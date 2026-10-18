Fransa’da kitlesel eylemlerin ardından gözaltılar 2 bini aştı

Fransa’da lise öğrencilerinin eğitimde eşitlik talebiyle başlattığı protestoların yüz binlerce kişinin katıldığı bir toplumsal harekete dönüşmesinin ardından, bugün hükümetin güvenlik politikaları, polis müdahaleleri ve sendikaların talepleri ülkenin gündemindeki yerini korudu.

17 Ekim’de ülke genelinde düzenlenen 110 gösteriye katılım, sendikalara göre 800 bine, İçişleri Bakanlığı’na göre 550 bine ulaştı. Yürüyüşlerin büyük bölümü barışçıl geçerken Paris, Marsilya, Lyon, Toulouse ve Limoges başta olmak üzere çeşitli kentlerde çatışmalar, yağma ve kundaklama olayları yaşandı.

İçişleri Bakanı Laurent Nuñez’in bugün yaptığı açıklamaya göre, gözaltı sayısı 2 bini, yaralanan polis, jandarma ve itfaiye personelinin sayısı ise 600’ü aştı.

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Gözaltı bilançosu büyüyor

17 Ekim akşamı yaklaşık 400 olarak açıklanan gözaltı sayısı, gece boyunca süren polis operasyonlarının ardından hızla yükseldi.

Paris Emniyet Müdürlüğü’ne göre yalnızca başkentte 855 kişi gözaltına alındı. Yetkililer bu sayının tek bir gösteri günü için olağanüstü yüksek olduğunu belirtti.

Nuñez, kamu binalarına yönelik saldırılarla mağaza yağmalarından “aşırı sol” olarak nitelendirdiği grupları sorumlu tuttu.

Hükümet cezaları ağırlaştırmak istiyor

Başbakan Sébastien Lecornu, gösterilerin ardından yaptığı açıklamalarda şiddet olaylarına karışanların daha ağır yaptırımlarla karşılaşacağını söyledi.

Hükümet, gösteriler sırasında ortaya çıkan maddi zararın sorumlularından tahsil edilmesini amaçlayan ve kamuoyunda “zarar veren öder” (casseurs-payeurs) adıyla bilinen yasa tasarısının görüşmelerini hızlandırıyor.

Senatonun resmî takvimine göre tasarı 27 ve 28 Ekim’de Genel Kurul gündemine gelecek. Düzenleme, kamusal alandaki şiddet ve tahribat nedeniyle ortaya çıkan zararların sorumlularından karşılanmasına ilişkin yeni hükümler öngörüyor.

Lecornu, Adalet Bakanı Didier Migaud’un yarın (19 Ekim) başsavcılarla bir araya gelerek gözaltılar ve soruşturmalar kapsamında uygulanacak adli politikaları değerlendireceğini de açıkladı.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise bu akşam Fransa saatiyle 20.00’da (TSİ 21.00) halka seslenecek. Élysée Sarayı, Macron’un konuşmasından önce hükümet üyeleriyle bir güvenlik toplantısı yapacağını duyurdu.

CGT: “Hükümet toplumsal taleplere yanıt vermeli”

Hükümetin güvenlik ve cezalandırma odaklı açıklamalarına karşı Genel Emek Konfederasyonu (CGT), 17 Ekim gösterilerinin geniş katılımını hatırlatarak toplumsal taleplerin gündeme alınmasını istedi.

CGT, yaklaşık 800 bin kişinin katıldığını belirttiği eylemlerde öğrencilerin eğitim koşullarının yanı sıra alım gücündeki düşüş, hayat pahalılığı, emekli aylıkları ve kamu hizmetlerine ayrılan kaynakların yetersizliğinin de protesto edildiğini vurguladı.

Halkın kitlesel ve barışçıl biçimde dile getirdiği taleplere ısrarla kulak tıkayan hükümet, bugün şiddetin tırmanmasından siyasi olarak sorumludur. –CGT, 17 Ekim 2026

CGT, hükümete öğrenci ve çalışan sendikalarıyla müzakere çağrısı yaparken, gösterilere katılımı engelleyen polis müdahalelerine de karşı çıktı.

5 Kasım’da ülke çapında grev Fransa’da sendikalar, hükümetin sertleşen güvenlik politikalarına karşın toplumsal taleplerini gündemde tutmayı sürdürüyor. CGT’nin yanı sıra Fransız Demokratik Emek Konfederasyonu (CFDT), İşçi Gücü (FO), Birleşik Sendikalar Federasyonu (FSU), Ulusal Özerk Sendikalar Birliği (UNSA) ve Dayanışma Sendikaları Birliği (Solidaires), 5 Kasım'da kamu ve özel sektör çalışanlarının katılımıyla yeni grev ve gösteriler düzenlemeyi planlıyor. Sendikalar, ücretlerin ve emekli aylıklarının artırılmasını, kamu hizmetlerine daha fazla kaynak ayrılmasını ve hükümetin 2027 bütçesindeki kemer sıkma politikalarından vazgeçmesini talep ediyor. Lise öğrencileri açısından ise öğretmen açığının giderilmesi, kalabalık sınıfların azaltılması, okulların fiziki koşullarının iyileştirilmesi ve yükseköğretime erişimde eşitlik talepleri gündemdeki yerini koruyor.

Kaynaklar: AFP, Associated Press, CGT, Le Monde, Reuters

(VC)