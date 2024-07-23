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Yayın Tarihi: 23 Temmuz 2024 20:58
 ~ Son Güncelleme: 24 Temmuz 2024 18:39
1 dk Okuma

SOL İTTİFAK HÜKÜMETİ KURMAYA HAZIR

Fransa: Yeni Halk Cephesi başbakan adayını açıkladı: Lucie Castets

Yeni Halk Cephesi, uzun süren bir iç tartışmadan birliğini koruyarak çıktı. Cephe'nin dört partisi yayımladıkları ortak bildiriyle iktidar yürüyüşünü, mali suçlarla mücadelede öne çıkmış yüksek kamu görevlisi Lucie Castets'nin öncülüğünde sürdüreceklerini açıkladılar.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Fransa: Yeni Halk Cephesi başbakan adayını açıkladı: Lucie Castets
Yeni Halk Cephesi'nin Başbakan adayı Lucie Castets/L'Humanite

7 Temmuz'daki ikinci tur oylama sonucunda Fransa Ulusal Meclisinin birinci partisi konumuna yükselen sol ittifak Yeni Halk Cephesi (NFP), Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a başbakan adayı olarak Lucie Castets'yi önermekte görüş birliğine vardığını açıkladı. 

İttifakın önde gelen dört partisi yayımladıkları ortak açıklamada Castets'nin mali suçlar ve dolandırıcılıkla mücadelede öne çıkmış bir kamu görevlisi olduğunu vurguladı. 

İkinci turu izleyen 16 gün boyunca iç müzakereler, pek çok anlaşmazlık ve iki sonuçsuz aday açıklama girişiminin ardından Lucie Castets üzerinde mutabakata varan Yeni Halk Cephesi, ortak adaylarını "kamu hizmetlerinin savunulması ve desteklenmesi için ortak mücadelelerde yer alan" "emeklilik yaşının 64'e yükseltilmesine karşı direnişi destekleyen" ve "vergi kaçırma ve mali yolsuzluklarla mücadelede görev yapan yüksek düzeyli bir kamu görevlisi" olarak tanıttı. 

Kamu hizmetlerini savunan "Nos Services Publics" kolektifinin sözcüsü ve kurucuları arasında yer alan Lucie Castets İdari Bilimler Okulu'ndan (ENA) yetişmiş, Paris Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi ve London School of Economics mezunu, ve kara para aklamayla mücadele birimi Tracfin'e katılmadan önce Hazine Genel Müdürlüğü'nde çalışmaya başlamış bir kamu görevlisi. 

(AEK) 

Fransa Yeni Halk Cephesi Lucie Castets
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