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Yayın Tarihi: 25 Temmuz 2025 13:10
 ~ Son Güncelleme: 25 Temmuz 2025 13:16
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Fransa’da sendikalar hükümetin 2026 bütçesine karşı çıkıyor

İşçi sendikaları, “Bütçe: İş dünyası için kurban edilmeye son!” isimli kampanya kapsamında iki günde 200 binden fazla imza topladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Fransa’da sendikalar hükümetin 2026 bütçesine karşı çıkıyor
*Fransa'da ‘emeklilik reformu' protestosu, 20 Ocak 2023. (Fotoğraf: AA)

Fransa’da çok sayıda işçi sendikasının girişimiyle Başbakan Francois Bayrou’nun 2026 bütçesine karşı çevrimiçi ortamda imza kampanyası başlatıldı.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, “Bütçe: İş dünyası için kurban edilmeye son!” isimli kampanyada iki günde 200 binden fazla imza toplandı.

Sendikalar, hükümetin “acımasız, adaletsiz ve etkisiz” bütçe önlemlerine tepki gösterdi.

Tasarruf tedbirleri” kapsamında iki resmi tatilin kaldırılacak olmasına, kamu hizmetlerinde yapılan kesintilere, işsizlik sigortasındaki reforma ve bazı sosyal yardımların durdurulmasına karşı çıkan sendikalar, hükümetin kamu açığını kapatmak için hazırladığı 2026 bütçesinin iş dünyasının lehine olduğunu savunuyor.

Kampanyaya Fransız Demokratik Emek Federasyonu (CFDT), Genel Emek Konfederasyonun (CGT) da aralarında olduğu çok sayıda sendika destek verdi.

Bayrou, 2026 bütçesini Meclis’e sunmuştu

Başbakan Bayrou, 15 Temmuz’da hükümetin 2026 bütçe planını ana hatları ile Ulusal Meclis’e sunmuştu.

Fransa’da geçen yılki bütçe görüşmeleri, hükümetin düşmesine neden olurken bu yılki bütçe müzakereleri de Bayrou’nun tasarruf tedbirleri kapsamında bazı tatillerin iptal edilebileceğini belirtmesinin ardından kamuoyunda tartışma yaratmıştı.

Gelecek yılın bütçesi için Meclis oylamasının sonbaharda yapılması planlanıyor.

Fransa’da kamu borcunun GSYH’ye oranı yüzde 113

Avrupa Birliği üyesi ülkeler arasında 2024’te kamu borcunun gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYH) oranının en fazla olduğu ülkeler içinde Fransa, yüzde 113 ile üçüncü sırada yer alıyor. Fransa, aynı zamanda yüzde 5,8 ile en fazla bütçe açığı veren ülkelerden biri.

Hükümet, kamu borcunu ödeyebilmek için tasarruf tedbirleri uygulamak isterken bütçe planları, muhalefet tarafından “kemer sıkma politikaları” olarak nitelendirilmiş ve tepkiyle karşılanmıştı.

Öte yandan, 2025 bütçesi, hükümet krizleri nedeniyle Ulusal Meclis’te onaylanamamıştı. Üstelik bütçe görüşmeleri sırasında muhalefetle uzlaşıya varamayan Michel Barnier hükümeti, sol ittifak ve aşırı sağcı vekillerin gensoru önergesine eşzamanlı destek vermesi sonucu 4 Aralık 2024’te düşmüştü.

Fransa’da bütçe müzakereleri, muhalefet ile hükümet arasındaki temel anlaşmazlık konularından olmaya devam ediyor.

(VC)

Haber Yeri
İstanbul
Fransa İşçi sendikaları cgt François Bayrou tasarruf tedbirleri
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