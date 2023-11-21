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DÜNYA
Yayın Tarihi: 21 Kasım 2023 16:16
 ~ Son Güncelleme: 21 Kasım 2023 16:19
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Fransalı televizyon sunucusu İsrail ordu sözcüsünü yayından aldı

Fransa merkezli TV5MONDE'un yayını sırasında, "Hamas'ın sivilleri öldürdüğünü ve uluslararası hukuka uymadığını" söyleyen İsrail Ordu Sözcüsü Olivier Rafowicz, sunucunun "O zaman, siz de Hamas gibi davranıyorsunuz" sözleri üzerine öfkelendi. Sunucu, sözcüyü yayından aldı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/11/21/fransali-televizyon-sunucusu-israil-ordu-sozcusunu-yayindan-aldi.jpg
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

İsrail Ordu Sözcüsü Olivier Rafowicz, Gazze Şeridi'nde 46 gündür süren savaşı değerlendirmek üzere dün (20 Kasım) TV5MONDE kanalının "64 minutes" programına katıldı.

Sunucu Mohamed Kaci, Rafowicz'e İsrail'in Şifa Hastanesi'nden çıkmaya zorladığı yaralıların ve özellikle bebeklerin görüntülerinin dünya gündemine oturduğunu söyleyerek, "Hastaneye girmek, size göre uluslararası hukuk ve insancıl hukuk kurallarıyla bağdaşıyor mu?" diye sordu.

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"Öyleyse Hamas gibi hareket ediyorsunuz"

AA'nın haberine göre sözcü Rafowicz, Şifa Hastanesi'nin "Hamas karargahı olduğunu" iddia ederek, İsrail ordusunun operasyonunu savundu.

Bunun üzerine sunucunun, "Hamas direnişçilerini (hastaneden) çıkarmanızı sağlayacak hiçbir askeri strateji yok muydu? Eğer Hamas direnişçileri ordaysa, hastaneye girmeden onları dışarı çıkaramaz mıydınız?" sorusuyla karşı karşıya kalan Rafowicz, hastane baskınına gerekçe olarak 7 Ekim'i gösterdi.

Rafowicz, sunucuya "Hamas'ın (7 Ekim'de) uluslararası hukuka, adalete, insan haklarına uygun hareket ettiğine inanmıyorsunuz değil mi?" dedi.

Buna karşılık program sunucusu, "Öyleyse Hamas gibi hareket ediyorsunuz. Bu akşam bana bunu mu söylüyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

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Sunucu, ordu sözcüsünü yayından aldı

Sunucunun, İsrail'in uluslararası hukuka uymadığına işaret eden sözleri üzerine sinirlenen Rafowicz, "Bir gazeteci gibi davranmıyorsunuz" diyerek sunucuyu taraflı olmakla suçladı.

Sunucu Kaci, "'Hamas nasıl davrandı, biliyor musunuz?' diye soran sizsiniz. Ben de, 'Hamas'a göre mi hesap yapıyorsunuz?' diye soruyorum" yanıtını verdi.

Bu cevap üzerine öfkelenen Rafowicz, "Bu sözleriniz, İsrail devletine bir saldırıdır" diyerek tepki gösterdi.

Sunucunun "Öyleyse sözlerini anlayabileceğimiz şekilde yeniden kurun" talebine karşılık olarak Rafowicz, "Hayır, siz sözlerinizi benim anlayacağım şekilde tekrarlayın" diyerek sinirlendi.

Sunucu, bu ifadelerinin ardından sözcüyü yayından aldı.

TV5MONDE: Yayından alındığı için derin üzüntü duyduk

Canlı yayının ardından konuyla ilgili yazılı açıklama yap an TV5MONDE ise sunucu Kaci'nin ordu sözcüsü Rafowicz'i yayından almasından "derin üzüntü" duyulduğunu açıkladı. 

Program sunucusu Kaci'nin Rafowicz ile gerçekleştirdiği yayında "gazetecilik kurallarına uygun hareket etmediği" belirtildi.

Kanal yönetimi, "İsrail ordusunun müdahale yöntemlerinin, Hamas'ın stratejisiyle eşdeğer olduğu izlenimi" yarattığı gerekçesiyle Kaci'ye tepki gösterdi.

(NT)

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