FSB: Moskova’daki saldırının arkasında ABD, İngiltere ve Ukrayna var

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Direktörü Aleksandr Bortnikov, Moskova’daki “Crocus City Hall” adlı konser salonuna düzenlenen saldırıyla ilgili basın açıklaması yaptı.

Saldırının arkasında ABD, İngiltere ve Ukrayna’nın olup olmadığına yönelik bir soruyu cevaplandıran Bortnikov, “Bunun böyle olduğunu düşünüyoruz. Zaten elimizdeki faturadan bahsediyoruz. Bu genel bir bilgi ama onların da çok büyük kazancı var” dedi.

Moskova’daki saldırıyı yapanların Ukrayna topraklarına gitmeyi planladığını bildiren Bortnikov, saldfırganların Ukrayna topraklarında beklendiğine dair ön bilgiye sahip olduklarını aktardı. Ukrayna topraklarında bu saldırıyı yapanların “kahraman” gibi karşılanmak istediğini aktaran Bortnikov, azmettiricinin henüz belirlenmediğini dile getirdi.

“Ortadoğu’da militan eğitimi”

Ukrayna’nın kendini kanıtlamaya çalıştığını söyleyen Bortnikov, “Varlığınızı kanıtlamak için ne yapılması gerekiyor? Arka planda sabotaj ve terör eylemleri yapılması gerekiyor ki, hem Ukrayna istihbaratı hem de İngiliz istihbaratı yöneticilerinin hedeflediği şey budur. Amerikan istihbarat servisleri de bu konuyu birçok defa konuştu” dedi.

FSB Direktörü Bortnikov, Ukrayna’nın ayrıca Ortadoğu’da militanları hazırladığını ve eğittiğini de iddia ederek, Rusya’ya karşı cephede farklı milletlerden savaşanların bunun göstergesi olduğunu dile getirdi.

ABD’den saldırı uyarısı

ABD'nin Rusya'ya olası bir terör saldırısı hakkında bilgi aktardığını ve bunun dikkate alındığını bildiren Bortnikov, ancak bu bilgilerin genel nitelikte bilgiler olduğunu bildirdi.

Rusya’nın Moskova’daki terör saldırısına karşılık vereceğinin altını çizen Bortnikov, bu saldırıyla ilgisi olan herkesin bulunacağını ve cezalandırılacağını vurguladı.

Ülkedeki tehlikenin sürdüğüne işaret eden Bortnikov, “Ukrayna Güvenlik Servisi’nin (SBU) terör saldırılarının önlenmeye devam ettiğini” söyledi.

Ukrayna Askeri İstihbarat Başkanı Kirill Budanov ve diğer istihbarat yetkileri hakkındaki bir soruya, “Rusya'ya ve Rus vatandaşlarına karşı suç işleyenler meşru hedeftir" cevabını verdi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 140’a yükseldi

Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, 22 Mart’ta "Crocus City Hall" konser salonuna gerçekleştirilen saldırıda yaralananların tedavisinin sürdüğünü söyledi.

Tedavi görenlerden birinin bugün hayatını kaybettiğini belirten Muraşko, "Maalesef durumu son derece ağır olanlardan biri hayatını kaybetti. Doktorlar mümkün olan her şeyi yaptı" dedi.

Muraşko, 19’u ağır 80 kişinin tedavisinin sürdüğünü kaydetti.

Rusya Soruşturma Komitesi Başkanı Aleksandr Bastrıkin, 25 Mart’ta yaptığı açıklamada, saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 139’a çıktığını bildirmişti.

Saldırganlar bu yılın başında İstanbul’dalardı Saldırganlardan ikisinin, uzun süredir Moskova'da ikamet ettiği, bu yılın başında kısa süre Türkiye'de bulundukları tespit edildi. AA’nın haberine göre, Tacikistanlı saldırganlardan haklarında herhangi bir arama kaydı bulunmuyordu, pasaportlarını kullanarak Türkiye ve Rusya arasında seyahat ettiler. Saldırganlardan Shamsidin Fariduni, 20 Şubat'ta havayoluyla Rusya'dan Türkiye'ye giriş yaptı, İstanbul Fatih'te bir otelde kaldıktan sonra 2 Mart'ta İstanbul Havalimanı'ndan Rusya'ya gitti. Diğer saldırgan Saidakram Rajabalizoda da 5 Ocak'ta İstanbul'a gelerek Fatih'te bir otelde bir süre kaldığı, daha sonra Fariduni ile aynı uçakla Moskova'ya döndü. Fariduni ifadesinde, vizesi bittiği için Türkiye’ye gidip geldiğini söyledi.

“Horasan Vilayeti” şüphesi Saldırıyı IŞİD üstlenmişti. AA’nın ulaştığı güvenlik kaynakları, son dönemde IŞİD’in Horasan Vilayeti kolunun saldırılarını aynı coğrafya üzerinde gerçekleştirdiğini açıkladı. Bu yılın başında IŞİD’in, İran'ın Kirman kentinde İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin 4. ölüm yılında düzenlediği saldırıda 84 kişi hayatını kaybetmiş, 284 kişi yaralanmıştı. Horasan Vilayeti, Ekim 2022’de de İran’ın Şiraz kentinde bulunan Şah Çerağ Camisi'ne saldırı düzenlemiş, 15 kişi hayatını kaybetmiş, 40 kişi de yaralanmıştı.

Ne olmuştu? Rusya’nın başkenti Moskova’da"Crocus City Hall adlı konser salonuna 22 Mart akşamı silahlı saldırı düzenlendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, saldırganların otomatik silahlarla salonda rastgele ateş açtıkları görüldü. Konser salonunun bulunduğu binada çıkan yangın nedeniyle çatı bir süre sonra çöktü. Saldırıda 140 kişi hayatını kaybetti. IŞİD, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, saldırıyı üstlendi. Ukrayna ise saldırıyla ilgisi olmadığını açıkladı. Saldırıyla ilgili sekiz kişi tutuklandı. Mahkeme, saldırıyı düzenledikleri iddia edilen Tacikistan vatandaşları Dalercon Mirzoyev, Saidakram Murodali Raçabalizoda, Fariduni Şamsidin ve Muhammadsobir Fayzov'un 22 Mayıs'a kadar cezaevinde tutuklu kalmasına karar verdi. Diğer şüpheliler Aminçon ve Dilovar İslomov kardeşler ile babaları İsroil İslomov'un da 22 Mayıs'a kadar cezaevinde tutuklu kalmasına karar verildi. Dün de son olarak "Organize bir grubun üyesi olarak ölümle sonuçlanan terör saldırısı gerçekleştirmek" ile suçlanan, Kırgızistan kökenli Rusya vatandaşı Alişer Kasimov'un 22 Mayıs'a kadar cezaevinde tutuklu kalmasına karar verildi. Kasimov'un saldırıyı düzenleyen şüphelilere dairesini kiraya verdiği belirtiliyor.

(AS)