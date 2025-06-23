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HABER
Yayın Tarihi: 23 Haziran 2025 15:36
 ~ Son Güncelleme: 23 Haziran 2025 15:43
2 dk Okuma

“Fuhuş ve uyuşturucu” haberine soruşturma açılan gazeteci Rabia Önver’e takipsizlik

Hakkari'de fuhuş ve uyuşturucu iddialarını haberleştirdiği için evi basılan ancak evde olmadığı için gözaltına alınamayan gazeteci Rabia Önver hakkında açılan soruşturma takipsizlikle sonuçlandı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
“Fuhuş ve uyuşturucu” haberine soruşturma açılan gazeteci Rabia Önver’e takipsizlik

Hakkari'de, fuhuş ve uyuşturucunun yaygınlaşması üzerine yaptığı haber nedeniyle evi basılan ancak evde olmadığı için gözaltına alınamayan JINNEWS muhabiri Rabia Önver hakkında açılan soruşturma takipsizlikle sonuçlandı.

Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı, ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma (TCK 217/A)’ iddiasıyla başlatılan soruşturmada ‘kovuşturmaya yer yok’ kararı verdi.

Savcılık, haberlerin basın özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini belirterek dosyayı kapattı.

Önver takipsizlik kararı sonrası yaptığı açıklamada "Bölgede devlet eliyle yürütülen fuhuş ve uyuşturucu politikalarını teşhir etmeye hakikati halka ulaştırmaya devam edeceğiz" dedi.

Önver’e soruşturma açılmasına neden olan haberler

Rabia Önver 18-19 ve 20 Eylül’de JINNEWS’te “Colemêrg’te (Hakkari) özel savaş” başlığıyla bir haber dizisi yayınladı.

18 Eylül’de yayımlanan ilk haberde Önver, Ayşegül Akdoğan isimli bir kişinin uyuşturucu ve fuhuş çetesi kurduğunu yazdı. Akdoğan’ın babasının korucu, ağabeyinin de astsubay olduğunu belirtip, çetenin AKP’li yöneticilerin çocukları ve akrabalarından oluştuğunu aktardı.

Önver’in kaynağı ise Akdoğan’ı hakkındaki bir şikayetti. İddiaya göre Savcı Furkan Akbulut şikayette bulunandan şikayetini çekmeye zorlamıştı. Önver de dosyadaki 17 yaşındaki P.K. ile konuştu.

Emniyet ve savcılık fuhuş çetesini koruyor!

Önver, 19 Eylül’deki ikinci haberinde P.K.’nin annesi N.K. konuştu. N.K. emniyetten şikayetlerini geri çekmek için 6 defa arandığını, Savcı Akbulut’un da kendilerini hapisle tehdit ettiğini söyledi. Ayrıca kentteyken ölüm tehditleri aldıklarını anlattı.

Fuhşa zorlanan kadının ailesine emniyet ve yargı tehdidi

Önver, 20 Eylül’deki üçüncü haberde ise kentteki uyuşturucu kullanma yaşının 14-15’e kadar düştüğünü, şüpheli ölümler yaşandığını yine P.K. üzerinden anlattı.

Ölümle tehdit edilen R.S.: Ayşegül’ün arkasında kimler var?

20 Eylül’de son haberin yayınlanmasının akşamında Önver’in evi basıldı.

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
Rabia Önver TCK 217/A halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma
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/haber/evi-basilan-gazeteci-rabia-onver-e-yaniltici-bilgiyi-yayma-suclamasi-299966
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/haber/hakkari-de-gazeteci-rabia-onver-in-evine-polis-baskini-299918
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