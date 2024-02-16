Füruzan son yolculuğuna uğurlandı

11 Şubat'ta 85 yaşında hayatını kaybeden yazar Füruzan bugün Zincirlikuyu Camisi'nde kılınan öğle namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

'Kitaplarındaki kadınlar, kızlar, çocuklar; her biri bir Füruzan'

Çağdaş Türkiye Edebiyatı'nın önemli isimlerinden Füruzan, 29 Ekim 1939'da İstanbul'da doğdu.

İlk kitabı "Parasız Yatılı" ile 1972 Sait Faik Hikâye Armağanı'nı kazandı. Bu ödülü kazanan ilk kadın yazar ünvanını aldı. "Parasız Yatılı"yı "Kuşatma" (1971) ve "Benim Sinemalarım" (1973) adlı öykü kitapları izledi.

Füruzan’ı 20 yıllık editörü Murat Yalçın şu sözlerle uğurlamıştı:

“Füruzan biyografisinin ilk cümlesini çok önemserdi. Ve ‘Parasız Yatılı’ ile başlatırdı: ‘İlk kitabı ‘Parasız Yatılı’ ile 1972 Sait Faik Hikâye Armağanı kazanan ilk kadın yazar oldu’ cümlesiyle yani. Buradaki ‘kadın yazar’ ifadesini bazen eleştirse de yazar kimliğinin varlık kazanışını anlatırken ülkemize özgü sorunların altını çizmeden geçmezdi. Ama ‘kadın yazar’ ifadesini de çok eleştirir ve espriyle anardı…”

Füruzan kimdir?

(AÖ)