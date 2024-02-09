Fukuşima santral işleticisinden radyoaktif su sızıntısı sonrası özür

Fukuşima Dai-içi Nükleer Güç Santrali'nden iki gün önce (7 Şubat) radyoaktif madde içeren su sızdığı için santral işleticisi firma Tokyo Electric Power’ın (TEPCO) Yöneticisi Taminami Tatsuya, kamuoyundan özür diledi.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, "Fukuşima halkını ve genel olarak toplumu endişelendirdik" denilen açıklamada, sızıntının, santral yerleşkesi dışındaki çevreyi etkilemediği bildirildi.

Tatsuya'nın Fukuşima Eyalet Valiliği yetkilileriyle bir araya geldiği görüşmede, benzer sızıntıların tekrarlanmaması için TEPCO'dan tedbir alınması istendi.

Yaklaşık 5,5 ton kirli su sızmıştı

7 Şubat'ta santralde biriken kirli sudan radyoaktif maddeleri arındıran sistemin bulunduğu binanın havalandırmasında hafta içinde sızıntı saptanmıştı.

Radyoaktif madde içeren yaklaşık 5,5 ton kirli suyun, havalandırma çıkışı etrafına sızdığı tespit edilmişti.

Sisteme kirli su akışının durdurulması ile, sızıntının kesildiği bildirilmişti.

TEPCO yetkilileri, suyun, "sezyum ve stronsiyum dahil 22 milyar bekerel radyoaktif madde içerebileceği" tahmininde bulunmuştu.

Radyoaktif madde içeren suyun büyük bir kısmı toprağa sızarken, yakın bölgedeki drenaj kanallarındaki incelemelerde önemli düzeyde anormallik saptanmamıştı.

İşletici firmanın, suyun sızdığı bölgeyi "girilmez" statüsüne aldığı, bu bölge ve çevresindeki toprağın toplanması dahil prosedürleri başlattığı aktarılmıştı.