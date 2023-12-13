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Yayın Tarihi: 13 Aralık 2023 21:54
 ~ Son Güncelleme: 13 Aralık 2023 22:05
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Fransalı yayınevi 'Filistin'de Etnik Temizlik' kitabının satışını durdurdu

Yayınevi Fayard, İsrailli tarihçi Prof. Ilan Pappe ile sözleşmeleri sona erdiği için kitabın satışını durduğunu söyledi; fakat edebiyat çevreleri bunu ‘sansür’ olarak değerlendirdi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/12/13/fransali-yayinevi-filistin-de-etnik-temizlik-kitabinin-satisini-durdurdu.jpg
Fotoğraf: İntifada Yayınları

Fransalı yayınevi Fayard, İsrailli tarihçi Prof. Ilan Pappe'nin 1948'de İsrail'in kuruluşu ile Filistinlilere yapılan katliamları konu aldığı "Filistin'de Etnik Temizlik" kitabını satıştan çekti.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, Fayard, edebiyat dergisi Actualitte’ye yaptığı açıklamada, yazarla imzalanan kitap sözleşmesinin 27 Şubat 2022'de sona erdiğini ve bu nedenle Kasım 2023’te kitabı dolaşımdan kaldırma kararı aldıklarını belirtti.

Fransa'daki kitap satışlarını yayımlayan istatistik sitesi Edistat'a göre, kitabın bu yıl içinde satılan 307 nüshasından 203'ü, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başlamasının ardından satıldı.

• Kitap, Türkiye'de Yankı Deniz Tan çevirisiyle İntifada Yayınları tarafından yayımlandı.

22 ay sonra gelen karar

Öte yandan edebiyat çevrelerince, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle dünya genelinde çok satanlardan biri olan kitabın satıştan çekilmesi sansür olarak değerlendirildi.

Kitabın satışının durdurulmasına gelen eleştirilerden biri de yazarla olan sözleşmenin bitiminden 22 ay sonra böyle bir karar alınması oldu. 

Fayard'ın çatı şirketi Hachette Livre, aşırı sağcı Fransalı milyarder Vincent Bollore tarafından Kasım 2023’te satın alınmıştı. (TY)

Filistin-İsrail Savaşı sansür Ilan Pappe Filistin'de Etnik Temizlik
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