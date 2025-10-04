ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 4 Ekim 2025 17:27
 ~ Son Güncelleme: 4 Ekim 2025 17:43
2 dk Okuma

Fransız gazeteci Antoni Lallican Ukrayna’daki hava saldırısında hayatını kaybetti

Fransız foto muhabir Antoni Lallican (37), Ukrayna’nın doğusundaki Donbas bölgesinde Rusya’nın düzenlediği insansız hava aracı saldırısında yaşamını yitirdi.

BİA Haber Merkezi

Fotoğraf: Antoni Lallican/Instagram

Fransa Ulusal Gazeteciler Birliği (SNJ), 37 yaşındaki Fransız gazeteci Antoni Lallican’ın Ukrayna’nın doğusundaki Donbas bölgesinde bir insansız hava aracı saldırısı sonucu hayatını kaybettiğini açıkladı.

Savaş suçlarını belgeleyen gazeteciler hedef alınıyor

Ukrayna Ulusal Gazeteciler Birliği Başkanı Sergiy Tomilenko, “Bugün Ukrayna’da gazeteciler için en büyük tehdit, insanları avlayan Rus dronları. Bu savaşın yan etkisi değil; Rus ordusu, savaş suçlarını belgelemeye çalışan gazetecileri bilerek hedef alıyor,” dedi.

SNJ’nin açıklamasına göre, aynı saldırıda Ukraynalı gazeteci Heorhiy Ivanchenko yaralandı. Her iki gazetecinin de olay sırasında “Press” (Basın) yazılı koruyucu yelek giydiği ve saldırının Cuma sabahı yerel saatle 09.20’de gerçekleştiği bildirildi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron X hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Yurttaşımız Antoni Lallican, direniş cephesinde Ukrayna ordusuna eşlik ediyordu. Bir Rus insansız hava aracı saldırısının kurbanı olarak hayatını kaybettiğini öğrendiğimde derin bir üzüntü duydum” ifadelerini kullandı. Macron, “Ailesine, arkadaşlarına ve hayatlarını tehlikeye atarak savaşın gerçekliğini belgeleyen tüm gazetecilere en içten taziyelerimi iletiyorum” 

Antoni Lallican: Donbas halkını anlatan bir göz

Paris merkezli bir foto muhabir olan Antoni Lallican, savaş bölgelerinde çektiği güçlü fotoğraflarla tanınıyordu. Çalışmaları Le Monde, Le Figaro, Libération, Almanya’da Der Spiegel, Zeit ve Die Welt gibi gazetelerde yayımlandı.

Rusya’nın 2022’de Ukrayna’yı işgalinin ardından bölgeye giden Lallican, özellikle Donbas’taki madencilik kentlerinde sivillerin yaşamını, savaşın gölgesindeki gündelik direnişi ve yıkımı belgeleyen fotoğraflarıyla biliniyordu.

(NÖ)

Haber Yeri
İstanbul
Rusya ukrayna savaş bölgesinde gazeteci ölümleri SNJ
