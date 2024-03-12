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KADIN-LGBTİ+
Yayın Tarihi: 12 Mart 2024 09:53
 ~ Son Güncelleme: 12 Mart 2024 10:00
2 dk Okuma

Fransa’da erkekler yılın ilk iki ayında 31 kadını öldürdü

Fransa'da 2023 yılında 134 kadın öldürülmüştü.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Fransa’da erkekler yılın ilk iki ayında 31 kadını öldürdü
Fotoğraf: Gaudiramone/Wikimedia Commons (CC-BY-SA 4.0)

Fransa'da erkekler, 2024 yılının ilk iki ayında 31 kadını öldürdü. Erkek şiddetini açıklayan Noustoutes isimli kadın kolektifinin raporuna göre,  her geçen sene kadına yönelik şiddetin arttığı belirtildi. Fransa'da 2023 yılında 134 kadın öldürülmüştü.

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Çocuk istismarı

Evrensel’den Kıvanç Demir’in haberine göre, Fransa'da çocuk istismarı kuruluşu "l'Enfant Bleu / Mavi Çocuk"un araştırmasında Fransa'daki yurttaşların yüzde 16'sının çocukken istismar edildiğini belirtti. 

Transfobi ve sosyoloji - Aquitaine Bölgesi İnsan Bilim Merkezinin araştırmalarına göre, transların yüzde 85'i yaşamları boyunca özellikle sokaklarda saldırıya maruz kaldıklarını açıkladı.

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Türkiye'de durum ne?

bianet'in 1 Ocak 2023 - 31 Aralık 2023 döneminde Türkiye'deki yerel, ulusal ve internet basınına yansıyan haberlerden derlediği güncel verilere göre, erkekler, 2023'te en az 333 kadını ve 28 çocuğu öldürdü.

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2023’te erkeklerin öldürdüğü kadın sayısı 333 bu sayıya, geçmiş yıllarda işlenen ancak basına 2023’te yansıyan altı cinayet de eklenirse sayı 339 oluyor. Bu altı cinayetin bazıları, geçmiş yıllarda basına “faili meçhul” veya “şüpheli ölüm” olarak yansımıştı.

Yine aynı dönemde basına yansıyan verilere göre (1 Ocak 2023 - 31 Aralık 2023) erkekler 28 çocuğu öldürdü, 18 kadına tecavüz etti, 371 kadını seks işçiliğine zorladı, 355 kadını taciz etti, 123 çocuğu istismar etti. Erkekler 745 kadını yaraladı.

2023'de aralarında transların da olduğu en az 270 kadının ölümü basına "şüpheli" olarak yansıdı.

Basına yansıyan bilgilere göre erkekler, en az 46 kadını, “koruma”, “uzaklaştırma” kararı ve “talebine” rağmen öldürdü.

(EMK)

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