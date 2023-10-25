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Yayın Tarihi: 25 Ekim 2023 11:57
 ~ Son Güncelleme: 25 Ekim 2023 18:32
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Fruktoz sağlığımızı nasıl etkiliyor?

Sebze ve meyvelerde doğal olarak bulunan fruktozun şurup olarak endüstriyel gıdalarda kullanılması insan sağlığını nasıl etkiliyor?

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Ekoloji savunucusu Leyla Aslan ve Gıda Mühendisi Bülent Şık, sebze ve meyvelerde doğal olarak bulunan meyve şekeri fruktozun, şurup halinde endüstriyel gıdalarda kullanılmasını ele aldı. Şık, çocuk sağlığını korumak için çocukların bu tür yiyeceklerden uzak tutulmasını önerdi. Aslan ise sadece çocukların değil büyüklerin de dikkatli olması gerektiğini söyledi.

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