 1939'da İstanbul'da doğdu.

İlk kitabı "Parasız Yatılı" ile 1972 Sait Faik Hikâye Armağanı'nı kazandı. Bu ödülü kazanan ilk kadın yazar ünvanını aldı. "Parasız Yatılı"yı "Kuşatma" (1971) ve "Benim Sinemalarım" (1973) adlı öykü kitapları izledi. 

Füruzan’ı 20 yıllık editörü Murat Yalçın şu sözlerle uğurlamıştı:

“Füruzan biyografisinin ilk cümlesini çok önemserdi. Ve ‘Parasız Yatılı’ ile başlatırdı: ‘İlk kitabı ‘Parasız Yatılı’ ile 1972 Sait Faik Hikâye Armağanı kazanan ilk kadın yazar oldu’ cümlesiyle yani. Buradaki ‘kadın yazar’ ifadesini bazen eleştirse de yazar kimliğinin varlık kazanışını anlatırken ülkemize özgü sorunların altını çizmeden geçmezdi. Ama ‘kadın yazar’ ifadesini de çok eleştirir ve espriyle anardı…”

Füruzan kimdir?
Füruzan kimdir?
11 Şubat 2024

(AÖ)

Füruzan parasız yatılı cenaze Zincirlikuyu
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