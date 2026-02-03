Fransa’da X’in Paris ofisine baskın: Musk ve eski CEO ifadeye çağrıldı

Fransa’da jandarma ve siber suçlarla mücadele birimleri, ABD merkezli sosyal medya platformu X’in Paris’teki ofislerinde arama gerçekleştirdi. Paris Savcılığı, aramanın Ocak 2025’te başlatılan ve giderek genişletilen bir soruşturma kapsamında yapıldığını açıkladı.

Savcılığın açıklamasına göre, operasyon Paris Savcılığı’na bağlı siber suçlar birimi, Ulusal Jandarma’nın siber birimi ve Europol işbirliğiyle yürütüldü. Savcılık ayrıca, bundan böyle X platformu üzerinden paylaşım yapmayacağını duyurdu.

Musk ve Yaccarino ifadeye çağrıldı

Soruşturma kapsamında, X’in sahibi Elon Musk ile şirketin Temmuz 2025’te görevinden ayrılan eski CEO’su Linda Yaccarino’nun, “olayların gerçekleştiği dönemde fiili ve hukuki sorumluluk taşıyan yöneticiler” sıfatıyla 20 Nisan’da Paris’te ifade vermeye çağrıldığı bildirildi. Aynı tarihlerde bazı şirket çalışanlarının da tanık olarak dinlenmesi bekleniyor.

Algoritmalar, çocuk istismarı ve Grok incelemede

Soruşturma, 2025 yılında Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un partisi Rönesans’tan milletvekili Éric Bothorel’in suç duyurusuyla başlatıldı. Bothorel, Elon Musk’ın X’i satın almasının ardından yapılan algoritma değişikliklerinin platformda önerilen içerikleri etkilediğini ve veri işleme sisteminin manipüle edilmiş olabileceğini savunmuştu.

Savcılık, soruşturmanın ilerleyen aşamalarında kapsamın genişletildiğini açıkladı. İnceleme dosyasında, çocuk istismarına ilişkin görüntülerin yayılması, cinsel içerikli deepfake’ler, insanlığa karşı suçların inkârı ve organize şekilde otomatik veri işleme sistemine müdahale iddiaları yer alıyor.

Le Monde’un aktardığına göre, savcılık özellikle X’in 2025 yılında çocuk istismarı içeriğini tespit eden araçlarında yaptığı değişikliklere dikkat çekiyor. Bu değişikliklerin ardından, Fransa’dan ABD’deki Ulusal Kayıp ve İstismara Uğramış Çocuklar Merkezi’ne (NCMEC) yapılan bildirimlerde yüzde 81’i aşan bir düşüş tespit edildi.

Grok’un içeriği de soruşturma konusu

X platformuna entegre edilen yapay zekâ aracı Grok da soruşturmanın odak noktalarından biri. Savcılık, Grok’un Yahudi soykırımını inkâr eden ifadeler üretmesi ve rızaya dayanmayan cinsel içerikli sahte görseller (deepfake) yaymasıyla ilgili çok sayıda suç duyurusu alındığını belirtti.

Ocak ayında yayımlanan bir sivil toplum raporu, Grok tarafından üretilen binlerce görselin önemli bir bölümünün cinselleştirilmiş içeriklerden oluştuğunu ve bazı görsellerin çocuk istismarını çağrıştırabilecek nitelikte olduğunu ortaya koymuştu.

X: "Siyasi saiklerle yürütülüyor"

X şirketi ise daha önce yaptığı açıklamalarda soruşturmayı “siyasi saiklerle yürütülen” bir süreç olarak nitelendirmiş, algoritma manipülasyonu ve veri usulsüzlüğü iddialarını reddetmişti. Şirket, Fransa makamlarının taleplerine uymayacağını belirtmiş ve soruşturmanın ifade özgürlüğünü sınırlamayı amaçladığını savunmuştu.

(HA)