Fransa’da Gisèle Pelicot davası: Tüm sanıklara hapis cezası

Fransa'nın Avignon kentinde görülen Gisèle Pelicot tecavüz davasında mahkemede yargıçlar Gisele Pelicot'nun eski eşi Dominique Pelicot'yu suçlu buldu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, konuya dair X hesabından şu açıklamayı yaptı: "Teşekkürler Gisèle Pélicot. Adına çileye göğüs gerdiğiniz bu adalet sözü için başınız dik. Sonsuza kadar konuşacak ve mücadele edecek bir öncüye sahip olan kadınlar için. Hepimiz için, çünkü onurunuz ve cesaretiniz Fransa'yı ve dünyayı duygulandırdı ve ilham verdi" dedi.

BBC’nin haberine göre, Dominique Pelicot, ağırlaştırılmış tecavüz ve sanıklardan Jean Pierre Marechal'ın eşi Cilia'ya ağırlaştırılmış tecavüz girişimi ve kızı Caroline ile oğlunun eşinin Aurore ve Celine'in müstehcen fotoğraflarını çekmekten suçlu olduğuna karar verildi. Pelicot'ya 20 yıl hapis cezası verildi.

12 yıl ceza alan Jean Pierre Marechal de tecavüz girişimi, eşine ağırlaştırılmış tecavüz ve uyuşturucu vermekten suçlu bulundu.

Davanın 30 yaşındaki en genç sanığı Charly Arbo ağırlaştırılmış tecavüzden suçlu bulundu ve 13 yıl ceza aldı.

Gisèle Pelicot, gizli kalma hakkını reddetmişti

Davada eşi Dominique Pelicot da dahil 51 erkek, 10 yıl boyunca Gisèle Pelicot'ya tecavüz etmekle suçlanıyordu.

Dominique Pelicot, eşi Gisèle Pelicot'yu uyutarak bu erkeklerin tecavüzünü teşvik ve organize ettiğini kabul etmişti.

Gisèle Pelicot, mahkeme sürecinde gizli kalma hakkını kullanmayı reddetti.

Duruşmanın açık yapılmasını isteyen Pelicot, "Tecavüze uğrayan tüm kadınların 'Madam Pelicot bunu yaptı, ben de yapabilirim' demesini isterim. Artık utanmalarını istemiyorum" diye konuştu.

Kararların açıklanmasından sonra mahkeme binası önünde konuşan Gisele Pelicot "çocuklarını, torunlarını, tüm diğer aileleri ve "sıklıkla gölgede kalan" hikayelerin kurbanlarını düşündüğünü" söyledi ve "Aynı mücadeleyi veriyoruz" dedi.

Pelicot, kendisine destek veren herkese minnettar olduğunu vurguladı ve duruşmanın kapılarını açmaktan "toplum neler olduğunu görsün diye mahkemenin kapılarını açmasından asla pişmanlık duymadığını" söyledi.

Gisèle Pelicot'ya tecavüz etmekle suçlanan genç ve yaşlı erkekler arasında itfaiyeci, tır şoförü, asker, güvenlik görevlisi, gazeteci ve bir DJ de vardı.

Fransız toplumundan hemen her kesimi temsil ettikleri için Monsieur-Tout-Le-Monde (Bay Herkes) lakabıyla anılıyorlar.

Davada suçlu bulunan diğer sanıklar şöyle

Jacques Cubeau (5 yıl)



Christian Lescole (9 yıl)



Cyrille Delville (8 yıl)



Lionel Rodriguez (8 yıl)



Florian Rocca



Jacques Cubeau



Nicolas Francois (8 yıl)



Simoné Mekenese (9 yıl)



Thierry Parisis (8 yıl)



Patrice Nicolle



Nizar Hamida (10 yıl)



Boris Moulin (8 yıl)



Dominique Davies



Jerome Vilela (13 yıl)



Didier Sambuchi (5 yıl)



Cyprien Culieras



Mathieu Dartus



Quentin Hennebert (7 yıl)



Cyril Beaubis



Philippe Leleu (5 yıl)



Jean-Luc LA (10 yıl)



Fabien Sotton (11 yıl)



Karim Sebaoui, çocuk tacizi fotoğrafları bulundurmaktan da suçlu bulundu, (10 yıl)



Redouane Azougagh



Joan Kawai (10 yıl)



Jean-Marc LeLoup (6 yıl)



Andy Rodriguez (6 yıl)



Vincent Coullet (10 yıl)



Adrien Longeron, çocuk tacizi fotoğrafları bulundurmaktan da suçlu bulundu (6 yıl)



Hughes Malago (5 yıl)



Ahmed Tbarik (8 yıl)



Paul-Koikoi Grovogui



Omar Douiri



Hüsamettin Doğan (9 yıl)



Romain Vandevelde



Joseph Cocco (3 yıl)



Hassan Ouamou (12 yıl)



Redouane El Farihi



Saifeddine Ghabi tecavüz ve tecavüz girişiminden aklandı, cinsel saldırıdan suçlu bulundu (3 yıl)



Jean Tirano



Mohamed Rafaa (8 yıl)



Ludovick Blemeur (7 yıl)



Patrick Aron (6 yıl)



Abdelali Dallal (8 yıl)



Grégory Serviol (8 yıl)



Cedric Grassot (12 yıl)



Cendric Venzin (9 yıl)



Mahdi Daoudi (8 yıl)

Ne olmuştu? Fransa’da Dominique Pelicot, eşi Gisèle Pelicot’a yaklaşık 10 yıl bilincini kaybetmesine neden olmuş ve bu süreçte 72 farklı erkekle cinsel ilişkiye girmeleri için anlaştığı tespit edildi. Polis, Pelicot’un evinde yaptığı aramada, eşinin cinsel saldırıya uğradığı 20 binin üzerinde görüntü içeren bir dosya buldu. Pelicot’un, bu erkeklere internet üzerinden para teklif ettiği ve eşinin bilinçsiz olduğu anları kaydettiği ortaya çıktı. Olayla ilgili 50’den fazla erkek daha yargılanıyor ve suçlu bulunmaları halinde 20 yıla kadar hapis cezası ile karşı karşıya kalabilirler. Ayrıca Pelicot’un, marketlerde izinsiz olarak kadınların görüntülerini çektiği de tespit edildi. Bu şikayetlerin ardından başlatılan soruşturma, Pelicot’un yıllarca süren cinsel saldırısını ortaya çıkardı. Gisèle Pelicot’un avukatları, bu davanın kamuoyunu cinsel saldırı konusunda bilinçlendirmek için halka açık bir şekilde görülmesini talep etti.

(EMK)