Fukuşima santral işleticisinden radyoaktif su sızıntısı sonrası özür
Fukuşima Dai-içi Nükleer Güç Santrali'nden iki gün önce (7 Şubat) radyoaktif madde içeren su sızdığı için santral işleticisi firma Tokyo Electric Power’ın (TEPCO) Yöneticisi Taminami Tatsuya, kamuoyundan özür diledi.
Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, "Fukuşima halkını ve genel olarak toplumu endişelendirdik" denilen açıklamada, sızıntının, santral yerleşkesi dışındaki çevreyi etkilemediği bildirildi.
Tatsuya'nın Fukuşima Eyalet Valiliği yetkilileriyle bir araya geldiği görüşmede, benzer sızıntıların tekrarlanmaması için TEPCO'dan tedbir alınması istendi.
Yaklaşık 5,5 ton kirli su sızmıştı
7 Şubat'ta santralde biriken kirli sudan radyoaktif maddeleri arındıran sistemin bulunduğu binanın havalandırmasında hafta içinde sızıntı saptanmıştı.
Radyoaktif madde içeren yaklaşık 5,5 ton kirli suyun, havalandırma çıkışı etrafına sızdığı tespit edilmişti.
Sisteme kirli su akışının durdurulması ile, sızıntının kesildiği bildirilmişti.
TEPCO yetkilileri, suyun, "sezyum ve stronsiyum dahil 22 milyar bekerel radyoaktif madde içerebileceği" tahmininde bulunmuştu.
Radyoaktif madde içeren suyun büyük bir kısmı toprağa sızarken, yakın bölgedeki drenaj kanallarındaki incelemelerde önemli düzeyde anormallik saptanmamıştı.
İşletici firmanın, suyun sızdığı bölgeyi "girilmez" statüsüne aldığı, bu bölge ve çevresindeki toprağın toplanması dahil prosedürleri başlattığı aktarılmıştı.
Atık su tahliyesi
TEPCO, santraldeki radyoaktif atık suyun okyanusa boşaltılmasına Ağustos 2023'te başladı.
Boşaltımın ilki 24 Ağustos-11 Eylül, ikincisi 5-23 Ekim, üçüncüsü 2-20 Kasım'da tamamlandı.
Atık su, deniz altına inşa edilen tünel vasıtasıyla kıyıdan 1 kilometre açığa boşaltılıyor. Mart ayına kadar toplam 31 bin 200 ton atık su Pasifik Okyanusu'na boşaltılacak.
2011'de 9 büyüklüğünde deprem ile sonrasındaki tsunaminin santraldeki reaktörde yol açtığı nükleer erimeler havaya karışmış ve santral etrafı tahliye bölgesi ilan edilmişti. (TY)