Fransız Kültür Merkezi'nden, Türkiyeli sanatçılar için Fransa’da konuk sanatçı programları

Institut français Türkiye (Fransız Kültür Merkezi), Türkiyeli sanatçılar için geliştirdiği Fransa’da konuk sanatçı programı TamART’ı duyurdu.

Fransa’daki sanat kurumları ile işbirliği içinde gerçekleştirilecek TamART, fotoğraf, müzik, belgesel yapımcılığı ve kent sanatı alanlarında genç Türkiyeli sanatçılara yönelik ve iki ay süreli beş sanat rezidansı sunuyor.

2024 sonbaharında başlayacak programda tüm alanlar başvuruya açıldı. TamART konuk sanatçı programına seçilecek sanatçıları Fransa’da çeşitli sanat kurumları bünyesinde iki aylık konaklamanın yanı sıra sanatsal üretim süreci ile sergi, sahne alma ve turne gibi birçok imkan sunulacak.

Fotoğraf

Korsika Üniversitesi Vakfı ile işbirliği ile gerçekleşecek TamART fotoğraf, fotoğraf alanında yüksek lisans/doktora yapan bir öğrenci ya da genç bir profesyonele Korsika’da iki aylık bir misafir fotoğrafçılık programı sunuyor. Program, 15 Eylül 2024 – 15 Kasım 2024 tarihleri arasında olmak üzere iki ay sürecek. TamART Fotoğraf rezidansına başvuru için son tarih 6 Haziran 2024.

Belgesel sinema

Fiminco Vakfı ve Institut français Türkiye işbirliği ile düzenlenecek TamART belgesel sinema rezidansı, iki Türkiyeli belgesel film yapımcısına Romainville’de bulunan Fiminco merkezinde 2 aylık bir konuk sanatçı programı sunuyor. Program, 14 Ekim – 13 Aralık 2024 tarihleri arasında gerçekleşecek. Son başvuru tarihi 9 Haziran 2024.

Güncel müzik

Institut français Türkiye’nin, Villes des Musiques du Monde Derneği ve Point Fort d’Aubervilliers ortaklığıyla düzenlediği güncel müzik konuk sanatçı programı genç bir Türkiyeli müzisyene 15 Ekim-15 Aralık 2024 tarihleri arasında imkan sunuyor. TamART güncel müzik konuk sanatçı programına başvuru için son tarih 14 Temmuz 2024.

Kent sanatı

Ella&Pitr ve St Etienne’deki Le M.U.R derneği ortaklığıyla düzenlenen TamART kent sanatı konuk sanatçı programı, genç bir çağdaş Türkiyeli sanatçıya Fransa’nın St Etienne kentinde iki ay süreli bir misafirlik sunuyor. TamART kent sanatı konuk sanatçı programına başvuru için son tarih 14 Temmuz 2024.

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(AÖ)