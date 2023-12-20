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Yayın Tarihi: 20 Aralık 2023 09:49
 ~ Son Güncelleme: 20 Aralık 2023 10:29
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Fransa’da Senato, göç yasa tasarısını kabul etti

Sosyal medyadaki görüntülere göre, göç yasa tasarısına karşı çıkanlar, Paris'te Invalides Meydanı'nda toplandı ve tasarıyı protesto etti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Fransa’da Senato, göç yasa tasarısını kabul etti

Fransa’da Senato 14 parlamenterden oluşan karma komisyonun üzerinde uzlaştığı göç yasa tasarısı onaylandı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, parlamentonun üst kanadını oluşturan Senato'nun Genel Kurulu'nda, uzlaşılan göç yasa tasarısı görüşüldü.

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'e atfen "Darmanin Yasası" olarak da bilinen tartışmalı göç yasa tasarısı, 114 "hayır" oyuna karşı "214" evet oyla kabul edildi.

Sağcı senatörler, alkışlar eşliğinde tasarının kabul edilmesini kutlarken, sol partilere üye senatörler, oylamanın sonucuna ıslık çalarak tepki gösterdi.

Senato'da kabul edilen tasarı bugün meclis genel kurulunda oylamaya sunulacak.

Ulusal basındaki haberlere göre, kabinedeki 6 bakan, göç yasa tasarısının parlamentoda kabul edilmesi durumunda istifa edebileceklerini belirtti.

Hangi maddeleri kapsıyor?

Senato'da kabul edilen tasarı metnine göre, ülkede yaşayan yabancılara kira desteği ve aile yardımları, bazı çalışma şartına bağlanıyor.

Çalışan yabancılar Fransa'ya geldikten 3 ay sonra, çalışmayanlar ise 5 yıl sonra kira desteğinden faydalanabilecek.

Aynı şekilde bir işi olan yabancılar ülkeye geldikten 30 ay sonra, işi olmayanlar ise 5 yıl sonra aile yardımlarına erişebilecek.

Tasarı metnine göre ayrıca güvenlik güçlerine karşı suç işleyen çifte vatandaşlar, Fransız vatandaşlığından çıkarılabilecek.

Ülkede işçi açığı olan meslek grupları için özel bir oturum kartı verilmesini öngören tasarı, göç kotaları oluşturmayı kapsıyor.

Tasarı metnine göre, Fransa'da doğan yabancı ailelerin çocuklarının, Fransız vatandaşlığını 16-18 yaşları arasında talep etmeleri ve daha önce suç işlememiş olmaları gerekecek.

Protesto edildi

bbc’deki habere göre, aile birleşimi için gerekli koşulları zorlaştıracak olan tasarı kapsamında, eğitim için Fransa'ya gelen yabancı öğrencilerden depozito alınacak.

Bu depozito söz konusu öğrencilerden biri hakkında Fransız topraklarından uzaklaştırma kararı alındığında geri dönüş masraflarını karşılamayı amaçlıyor.

Sosyal medyadaki görüntülere göre, göç yasa tasarısına karşı çıkanlar, akşam Paris'te Invalides Meydanı'nda toplandı. Göstericiler, "ırkçı" buldukları yasa tasarısından vazgeçilmesini istiyor.

(EMK)

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