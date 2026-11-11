Fransa: Öğrenciler ve hükümet arasındaki görüşmeler çıkmaza girdi, eylemler sürecek

Fransa'da lise ve üniversite öğrencileri, öğretmenler ve eğitim çalışanları, Başbakan Sébastien Lecornu ile 9 Kasım Pazartesi günü yapılan görüşmelerin ardından 10 Kasım Salı günü ülkenin çeşitli kentlerinde yeniden gösteriler düzenledi.

Lyon'da yaklaşık 2 bin öğrenci ve öğretmen yürüdü. Marsilya'da yüzlerce kişi gösteri yaptı. Toulouse'da Saint-Sernin, Ozenne, Déodat ve Arènes liselerinde girişler engellendi. Paris'te de lise ve üniversite öğrencileri, öğretmenler ve eğitim çalışanları gösteri düzenledi. Eyleme Lise Öğrencileri Sendikası (USL) Başkanı Ryad Rani, FAGE Başkanı Suzanne Niidam ve UNEF Genel Sekreteri Manon Moret de katıldı.

Eğitim Bakanlığına göre, ülkedeki yaklaşık 3 bin 700 lisenin 49'unda blokajlar devam etti. Bakanlık, lise öğrencilerinin yüzde 99'unun derslere döndüğünü ve öğretmenlerin yüzde 1,6'sının greve katıldığını açıkladı.

Bu veriler, ekim ayındaki yaygın ders iptalleriyle karşılaştırıldığında hareketin daraldığını gösterse de öğrenci örgütleri, talepleri karşılanıncaya kadar mücadeleyi sürdürmekte kararlı olduklarını belirtiyor.

USL Başkanı Ryad Rani, eylemlerin sürmesi gerektiğini savundu:

“Güç dengesi bizden yana, devam etmeliyiz. Kazanımlar elde ettiğimizi söylemiyorum ama doğru yolda olduğumuzu söylüyorum.”

Görüşmeler neden çıkmaza girdi?

Öğrenci örgütleri, Başbakan Sébastien Lecornu ile 9 Kasım Pazartesi günü yapılan görüşmelerde hükümetin eğitim bütçesi ve yükseköğretime erişim konusundaki taleplerine yeterli yanıt vermediğini açıkladı.

Başbakanlıkta yapılan ilk görüşmenin ardından düzenlenen yükseköğretime öğrenci seçme ve yerleştirme sistemi Parcoursup reform komitesine, aralarında aşırı sağcı Ulusal Birlik (Rassemblement National, RN) temsilcilerinin de bulunduğu siyasi partilerin çağrılmasını protesto eden öğrenci ve eğitim sendikaları toplantıyı terk etti.

Öğrenci Sendikası (Union étudiante, UE) Eş Genel Sekreteri Éloïse Lefebvre-Milon, aşırı sağ temsilcilerle aynı masada bulunmayı reddettiklerini belirtti:

“Bu aşırı sağcı parlamenterlerin yürüttüğü yabancı düşmanı ve ırkçı politikaların normalleştirilmesinin vitrini olmayacağız.”

Öğrenciler ne istiyor?

Öğrenci ve eğitimci örgütleri, öğretmen açıklarının giderilmesini, okul binalarının iyileştirilmesini, kalabalık sınıfların azaltılmasını ve eğitime daha fazla kamu kaynağı ayrılmasını istiyor.

Üniversite öğrencilerinin talepleri arasında bursların artırılması, yeni üniversite kontenjanları açılması ve Parcoursup sisteminin değiştirilmesi bulunuyor.

Örgütlerin gündeme getirdiği öneriler arasında eğitime 10 milyar avroluk ek kaynak sağlanması, öğrenci burslarının aylık 200 avro artırılması, 300 bin öğrencinin daha burs kapsamına alınması ve yükseköğretimde 250 bin yeni kontenjan açılması yer alıyor.

Hükümet, Parcoursup'un değiştirilmesi konusunda çalışma başlatmış olsa da öğrenci örgütleri, mevcut önerilerin eğitimdeki eşitsizlikleri gidermediğini savunuyor.

Macron "şiddet olaylarını" kınadı

Öğrencilerin yeniden sokağa çıktığı 10 Kasım'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, okullar çevresinde yaşanan şiddet olaylarını kınadı.

Paris yakınlarındaki Chelles'de bölge meclisi üyesi Angela Avond'a molotof kokteyli atıldı. Bordeaux yakınlarındaki Bègles'de bir lise müdürü başına isabet eden cisimle yaralandı. Aix-en-Provence'ta ise bir lise gece kundaklandı.

Macron, Avond'a ve saldırıya uğrayan eğitim çalışanlarına desteğini açıklayarak şöyle dedi:

“Şiddetin demokraside yeri yoktur. Bu eylemlerin taleplerin dile getirilmesiyle hiçbir ilgisi yoktur; bunlar vahşet ve yıldırma eylemleridir ve en ağır biçimde cezalandırılmalıdır.”

Hükümet Sözcüsü Mathieu Lefèvre, öğrenci protestolarının başladığı eylülden bu yana yaklaşık 300 eğitim çalışanının yaralandığını açıkladı.

Eğitim Bakanı Édouard Geffray ise bazı okullarda personele ve seçilmiş temsilcilere saldıran şiddet yanlısı kişilerin bulunduğunu söyledi.

Bazı öğrenciler ve göstericiler polisin aşırı güç kullandığından şikâyet ederken polis, protestolara şiddet yanlısı ve suç işleyen grupların sızdığını savunuyor. Saldırıların öğrenci örgütlerinin kararıyla gerçekleştirildiğine ilişkin doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.

Öğrencilerle emekçilerin talepleri birleşiyor

Eylülde başlayan öğrenci hareketi, ekim boyunca eğitim sistemindeki eşitsizliklere karşı protestoların ötesine geçerek kamu hizmetleri, ücretler ve hayat pahalılığına ilişkin taleplerle buluştu.

5 Kasım'da düzenlenen genel grev ve gösterilerde eğitim çalışanları, sağlık emekçileri ve diğer sendikalı kesimler de ücret artışı ve sosyal hak taleplerini dile getirdi.

Öğrenci Sendikası (UE) Eş Genel Sekreteri Lefebvre-Milon, 10 Kasım eylemleri öncesinde yaptığı çağrıda bu ortak mücadeleye dikkat çekti:

“Gençliğin meşru taleplerini, aynı zamanda emekçilerin taleplerini destekleyen herkesi sokağa çağırıyoruz.”

Öğrenci örgütleri, eğitim sisteminin sorunlarını yalnızca okullardaki fiziki koşullarla sınırlı görmüyor; bursların yetersizliği, barınma maliyetleri ve üniversiteye girişteki eşitsizliklerin de çözülmesini istiyor.

(AEK)