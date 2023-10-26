Fuat Saka ve Haydar Ergülen'den Cumhuriyet'in 100. Yıl Marşı
Müzisyen Fuat Saka, şair Haydar Ergülen’in dizelerini besteleyerek ortaya çıkardığı “100’üncü Yıl Marşı”nı bu akşam saat 17.00'de Youtube kanalından ilk kez yayınlanacak.
İki sanatçının ortaya koyduğu “100’üncü Yıl Marşı” aylar süren bir çalışmanın ürünü. Ergülen’in bu amaçla hazırladığı çok sayıda taslaktan birinin marşın güftesini oluşturması kesinleştikten sonra Datça’daki stüdyosuna kapanan Fuat Saka, yoğun bir çalışma döneminin ardından marşı besteledi.
Sanatçılar, "Bu akşam saat 17.00’den itibaren internet ortamında yayınlanacak marşımız, tüm Türkiye’ye armağan olsun" diyor.
Saka, başta Haydar Ergülen olmak üzere çevresindeki arkadaşları ve dostlarının gönüllü destekleri hariç, herhangi bir kişi ya da kurumdan maddi destek almadan, tamamen kendi kaynaklarını kullanarak bu marşı besteledi.
Marşın sözleri şöyle:
Efendiler buna cumhuriyet derler
Işıklı bir yoldur geleceğe gider
Akılla bilimle sanatla kolkola
Yürür aydınlığa kadınlar erkekler
Yüzüncü yılında daha ileriye
Hem halkçı hem devrimci Cumhuriyete!
Özgürlüğün laiklikle buluşması bu
Eşitlik ateşinin tutuşması bu
Geleceği birlikte yönetmek için
Devrimlerin halkıyla kavuşması bu
İkinci yüzyılında tam demokrasi
Kurulacak emeğin cumhuriyeti
(AÖ)