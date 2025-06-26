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HABER
Yayın Tarihi: 26 Haziran 2025 10:37
 ~ Son Güncelleme: 26 Haziran 2025 10:43
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“Fuhuş çetesi” haberi yapan gazeteci Zeynep Durgut tehdit edildi

Mezopotamya Ajansı muhabiri Zeynep Durgut, Şırnak’ta uzman çavuş ve astsubayların da adının geçtiği “fuhuş çetesi”ne dair yaptığı haberin ardından tehdit edildi. Durgut, fail olarak yargılanan Kenan Tatar’ın ailesi tarafından arandı.

BİA Haber Merkezi

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BİA Haber Merkezi

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Görseli Büyüt
“Fuhuş çetesi” haberi yapan gazeteci Zeynep Durgut tehdit edildi

Mezopotamya Ajansı (MA) muhabiri Zeynep Durgut, Şırnak’ta 2013 yılında ortaya çıkarılan ve 11 yıl sonra iddianameye dönüşen “fuhuş çetesi”ne dair yaptığı haber sonrası tehdit edildi.

Durgut, “çete lideri” olarak yargılanan İbrahim Tatar’ın yardımcısı konumundaki Kenan Tatar’ın yakınları tarafından telefonla arandı. Görüşmede, “Seni araştırdım, kim olduğunu biliyoruz. Bu yaptığın yanına kalmayacak, peşini bırakmayacağız” şeklinde ifadeler kullanıldı.

Zeynep Durgut, aldığı tehditler sonrası savcılığa suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

Dicle Fırat Gazeteciler Derneği (DFG), Durgut’un yanında durarak tehdide karşı ses yükseltti:

“Zeynep Durgut, Şırnak'ta yürütülen ve halkın büyük tepkisine neden olan ‘fuhuş’ olayını haberleri ile açığa çıkarmıştır. Zeynep'in bu haberleri sayesinde karanlık bir zihniyet ortaya çıkmıştır.

Hem kentin fuhuş sorununu hem de ekolojik tahribatını haberleri ortaya çıkaran ve önemli bir kamuoyu oluşturan Zeynep Durgut, başarılı bir haberciliğe imza atmıştır.

Meslektaşımızın emeği takdir edilmesi gerekirken tehdit edilmesini kabul etmiyoruz.

Meslektaşımızı tehdit eden kişi ve zihniyeti bir kez daha uyarıyoruz; Zeynep'in yanındayız, tehdit edenlerin peşini bırakmayacağız ve hesabını soracağız.”

Ne olmuştu?

Durgut’un 24 Şubat 2025’te yayımladığı haberde, Şırnak’ta çocukların ve Rojava’dan getirilen kadınların zorla fuhşa sürüklendiği, bu süreçte bazı uzman çavuş ve astsubayların aktif rol aldığı iddialarına yer verilmişti.

Habere göre Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı 2013’te 25 şüpheli hakkında açılan soruşturmayı 11 yıl sonra tamamlamış ve iddianame düzenlemişti.

İddianamede, “fuhuş yapmak ve yaptırmak amacıyla örgüt kurmak”, “çocukları fuhşa teşvik”, “insan ticareti”, “nitelikli cinsel istismar”, “şantaj” ve “tefecilik” gibi suçlar yer almış; askerî personelin kadınları kente getirme sürecinde nüfuz kullandığı belirtilmişti.

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
Zeynep Durgut
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