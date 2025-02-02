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YAŞAM
Yayın Tarihi: 2 Şubat 2025 11:59
 ~ Son Güncelleme: 2 Şubat 2025 12:03
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Fuarda “Meryem Ana Evi Efes Selçuk halkınındır" sloganı yankılancak

Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, tarihi ve kültürel mirasın korunmasında belediye ve halkın büyük bir rol üstlendiğini belirtti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Bu fotoğrafta, kalabalık bir grup insan açık hava bir alanda bir araya gelmiş ve ellerinde çeşitli pankartlar taşıyor. Katılımcılar, üzerinde "Meryem Ana Evi için adalet", "Hak, hukuk, emek hepsi bizim için", "Meryem Ana Evi Efes Selçuk halkınındır" gibi ifadelerin yer aldığı pankartlarla haklarını savunduklarını ifade ediyorlar. Çeşitli yaş gruplarından insanlar bulunuyor, çocuklar da kalabalığın arasında görülüyor.

Efes Selçuk Belediyesi, Meryem Ana Evi direnişini, dünyanın önde gelen turizm etkinliklerinden biri olan EMITT 2025Fuarı'na taşıyor.

5-7 Şubat 2025 tarihlerinde İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecek olan fuarda, Efes Selçuk “Meryem Ana Evi Efes Selçuk halkınındır” sloganıyla yer alacak.

Hukuki süreç

Meryem Ana Evi'nin otopark gelirlerinin, Efes Selçuk Belediyesi'nden alınarak Tarım ve Orman Bakanlığı’na devredilmek istenmesi üzerine başlayan hukuki süreç devam ediyor.

Efes Selçuk, bu önemli konuyu turizm dünyasının buluştuğu EMITT 2025’te gündeme getirerek sesini uluslararası paydaşlara ve sektör profesyonellerine duyurmayı amaçlıyor.

Belediye Başkanı Sengel: Yerel yönetimin varlığı elzem

Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, tarihi ve kültürel mirasın korunmasında belediye ve halkın büyük bir rol üstlendiğini belirterek, fuara katılımlarındaki amacı şu sözlerle ifade etti:

“Meryem Ana Evi, bizim gözümüz gibi koruduğumuz bir yer ve buranın gelirlerini 1970’lerden bu yana halkımız için hizmet üretmek amacıyla kullandık. Gelirlerin yerel yönetimden alınması, sadece hizmetlere değil, koruyuculuk vasfımıza da darbe vurur. EMITT 2025’e bu anlayışla katılacağız.”

Sengel, fuarda Efes Selçuk’un turizmdeki önemini ve korunması gereken zenginliklerini bir kez daha vurgulayacaklarını sözlerine ekledi.

Efes Antik Kenti, Meryem Ana Evi, Artemis Tapınağı ve Saint Jean Bazilikası gibi birçok kültürel mirasa ev sahipliği yapan Efes Selçuk, Pamucak Sahili ve doğal güzellikleriyle de her yıl on binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor. Bu özellikleriyle daha önceki yıllarda da turizm fuarlarında yoğun ilgi gören Efes Selçuk, 2022 yılında Destinasyon Dalında En Etkin Tanıtım Ödülü kazanmıştı.

İmamoğlu’ndan destek

Efes Selçuk, 2022’de yine EMITT Fuarı’nda #EfesBizimdir kampanyasını gündeme getirmiş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun desteğini almıştı. Bu yıl da fuar boyunca 8 Numaralı Hol’de, 8462 kodlu stantta yer alacak olan Efes Selçuk Belediyesi, ziyaretçileri zengin turizm destinasyonlarını keşfetmeye davet ediyor.

EMITT 2025, Efes Selçuk'un kültürel ve turistik mirasını koruma çabalarının bir kez daha güçlü bir şekilde duyurulacağı önemli bir platform olacak.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
efes anti kenti Meryem Ana Kilisesi Selçuk Belediyesi
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