Furkan Vakfı'na operasyon: Alparslan ve Semra Kuytul gözaltına alındı

Adana'da Furkan Vakfı'na yönelik düzenlenen operasyonda Kurucu Başkan Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul'un yanı sıra çok sayıda vakıf üyesinin gözaltına alındı.

Furkan Vakfı Başkanı Kuytul tutuklandı

Vakfın Kurucu Başkanı Alparslan Kuytul'un evinin önüne çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, evde arama yapıldı.

Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul'un aralarında bulunduğu çok sayıda vakıf üyesi de gözaltına alındı.

Kuytul çifti ve vakıf üyeleri geniş güvenlik önlemleri altında sağlık raporu için Adana Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Sağlık raporunun ardından emniyete götürüldü.

Şirketlere kayyum atandı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Furkan Vakfı’na yönelik operasyonla ilgili açıklama yaptı.

Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini tehdit eden, kişiler üzerinde baskı kuran ve suçtan haksız kazanç elde eden yapılara karşı mücadelemizi hukuk içinde kararlılıkla sürdürüyoruz. Adana Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından başlatılan ve Adana İl Emniyet Müdürlüğümüzle koordineli yürütülen soruşturmada, kamuoyunda “Kuytulcular” olarak bilinen yapılanmanın suç teşkil ettiği değerlendirilen faaliyetleri ve bu faaliyetlerden elde edildiği tespit edilen gelirler mercek altına alınmıştır. Müşteki ve tanık beyanları, mali analizler, banka hareketleri, dijital materyaller ve diğer deliller doğrultusunda; suç örgütü kurma ve yönetme, örgüt üyeliği, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, nitelikli dolandırıcılık, resmî belgede sahtecilik ve Vergi Usul Kanunu’na muhalefet suçlarından 32 şüpheli hakkında adli işlem başlatılmıştır. Adana merkezli 6 ilde 49 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmiş; 5 şirket hakkında yönetim kayyımı atanmış, soruşturma kapsamında örgüt lehine faaliyet yürüttüğü tespit edilen 349 sosyal medya hesabı hakkında erişimin engellenmesi kararı verilmiştir. Özellikle vurgulamak isterim ki bu soruşturma herhangi bir dini grubu, inancı, düşünceyi veya hukuka uygun faaliyeti değil; dosyaya yansıyan somut suç eylemlerini, mağdur ve tanık beyanlarını, örgütsel baskı iddialarını ve mali delilleri konu almaktadır. Soruşturmayı titizlikle yürüten Adana Cumhuriyet Başsavcılığımıza; Adana İl Emniyet Müdürlüğümüze, Siber Güvenlik Başkanlığımıza ve görev alan tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum. Suç örgütleri ve suçtan elde edilen gelirlerle mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz.

Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini tehdit eden, kişiler üzerinde baskı kuran ve suçtan haksız kazanç elde eden yapılara karşı mücadelemizi hukuk içinde kararlılıkla sürdürüyoruz.



Adana Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından başlatılan ve Adana İl Emniyet Müdürlüğümüzle… — Akın Gürlek (@abakingurlek) August 19, 2026

Oktay Saral hedef göstermişti

Alparslan Kuytul, geçen günlerde bir video paylaşarak, Süleymancılar'a yönelik operasyonda şunları söylemişti:

"Devlet de, hükümet de her cemaati susturamayacağını öğrenmeli. Her yere kayyum atayamayacağını öğrenmeli. Cemaatin başına kimin geçeceğine devlet mi karar verecek?."

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral da, Kuytul'un bu sözlerine, "Din bezirgânı, bozguncu Kuytul!" başlığı ile karşı çıkmıştı.

Adana'da Furkan Vakfı üyelerine polis şiddeti

X hesabından paylaşım yapan Saral, Kuytul'a yönelik şunları söylemişti:

"Rabbimiz buyuruyor ki: “Onlara: ‘Yeryüzünde fesat çıkarmayın’ denildiğinde, ‘Biz ancak ıslah edicileriz’ derler. Dikkat edin! Asıl bozguncular onlardır; fakat farkında değillerdir.” Bugün kendisini “ıslah edici” diye pazarlayanların, yarın milletin vicdanında nasıl anılacağını elbette zaman gösterecektir. Dini, milleti ve mukaddes değerleri kendi yapılanmalarına kalkan edenler şunu asla unutmasın: FETÖ’nün akıbeti ortadadır. Alihan Kuriş ve avanelerinin bedbaht sonu da aşikârdır. Devletten büyük hiçbir güç yoktur. Kim devlete kafa tutarsa, karşısında milletin iradesini ve hukukun kudretini bulur. Senin de suyun yeterince ısındı Kuytul! Akıllanmamışsın, sıra sana da gelecek! Devletin kurumları üzerinden hesap kurmaya, milletin inancını istismar ederek nüfuz devşirmeye, din kisvesi altında kendinize ayrı bir otorite alanı oluşturmaya kalkışmayın! Milletin dini sizin ticaretiniz değil, devlet sizin tasarrufunuz değil, Türkiye sizin mülkünüz hiç değildir! Bu ülkede son sözü din tüccarları değil devlet, şahıslar değil millet, karanlık yapılar değil hukuk söyler!"

Alparslan Kuytul kimdir? 1965 Adana doğumlu olan Alparslan Kuytul, lisans eğitimini Çukurova Üniversitesi Mimarlık-Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümünde tamamladı. Daha sonra Mısır'a gitti ve 1993-1997 yılları arasında El-Ezher Üniversitesi Şeriat Fakültesi İslam Hukuku bölümünde okudu. Kuytul, 1988’de Kardeşler Kitabevi'ni kurdu. 1994'te ise Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'nı hayata geçirdi. Alparslan Kuytul’un eşi Semra Kuytul da vakfın önde gelen isimlerin arasında gösteriliyor. 2018'de tutuklandı 30 Ocak 2018'de Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Adana, Elazığ ve Niğde'de vakfın merkezi ile yöneticilerin evlerinin de bulunduğu çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Kuytul'un da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı. Kuytul ve dört kişi, soruşturma kapsamında 9 Şubat 2018'de tutuklanmıştı. Yaklaşık bir yıl tutuklu kalan Kuytul, 24 Ocak 2019'da tahliye edilmiş ancak savcılığın itirazı üzerine yeniden tutuklanmıştı. Kuytul, daha sonra hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etme” ve “terör örgütü propagandası” suçlamalarıyla yürütülen ayrı davada 2020'de beraat etmişti. 2022'de tutuklandı Kuytul, Mayıs 2022'de ise iş insanı Koray Sarısaçlı'nın kaçırılıp alıkonulduğu iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında yeniden gözaltına alındı ve tutuklandı. Kuytul suçlamaları reddetti. Bu dosyada tutuklu yargılanan Kuytul, Haziran 2023'te mahkeme tarafından tahliye edildi. Duruşmadaki savunmasında kaçırma olayıyla ilgisi bulunmadığını ve kimseye böyle bir talimat vermediğini söyledi.

(FY)