Fransız gazeteci Antoni Lallican Ukrayna’daki hava saldırısında hayatını kaybetti

Fransa Ulusal Gazeteciler Birliği (SNJ), 37 yaşındaki Fransız gazeteci Antoni Lallican’ın Ukrayna’nın doğusundaki Donbas bölgesinde bir insansız hava aracı saldırısı sonucu hayatını kaybettiğini açıkladı.

Savaş suçlarını belgeleyen gazeteciler hedef alınıyor

Ukrayna Ulusal Gazeteciler Birliği Başkanı Sergiy Tomilenko, “Bugün Ukrayna’da gazeteciler için en büyük tehdit, insanları avlayan Rus dronları. Bu savaşın yan etkisi değil; Rus ordusu, savaş suçlarını belgelemeye çalışan gazetecileri bilerek hedef alıyor,” dedi.

SNJ’nin açıklamasına göre, aynı saldırıda Ukraynalı gazeteci Heorhiy Ivanchenko yaralandı. Her iki gazetecinin de olay sırasında “Press” (Basın) yazılı koruyucu yelek giydiği ve saldırının Cuma sabahı yerel saatle 09.20’de gerçekleştiği bildirildi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron X hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Yurttaşımız Antoni Lallican, direniş cephesinde Ukrayna ordusuna eşlik ediyordu. Bir Rus insansız hava aracı saldırısının kurbanı olarak hayatını kaybettiğini öğrendiğimde derin bir üzüntü duydum” ifadelerini kullandı. Macron, “Ailesine, arkadaşlarına ve hayatlarını tehlikeye atarak savaşın gerçekliğini belgeleyen tüm gazetecilere en içten taziyelerimi iletiyorum”

ÖLDÜRÜLEN GAZETECİLER VE CEZASIZLIK IFJ, gazetecilerin korunması için uluslararası yasal düzenleme çağrısı yaptı

Antoni Lallican: Donbas halkını anlatan bir göz Paris merkezli bir foto muhabir olan Antoni Lallican, savaş bölgelerinde çektiği güçlü fotoğraflarla tanınıyordu. Çalışmaları Le Monde, Le Figaro, Libération, Almanya’da Der Spiegel, Zeit ve Die Welt gibi gazetelerde yayımlandı. Rusya’nın 2022’de Ukrayna’yı işgalinin ardından bölgeye giden Lallican, özellikle Donbas’taki madencilik kentlerinde sivillerin yaşamını, savaşın gölgesindeki gündelik direnişi ve yıkımı belgeleyen fotoğraflarıyla biliniyordu.

(NÖ)