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Yayın Tarihi: 14 Kasım 2024 15:21
 ~ Son Güncelleme: 14 Kasım 2024 15:27
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Furkan Karabay: Bu cezaevinin ismi hep ‘Silivri’ kalacak

"Silivri çoğunlukla siyasi isimlerin, fikir ‘suçlularının’, kumpas mağdurlarının mahkum edildiği bir cezaevi."

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Furkan Karabay: Bu cezaevinin ismi hep ‘Silivri’ kalacak

Tutuklanıp yerine kayyım atanan Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer’le ilgili soruşturma sürecine dair haberi ve sosyal medya paylaşımları nedeniyle tutuklanan 10Haber muhabiri Furkan Karabay, Marmara (Silivri) Cezaevinden mektup gönderdi.

Karabay mektubunda cezaevinin isminin kötü şöhreti sebebiyle değiştiğini hatırlatarak “İsmi hep Silivri kalacak” dedi:

Bugün Silivri’ye ikinci gelişimde, tutukluluğumun üçüncü günündeyim. Burada ilk günler her zaman zorlu olmuştur. Üstelik cumartesi günü cezaevine gönderildiyseniz cumartesi ve pazar günleri kantin alışverişi yapma, kitap alma şansınız olmuyor. Ayrıca Vatan Emniyet’ten adliyeye sevk edilmeden önce abim, aynı zamanda avukatım olan Harun Karabay tarafından cezaevine giderken yanımda götürmek için hazırlanan kıyafetlere de başkomiser tarafından izin verilmemişti. Neyse ki dün kıyafetlerim geldi ve dördüncü günde temizlendim.

Dün ziyaret, telefon saatlerimi söylemek için bir görevli memur yanıma geldi ve ‘Tekrar hoş geldin Furkan’ dedi. Ziyaret ve telefon günlerimi söyledikten sonraysa ‘Bugün tebliğ için gittiğim yeni mahkumlar da tıpkı senin gibi buraya ya ikinci ya üçüncü kez gelmiş’ dedi. Biliyorsunuz Silivri çoğunlukla siyasi isimlerin, fikir ‘suçlularının’, kumpas mağdurlarının mahkum edildiği bir cezaevi.

Silivri dediğime bakmayın yeni ismi Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu. Hatırlarsınız bir ya da iki yıl önce cezaevinin resmi adındaki ‘Silivri’ kötü şöhretiyle ilçeyi lekelediği için kaldırılmıştı. Aslında değiştirilmesi gereken isim değildi, bu kötü şöhreti yaratan kararları verenlerdi. Çünkü bir şeyler değişmediği sürece bu cezaevinin ismi hep ‘Silivri’ kalacak.

Gazeteci Furkan Karabay tutuklandı
Gazeteci Furkan Karabay tutuklandı
9 Kasım 2024

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
furkan karabay
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