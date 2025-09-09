Fransa, yeni başbakan Lecornu'yu "her şeyi durdurarak" karşılamaya hazırlanıyor

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, salı günü Francois Bayrou'nun istifasından birkaç saat sonra Savunma Bakanı Sébastien Lecornu'yu ülkenin yeni başbakanı olarak atadı.

Macron'un Bayrou'nun görevden ayrılmasından sonra vakit geçirmeden Lecornu'yu başbakanlığa getirmesi, istifa seçeneğini gündeme almayacağının belirtisi olarak okunuyor.

Yeni başbakan atamasından hoşnut olmayan halk muhalefeti çarşamba günü Fransa çapında "Her şeyi Durduralım" (Bloquons Tous) çağrısıyla grev ve iş bırakmalara hazırlanıyor. İç güvenlik birimleri şimdiden 80 bin polisin görevlendirildiğini açıkladı.

Lecornu kim? Lecorunu ve Macron 1986 doğumlu genç siyasetçi Sébastien Lecornu, Emmanuel Macron döneminde hızla yükseldi. Merkez sağ kökenli olan Lecornu kariyerine halen Ulusal Mecliste "Cumhuryetçiler" adı altında yer alan merkezci UMP içinde başlamış, daha sonra Macron’un "İleri Fransa" hareketine katılmıştı. Lecornu Eure bölgesi belediye başkanlığı ve bölge konseyi başkanlığında bulunduğu için yerel yönetim deneyimine sahip. Enerji, çevre ve ekoloji konularında uzmanlaşmış olan Lecornu bakanlığı öncesinde uzun süre bu alanlarda hükümette kamu görevinde bulundu. Lecorunu 2017’den başlkayarak Macron hükümetlerinde çeşitli bakanlıklarda üstlendiği görevlerle güvenilir bir teknokrat-siyasetçi profili edindi. 2020’de Denizaşırı Topraklar Bakanlığına getirildi. Fransa’nın kolonilerle ilişkilerinde hükümet deneyimi kazandı. 2022’den başlayarak Silahlı Kuvvetler Bakanı olarak görev yapıyor. Özellikle Ukrayna savaşı bağlamında Fransa’nın askeri politikalarının eşgüdümünde önde gelen bir rol üstleniyor.

Lecornu, Macron'un ikinci döneminin beşinci başbakanı

Ülkenin artan borcunu kontrol altına almak için önerdiği kemer sıkma programı nedeniyle Ulusal Mecliste güvenoylamasını kaybeden Francois Bayrou'yu göreve başlamasından dokuz ay sonra görevden alan Macron iki yıldan kısa sürede beşinci kez başbakan atadı. Son iki yılın Fransa başbakanlarının göreve geliş gidiş tarih ve süreleri şöyle:

Élisabeth Borne (Mayıs 2022 – Ocak 2024)

Gabriel Attal (Ocak 2024 – Eylül 2024)

Michel Barnier (Eylül 2024 – Aralık 2024)

François Bayrou (Aralık 2024- 9 Eylül 2025)

Sébastien Lecornu (9 Eylül 2025 – …)

Muhalefetten yaygın tepki

Sağın cephe partisi Marine Le Pen'in Ulusal Birlik grubu, Lecornu’nun atanmasını Macron’un “son koz”u olarak niteledi ve atamayı eleştirdi.

Yeşiller’in lideri Marine Tondelier, atamayı “provokatif” bulduğunu belirtti. Politik ortama zaten egemen olan gerginliğe bu atamanın tuz biber ektiğini vurguladı.

Boyun Eğmeyen Fransa lideri Jean-Luc Mélenchon X'te yayımladığı mesajında "Trump'a boyun eğip NATO ve ABD'ye GSYİH'nın yüzde 5'ini vaat eden ve Ukrayna'da tam bir saçmalığı onaylayan Lecornu, neden başbakan? Bunu hangi başarısına borçlu?" diye sordu.

Sosyalist Parti Macron’un bu kararıyla “toplumsal öfke” ve ülke yönetiminde “kurumsal tıkanma” riskini göze aldığını savundu. Atamayı eleştiren parti, bu tür politik manevraların mevcut krizi daha da derinleştirebileceğine dikkat çekti.

Bayrou'dan sonra

Bayrou, hükümetinin Ulusal Mecliste güven oylamasında reddedilmesinin ertesi günü salı erken saatlerde Macron'a istifasını resmen sundu.

Macron, parlamento oylamasını "dikkate aldığını" söyledi.

Ulusal borcun başbakanlığında GSYİH'nin yüzde 114'üne ulaştığı 74 yaşındaki Bayrou, 2026 bütçesinde kamu harcamalarında toplam 44 milyar avro (51 milyar dolar) kesinti ve iki resmi tatilin kaldırılmasını önermişti.

Bayrou'nun Ulusal Meclise yönelik "gerçeklerle yüzleşme" ve "alacaklıların tahakkümü" altına girmemek için "gecikmeden harekete geçme" çağrıları, sol ittifak ve aşırı sağ milletvekillerinin tepkisiyle karşılandı. Bayrou pazartesi günü 364'e karşı 194 oyla güvenoylamasını kaybetti.

Macron, görevi Lecornu'ya vererek, aynı ekonomik politikayı sürdürme eğilimini belli ederken Meclis çoğunluğunu sağlamakta geçtiğimiz dönem desteğini aradığı Sosyalist Parti'den uzaklaşarak Marine Le Pen'in aşırı sağcı Ulusal Birlik oylarına bağımlı hale geliyor.

Kamuoyu Macron'un istifasını istiyor

Ipsos, IFOP, Harris Interactive gibi kurumlarla birlikte Fransa’nın önde gelen anket şirketlerinden biri olan Elabe'nin anketine göre, seçmenlerin, yüzde 75’i Bayrou hükümetinin düşürülmesini olumlu karşılarken, yüzde 60’ı da Macron’un istifasını istiyor. Birçok kaynak, bu atamanın halkın derin memnuniyetsizliğini yansıttığını ve protestolarla birleşerek kamuoyunda tepkiye yol açtığını vurguluyor.

Sosyal hareketler ve “Bloquons Tout”, her şeyi durduracak

Bu arada, protestocular çarşamba günü Fransa genelinde "Bloquons Tout" - (Her şeyi Durduralım) sloganıyla bir dizi grev ve iş bırakma planlıyor.

Planlanan gösterilere yönelik olarak iç güvenlik birimleri, 80 bin polis görevlendirildiğini açıkladı.

Fransa Sivil Havacılık Kurumu (DGAC), "tüm Fransız havalimanlarında" kargaşa ve gecikmeler beklediğini belirtirken, Paris'teki protestocular başkenti çevreleyen çevre yolundan şehir merkezine giden önemli girişleri kapatmayı planlıyor.

Paris bölgesinde ayrıca perakende devi Amazon ve kuzeyde TotalEnergies grevlerden etkilenebilir.

Fransa demir yolu operatörü SNCF, yüksek hızlı TGV trenlerinin hem yurt içinde hem de yurt dışında "normal şekilde" çalışacağını söyledi.

