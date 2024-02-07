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HABER
Yayın Tarihi: 7 Şubat 2024 17:10
 ~ Son Güncelleme: 7 Şubat 2024 17:13
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Fukuşima'dan radyoaktif madde içeren yaklaşık 5,5 ton su sızdı

Radyoaktif madde içeren suyun büyük bir kısmı toprağa sızarken, yakın bölgedeki drenaj kanallarındaki incelemelerde önemli düzeyde anormallik saptanmadı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Fukuşima'dan radyoaktif madde içeren yaklaşık 5,5 ton su sızdı
Fotoğraf: Anadolu Ajansı / Arşiv

Japonya'nın kuzeydoğusundaki Fukuşima Dai-içi Nükleer Güç Santrali'nde radyoaktif madde içeren yaklaşık 5,5 ton su sızdı.

Devlet televizyonu NHK'nin haberine göre, santralde biriken kirli sudan radyoaktif maddeleri arındıran sistemin bulunduğu binanın havalandırmasında sızıntı saptandı.

Radyoaktif madde içeren yaklaşık 5,5 ton kirli suyun, binanın havalandırma çıkışı etrafına sızdığı tespit edildi. Sızıntı, sisteme kirli su akışının durdurulmasıyla kesildi.

Toprağa sızdı

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, santral işleticisi Tokyo Electric Power (TEPCO) yetkilileri, suyun, "sezyum ve stronsiyum dahil 22 milyar bekerel radyoaktif madde içerebileceği" tahmininde bulundu.

Radyoaktif madde içeren suyun büyük bir kısmı toprağa sızarken, yakın bölgedeki drenaj kanallarındaki incelemelerde önemli düzeyde anormallik saptanmadı.

İşletici firmanın, suyun sızdığı bölgeyi "girilmez" statüsüne aldığı, bu bölge ve çevresindeki toprağın toplanması dahil prosedürleri başlattığı aktarıldı.

Atık su tahliyesi

TEPCO, santraldeki radyoaktif atık suyun okyanusa boşaltılmasına Ağustos 2023'te başladı. Boşaltımın ilki 24 Ağustos-11 Eylül, ikincisi 5-23 Ekim, üçüncüsü 2-20 Kasım'da tamamlandı.

Atık su, deniz altına inşa edilen tünel vasıtasıyla kıyıdan 1 kilometre açığa boşaltılıyor. Mart ayına kadar toplam 31 bin 200 ton atık su Pasifik Okyanusu'na boşaltılacak.

2011'de 9 büyüklüğünde deprem ile sonrasındaki tsunaminin santraldeki reaktörde yol açtığı nükleer erimeler havaya karışmış ve santral etrafı tahliye bölgesi ilan edilmişti. (TY)

fukuşima radyoaktif sızıntı japonya
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/haber/fukusima-da-radyoaktif-yakit-enkazinin-kaldirilmasi-yine-ertelendi-266396
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/haber/turkiye-fukusima-dan-ders-cikarmadi-240608
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