Fransa: Ulusal Meclis 2023 emeklilik yasasını askıya aldı

Fransa'da Başkan Macron'un en önemli reform projesi olarak 2023'te kabul edilen emeklilik yaşını 64'e çıkaran yasa hükümetin Sosyalist muhalefete vermek zorunda kaldığı taviz dolayısıyla Ulusal Meclis kararıyla 2028'e kadar askıya alındı.

Fransa parlamentosu çarşamba günü, Cumhurbaşkanının tartışmalı emeklilik reformunun askıya alınması yönündeki oylamada 146'ya karşı 255 oyla reformun yürürlüğe konmasını bir sonraki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonraya, yani 2028'e ertelemeye karar verdi.

Karar açık: Fransa'da emeklilik yaşı Macron'un öngördüğü şekilde 64'ye yükseltilmeyecek; halen olduğu şekilde 62'de kalacak.

Sosyalist milletvekili Mélanie Thomin, alınan bu kararın, yaklaşık üç buçuk milyon Fransa yurttaşının daha erken emekli olabilmesine olanak sağlayacağını belirtti. Böylece, emeklilik yaşında öngörülen değişikliklerin uygulanmasını önemli ölçüde geciktiren askıya alma kararı, geniş bir toplum kesiminin beklentilerine yanıt vermiş oldu.

Arka plandaki bütçe anlaşmazlığı

Ulusal Meclisteki oylama, yaklaşan bütçe konusunda sürmekte olan anlaşmazlık kapsamında gündeme geldi.

Başbakan Sébastien Lecornu hükümeti parlamento çoğunluğundan yoksun ve 2026 bütçesini geçirmek için muhalefetteki Sosyalistlerin oylarına muhtaç. Hükümet, aylardır süren krizi sonlandırmak umuduyla bütçenin geçebilmesi için onay almak üzere Sosyalistlere reformu askıya almayı önerdi. Bununla birlikte bu tavizin, hükümetin bütçe açığını 30 milyar avro azaltma hedefini ciddi bir biçimde tehlikeye düşürebilir.

Askıya almanın yasalaşması için sosyal güvenlik bütçesinin tamamının meclisten geçmesi gerekecek. Sonraki aşamada karar Senatoda tartışmaya açılacak ve Muhafazakarların baskın olduğu üst meclisin bu kararı onaylamaması da olasılıklar arasında. Bu durumda bir arabuluculuk komitesi atanması söz konusu.

Avro bölgesinin en yüksek bütçe açığı

Hükümet kısa süre önce reformun askıya alınma maliyetini 2026 için 300 milyon ve 2027 için 1,9 milyar avro olarak öngörmüştü ve bunu kemer sıkma önlemleriyle dengelemeyi planlıyor. Fransa şu anda avro bölgesindeki en yüksek bütçe açığına, mutlak rakamlarla en yüksek kamu borcuna ve avro bölgesindeki üçüncü en yüksek borç/GSYİH oranına sahip.

2023 baharında kabul edilen emeklilik reformu, Fransa'da aylarca süren kitlesel protestolara yol açmıştı.

Askıya alınma önlemi emeklilik fonundaki bir eksiklik gerekçe gösterilerek gündeme getirilecek.

