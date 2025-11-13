ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HAKLAR
Yayın Tarihi: 13 Kasım 2025 02:28
 ~ Son Güncelleme: 13 Kasım 2025 20:07
2 dk Okuma

EMEKLİLİK YAŞI 62'DE KALACAK

Fransa: Ulusal Meclis 2023 emeklilik yasasını askıya aldı

Mart 2023'te 1 milyon emekçinin katıldığı aylarca süren protestoların ardından Macron'un Mecliste oylamaya sokmadan geçirdiği emeklilik yasası, Sosyalistlerin bütçeye güven oyu vermesi karşılığında 2028'e kadar yürürlüğe sokulmayacak.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Fransa: Ulusal Meclis 2023 emeklilik yasasını askıya aldı
Fransa Ulusal Meclis'nde 2023 emeklilik reformunun askıya alınması oylaması/Tagesschau.de

Fransa'da Başkan Macron'un en önemli reform projesi olarak 2023'te kabul edilen emeklilik yaşını 64'e çıkaran yasa hükümetin Sosyalist muhalefete  vermek zorunda kaldığı taviz dolayısıyla Ulusal Meclis kararıyla 2028'e kadar askıya alındı.

Macron imzaladı, emeklilik reformu yasalaştı
Macron imzaladı, emeklilik reformu yasalaştı
15 Nisan 2023

Fransa parlamentosu çarşamba günü, Cumhurbaşkanının tartışmalı emeklilik reformunun askıya alınması yönündeki oylamada 146'ya karşı 255 oyla reformun yürürlüğe konmasını bir sonraki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonraya, yani 2028'e ertelemeye karar verdi.

Karar açık: Fransa'da emeklilik yaşı Macron'un öngördüğü şekilde 64'ye yükseltilmeyecek; halen olduğu şekilde 62'de kalacak.

Sosyalist milletvekili Mélanie Thomin, alınan bu kararın, yaklaşık üç buçuk milyon Fransa yurttaşının daha erken emekli olabilmesine olanak sağlayacağını belirtti. Böylece, emeklilik yaşında öngörülen değişikliklerin uygulanmasını önemli ölçüde geciktiren askıya alma kararı, geniş bir toplum kesiminin beklentilerine yanıt vermiş oldu.

Arka plandaki bütçe anlaşmazlığı

Ulusal Meclisteki oylama, yaklaşan bütçe konusunda sürmekte olan anlaşmazlık kapsamında gündeme geldi.

Başbakan Sébastien Lecornu hükümeti parlamento çoğunluğundan yoksun ve 2026 bütçesini geçirmek için muhalefetteki Sosyalistlerin oylarına muhtaç. Hükümet, aylardır süren krizi sonlandırmak umuduyla bütçenin geçebilmesi için onay almak üzere Sosyalistlere reformu askıya almayı önerdi. Bununla birlikte bu tavizin, hükümetin bütçe açığını 30 milyar avro azaltma hedefini ciddi bir biçimde tehlikeye düşürebilir.

Askıya almanın yasalaşması için sosyal güvenlik bütçesinin tamamının meclisten geçmesi gerekecek. Sonraki aşamada karar Senatoda tartışmaya açılacak ve Muhafazakarların baskın olduğu üst meclisin bu kararı onaylamaması da olasılıklar arasında. Bu durumda bir arabuluculuk komitesi atanması söz konusu.

Avro bölgesinin en yüksek bütçe açığı

Hükümet kısa süre önce reformun askıya alınma maliyetini 2026 için 300 milyon ve 2027 için 1,9 milyar avro olarak öngörmüştü ve bunu kemer sıkma önlemleriyle dengelemeyi planlıyor. Fransa şu anda avro bölgesindeki en yüksek bütçe açığına, mutlak rakamlarla en yüksek kamu borcuna ve avro bölgesindeki üçüncü en yüksek borç/GSYİH oranına sahip.

2023 baharında kabul edilen emeklilik reformu, Fransa'da aylarca süren kitlesel protestolara yol açmıştı.

'Emeklilik Yasası'nın oylanmadan geçirilmesine Paris'te isyan
FRANSA BAŞKENTİ ATEŞLER İÇİNDE
'Emeklilik Yasası'nın oylanmadan geçirilmesine Paris'te isyan
17 Mart 2023

Askıya alınma önlemi emeklilik fonundaki bir eksiklik gerekçe gösterilerek gündeme getirilecek.

Fransa | Emeklilik yaşı 64'e, halk yeniden sokaklara çıktı
MACRON GÜVEN OYLAMASINDAN KURTULDU
Fransa | Emeklilik yaşı 64'e, halk yeniden sokaklara çıktı
21 Mart 2023

(AEK)

Haber Yeri
Paris
Macron fransa sosyalist partisi emeklilik reformu
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git