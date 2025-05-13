Fransız oyuncu Depardieu, cinsel saldırıdan suçlu bulundu

Paris’te bir mahkeme, bugün görülen davada Fransız sinemasının önde gelen isimlerinden Gérard Depardieu’yü, 2021 yılında bir film setinde iki kadına cinsel saldırıda bulunmaktan suçlu bulundu.

Mahkeme, oyuncuya 18 ay ertelenmiş hapis cezası verdi.

Fransa’da bugüne dek yargıya taşınan en yüksek profilli #MeToo davalarından biri olan süreçte, Depardieu, hakkındaki suçlamaları uzun süre reddetmişti. Ancak mahkeme başkanı Yargıç Thierry Donard, ünlü oyuncunun beyanlarının çelişkili olduğunu ve ikna edici bulunmadığını açıkladı.

“En iyi onaran şey başka kurban olmaması”

Davacılardan biri olan set dekoratörü Amelie K., mahkemede verdiği ifadede yaşadığı cinsel saldırıyı anlatarak “Göğüslerim dahil her yerime dokundu. Korkmuştum, o ise sadece gülüyordu,” dedi.

Reuters'ın aktardığına göre yargıç, iki tanığın Amelie K.’nin anlatımlarını doğruladığını, buna karşın Depardieu’nün savunmasının tutarsız olduğunu vurguladı. (TY)