Fransa: Solun taktiği başarıya ulaştı, sağ iktidarın eşiğinden uzaklaştırıldı

Fransa geçtiğimiz hafta ülkenin tarihinde aşırı sağın ilk seçim zaferinin kıyısına gelmişken bir hafta içinde solun çarpıcı zaferine tanık oldu.

CUMHURİYETÇİ CEPHE LE PEN'İN ÖNÜNÜ KESTİ Fransa: Aşırı sağ ikinci turda çoğunluğu kazanamayacak

Kamuoyu araştırma kurumları Fransa genelinde bu hafta Ulusal Birlik'in (RN) zaferinin önünü kesmek üzere yüzlerce adayın seçimden en öndeki RN karşıtı aday lehine çekilmesinin ardından Ulusal Birlik'in mutlak çoğunluğu kazanma olasılığının zayıfladığını gösterse de, hiçbiri solun önde çıkmasının mümkün olabileceğini öngörmemişti.



İlk sonuçlar: Yeni Halk Cephesi birinci parti

Kamuoyu araştırma kurumu IFOP'un diğer kurluşlarca da yinelenen ilk tahminlerine göre, sol ittifak, Yeni Halk Cephesi'nin Fransa'nın 577 sandalyeli Ulusal Meclisinde 180 ila 215 arasında milletvekiliği kazanması bekleniyor. Bu, yeni mecliste aşırı sağ Ulusal Birlik ve müttefiklerinin 120-150 milletvekiliğine gerilerken, Macron'un liberallerinin 150-180 sandalyeyle Le Pen'in önüne geçeceğini gösteriyor.

Bu sonuçlar son birkaç gün içinde gerçekleşen eşi görülmemiş manevralarla Macron'un ekibiyle soldaki partilerin liderlerinin, aşırı sağı engellemek için ülke çapında yürütülen çabalarla güçlerini bir araya getirmeleri sayesinde sağlandı. Fransa siyasetinin solunda ve merkezinde yer alan yüzlerce aday, Le Pen karşıtı oyların bölünmesini önlemek için seçimden çekildi.

Kesin sonuçların belirlenmesinin ardından gündeme Fransa başbakanlığını kimin üsteleneceği gelecek. Anayasa, Macron'un bunun için en büyük gruptan bir milletvekilini görevi üstlenmek üzere davet etmesini zorunlu kılıyor. Cumhurbaşkanlığı ofisinden yapılan açıklamaya göre, Macron "gerekli kararları" almadan önce sonuçları değerlendirecek.

"Yurttaşlık ruhundaki harika sıçrayış"

İlk sandalye dağılımı öngörülerinin açıklanmasının hemen ardından coşkulu seçmenlerinin karşsına çıkan Jean-Luc Mélenchon, "[Biz] yurttaşlık ruhundaki harika sıçrayışla herkesin imkansız olduğunu söylediği bir sonucu elde ettik... İnsanlar en kötüsünün olmaması için çaba gösterdi." dedi.

Faşizme geçit yok

Seçimin ikinci ve son turuna ilişkin sandalye dağılımı tahminleri henüz ilk sonuçlara dayandığından gece yarısına doğru oy sayımının resmi sonuçları açıklandığında bu sıralamalarda değişiklikler olması ihtimal dışı değil.

30 Haziran'daki birinci tur sonrasında Le Pen'in partisi tarihinin en iyi seçim sonucuna gidiyor görünüyordu. İlk tahminlere göre, bu sonuçlarla hiçbir parti kendi başına mutlak çoğunluğu sağlayamayacak ancak, Fransa da faşizme geçit vermeyecek.

(AEK)