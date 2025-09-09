Fransa: Üç yılda Macron'un dördüncü hükümeti de düştü

Fransız parlamentosunda pazartesi akşamı gerçekleştirilen güven oylamasında Başbakan Bayrou hükümeti 194'e karşı 364 oyla güven oylamasını kaybetti ve ve düştü.

Oylama öncesinde hükûmetin oylamada ayakta kalamayacağı öngörülüyordu. Bayrou Macron'un iki görev süresi içinde 6'ncı başbakanıydı ve dokuz aydır görev yapıyordu.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un görev süresi 2027'de dolacak. Bayrou'nun istifasından sonra Macron son bir yılda üçüncü kez başbakan atamak zorunda kalacak. Macron son üç yıl içinde dört kez Başbakan atadı. Başbakanlar ortalama bir yılın altında görevede kalabildi. Bayrou'dan önceki Başbakan Michel Barnier'in görevi yalınzca üç ay sürmüş. O da güvenoylamasını kaybederek istifa zorunda kalmıştı.

Bundan sonra ne olacak?

Bayrou hükûmetinin düşmesi sonrasında Macron'un önünde tutabileceği üç yol var. İlk olarak yeni hükûmeti kuracak adayı belirlemek ve atamak. Esasen teamüle göre, Başbakan'ın bu görevi Ulusal Meclis'te en çok üye bulunduran partiye vermesi gerekiyor. En çok üye sahibi olan grup "Sol İttifak". Ancak Macron solun meşruiyetini güçlendirmemek ve Ulusal Meclisin genel olarak sağcı ve merkezci kompozisyonu karşısında Sol hükümetin güvenoyu alamayacağına kesin gözüyle bakılmasından ötürü bu görevi Sol İttifak'a verme seçeneğini başından beri eliyor.

İkincisi yol ise milletvekili genel seçimlerini erkene almak. Bu, hem sol itifak "Yeni Ekolojik ve Sosyla Cephe" hem de proto faşist "Ulusal Birlik"in talebi.

Son olarak da Macron istifayı seçebilir ama buna hiç ihtimal verilmiyor.

İstikrar sağlanamıyor

2024'te gidilen erken seçimlerden sonra Fransa Ulusal Meclisi hepsi yüzde 30'lardaki üç blok olarak ayrışmış durumda: Merkezde Macron ve Cumhuriyetçiler var; Solda Yeşiller, Sosyalistler, Komünistler ve Boyun Eğmeyen Fransa'nın oluşturduğu "cephe" var, uç sağda da "Ulusal Birlik"

Bayrou'nun görevi bırakmasına giden süreç, borcu yönetmek için kemer sıkmayı dayatan bütçe tasarısıyla başladı. Fransa ayrıca yıl sonuna kalmadan 2026 bütçesini de oylamak zorunda.

Ancak mevcut kilitlenme karşısında Macron'un görevendireceği yeni başbakanın bütçeyi geçirmesi o kadar kolay gözükmüyor.

Macron, Marine Le Pen'in aşırı sağcı Ulusal Birlik partisinin kendisinin önünde gitmesi nedeniyle erken seçim istemiyor. Kaldı ki erken seçimlerin de toplumdaki kutuplaşmayı yansıtmaya devam etmesi seçimler sonrasında da aynı tablonun tekrarına yol açması ihtmali yüksek.

Sol ile ekonomik plan konusunda anlaşma olasılığının bulunmaması nedeniyle Macron'un elinde azınlık hükümetine destek verecek merkez sağ dışında bir seçenek kalmıyor. Ancak bu da Bayrou hükümetinin karşı karşıya kaldığı sonuçtan daha fazlasını ima etmiyor.

