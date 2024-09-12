Fransa’da 10 yıl boyunca cinsel saldırıya maruz bırakılan kadın, mücadelenin sembolü oldu

Fransa’da 72 yaşındaki Gisèle Pelicot, yıllarca maruz kaldığı cinsel saldırıların ardından, kimliğini gizleme hakkını reddederek birçok kadın için bir 'meydan okuma sembolü' haline geldi.

Eşi Dominique Pelicot tarafından bilinci kapalı hale getirilen ve 80’den fazla erkeğin saldırısına uğrayan Gisèle, bu korkunç olayla ilgili sessiz kalmak yerine sesini yükseltmeyi seçti.

2020 yılında tutuklanan Pelicot'un davası, Fransa'nın Avignon kentinde başladı. 3 çocuk sahibi çiftin 50 yıldır evli olduğu belirtilirken, cinsel saldırıların Temmuz 2011-Ekim 2020 tarihleri arasında gerçekleştirildiği öğrenildi.

Avignon kentindeki mahkemede görülen dava sırasında, Dominique Pelicot’un hastalığı gerekçe gösterilerek duruşmaya katılamayacağı açıklandığında salonda hayal kırıklığı yaşandı.

Ancak Gisèle, her zamanki sakin duruşunu korudu. BBC’deki habere göre, Pelicot, dışarıdan gösterdiği sakinliğin içinde yaşadığı yıkımı gizlediğini söyledi.

BBC’nin haberine göre, Gisèle Pelicot, yaklaşık 10 yıl boyunca eşi tarafından uyuşturucuya maruz bırakılarak, evlerine getirilen erkekler tarafından cinsel saldırıya uğradığını, olayın boyutunu ise dört yıl önce bir polis memurundan öğrendiğini anlattı. Dominique Pelicot’un bu saldırıları kayda aldığı ve internet üzerinden eşine saldıran erkeklere para teklif ettiği ortaya çıktı. Mahkeme, bölgedeki erkeklerden bazılarının bu istismar olaylarına dahil olduğunu tespit etti.

Pelicot’un cinsel saldırı mağdurlarının kimliklerini gizleme hakkından feragat etmesi, bu suçların ciddiyetine dikkat çekmek ve cinsel saldırı kurbanlarının yaşadığı travmayı daha görünür hale getirmek için önemli bir adım oldu.

Bu hareketi, Fransa’daki birçok kadın için ilham kaynağı haline geldi. Mazan kasabasında yaşayan kadınlar, suçlanan erkeklerin isimlerinin sosyal medyada yayılmasının ardından bölgede büyük bir gerilim yaşandığını anlattı. Kimilerine göre, bölge halkı yalnızca şok değil, aynı zamanda büyük bir güvensizlik yaşıyor.

Avignon'daki mahkemede, 18 sanık, camlı bölmenin arkasından duruşmayı izlerken, çoğu yüzlerini gizlemeye çalıştı.

Fransa yasaları, sanıklara kimliklerini gizleme hakkı tanısa da Gisèle Pelicot bu hakkı reddederek, cinsel saldırıya uğrayan kadınların sesi olmayı tercih etti. Annesinin yanında bulunan 45 yaşındaki kızı Caroline, yaşananların şokunu saklayamadı ve kendisinin de babası tarafından uyuşturulduğuna inanıyor.

Fransa’da cinsel saldırı ve uyuşturucu bağlantısının yeterince araştırılmadığını savunan uzmanlar, bu davanın yalnızca bireysel bir trajedi olmadığını, sistematik bir sorunun parçası olduğunu dile getiriyor.

Ne olmuştu?

Fransa’da Dominique Pelicot, eşi Gisèle Pelicot’a yaklaşık 10 yıl bilincini kaybetmesine neden olmuş ve bu süreçte 72 farklı erkekle cinsel ilişkiye girmeleri için anlaştığı tespit edildi.

Polis, Pelicot’un evinde yaptığı aramada, eşinin cinsel saldırıya uğradığı 20 binin üzerinde görüntü içeren bir dosya buldu.

Pelicot’un, bu erkeklere internet üzerinden para teklif ettiği ve eşinin bilinçsiz olduğu anları kaydettiği ortaya çıktı. Olayla ilgili 50’den fazla erkek daha yargılanıyor ve suçlu bulunmaları halinde 20 yıla kadar hapis cezası ile karşı karşıya kalabilirler.

Ayrıca Pelicot’un, marketlerde izinsiz olarak kadınların görüntülerini çektiği de tespit edildi. Bu şikayetlerin ardından başlatılan soruşturma, Pelicot’un yıllarca süren cinsel saldırısını ortaya çıkardı.

Gisèle Pelicot’un avukatları, bu davanın kamuoyunu cinsel saldırı konusunda bilinçlendirmek için halka açık bir şekilde görülmesini talep etti.

(EMK)