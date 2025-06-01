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DÜNYA
Yayın Tarihi: 1 Haziran 2025 12:30
 ~ Son Güncelleme: 1 Haziran 2025 12:52
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Fransa’da şampiyonluk kutlamalarında iki kişi hayatını kaybetti, 559 gözaltı

Paris Saint-Germain (PSG) takımının UEFA Şampiyonlar Ligi Şampiyonu olmasının ardından Fransa’da çıkan olaylarda bıçaklanan 17 yaşındaki genç ile aracın çarptığı 20 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Fransa’da şampiyonluk kutlamalarında iki kişi hayatını kaybetti, 559 gözaltı
Fotoğraflar: Anadolu Ajansı

Fransa temsilcisi PSG, İtalya temsilcisi Inter ile dün (31 Mayıs) oynadığı final maçını 5-0 kazanarak UEFA Şampiyonlar Ligi Şampiyonu oldu.

PSG’nin galibiyetinin ardından başkent Paris’in simgesi Eyfel Kulesi, takımın renkleriyle aydınlatıldı. Paris sokaklarında, Parc des Princes Stadı’nın etrafında ve başkent çevresinde PSG taraftarları, takımlarının zaferini coşkuyla ve havai fişeklerle kutladı.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, sosyal medyaya da yansıyan görüntülerde Parc des Princes Stadı’nın etrafında ve Şanzelize Caddesi’nde polisin taraftarlardan oluşan kalabalığı dağıtmak için biber gazı ve copla müdahalede bulunması dikkati çekti.

Öte yandan stadın etrafındaki bazı barikatlar ve en az bir araç ateşe verildi, olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu.

Bazı taraftarlar, polisten kaçmak için güvenlik şeridini aşarak yola atladı.

Tren istasyonunda izdiham

PSG’nin zaferini kutlamak üzere Şanzelize Caddesi’ne gitmek isteyen taraftarlar, banliyö treni istasyonunda izdihama neden oldu.

İçişleri Bakanlığı, PSG’nin zaferi sonrası çıkan olaylarda çoğunluğu başkent Paris’te olmak üzere 559 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Gözaltına alınan kişilerden 254’ü tutuklandı.

BFMTV’nin polis kaynaklarından edindiği bilgiye göre 7 itfaiye görevlisi, 22 polis ve 200’e yakın sivil de kutlamalarla bağlantılı olaylarda yaralandı.

İki kişi yaşamını yitirdi

Landes vilayetine bağlı Dax’taki kutlamalar sırasında bıçaklanan 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı, polisin katil zanlısını yakalama çalışmaları sürüyor.

Paris’in 15. bölgesinde ise kutlamalar sırasında skuter kullanan kadına araç çarptı. Kazada 20 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi.

(VC)

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İstanbul
Fransa şampiyonlar ligi psg Paris Saint Germain
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