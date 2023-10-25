Fruktoz sağlığımızı nasıl etkiliyor?

Ekoloji savunucusu Leyla Aslan ve Gıda Mühendisi Bülent Şık, sebze ve meyvelerde doğal olarak bulunan meyve şekeri fruktozun, şurup halinde endüstriyel gıdalarda kullanılmasını ele aldı. Şık, çocuk sağlığını korumak için çocukların bu tür yiyeceklerden uzak tutulmasını önerdi. Aslan ise sadece çocukların değil büyüklerin de dikkatli olması gerektiğini söyledi.