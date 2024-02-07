Fukuşima'dan radyoaktif madde içeren yaklaşık 5,5 ton su sızdı

Japonya'nın kuzeydoğusundaki Fukuşima Dai-içi Nükleer Güç Santrali'nde radyoaktif madde içeren yaklaşık 5,5 ton su sızdı.

Devlet televizyonu NHK'nin haberine göre, santralde biriken kirli sudan radyoaktif maddeleri arındıran sistemin bulunduğu binanın havalandırmasında sızıntı saptandı.

Radyoaktif madde içeren yaklaşık 5,5 ton kirli suyun, binanın havalandırma çıkışı etrafına sızdığı tespit edildi. Sızıntı, sisteme kirli su akışının durdurulmasıyla kesildi.

Toprağa sızdı

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, santral işleticisi Tokyo Electric Power (TEPCO) yetkilileri, suyun, "sezyum ve stronsiyum dahil 22 milyar bekerel radyoaktif madde içerebileceği" tahmininde bulundu.

Radyoaktif madde içeren suyun büyük bir kısmı toprağa sızarken, yakın bölgedeki drenaj kanallarındaki incelemelerde önemli düzeyde anormallik saptanmadı.

İşletici firmanın, suyun sızdığı bölgeyi "girilmez" statüsüne aldığı, bu bölge ve çevresindeki toprağın toplanması dahil prosedürleri başlattığı aktarıldı.