Fuat Saka ve Haydar Ergülen'den Cumhuriyet'in 100. Yıl Marşı

Müzisyen Fuat Saka, şair Haydar Ergülen’in dizelerini besteleyerek ortaya çıkardığı “100’üncü Yıl Marşı”nı bu akşam saat 17.00'de Youtube kanalından ilk kez yayınlanacak.

İki sanatçının ortaya koyduğu “100’üncü Yıl Marşı” aylar süren bir çalışmanın ürünü. Ergülen’in bu amaçla hazırladığı çok sayıda taslaktan birinin marşın güftesini oluşturması kesinleştikten sonra Datça’daki stüdyosuna kapanan Fuat Saka, yoğun bir çalışma döneminin ardından marşı besteledi.



Sanatçılar, "Bu akşam saat 17.00’den itibaren internet ortamında yayınlanacak marşımız, tüm Türkiye’ye armağan olsun" diyor.



Saka, başta Haydar Ergülen olmak üzere çevresindeki arkadaşları ve dostlarının gönüllü destekleri hariç, herhangi bir kişi ya da kurumdan maddi destek almadan, tamamen kendi kaynaklarını kullanarak bu marşı besteledi.

Marşın sözleri şöyle:

Efendiler buna cumhuriyet derler

Işıklı bir yoldur geleceğe gider

Akılla bilimle sanatla kolkola

Yürür aydınlığa kadınlar erkekler

Yüzüncü yılında daha ileriye

Hem halkçı hem devrimci Cumhuriyete!

Özgürlüğün laiklikle buluşması bu

Eşitlik ateşinin tutuşması bu

Geleceği birlikte yönetmek için

Devrimlerin halkıyla kavuşması bu

İkinci yüzyılında tam demokrasi

Kurulacak emeğin cumhuriyeti

(AÖ)