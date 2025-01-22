Fransa'nın sol-liberal günlük gazetesi Libération, X'i terk etti

Fransa'nın sol-liberal günlük gazetesi Libération, Elon Musk'ın sahibi olduğu sosyal medya platformu X'te haber ve içerik paylaşmaya son verme kararı aldı.

Gazete kararını platformun gazetenin değerleriyle uyumlu olmamasıyla gerekçelendirdi.

X'ten son kez yaptığı paylaşımla kararını duyuran Libération okurlarına gazete içeriğini öteki sosyal medya hesaplarından ve liberation.fr internet sitesi üzerinden izleyebileceklerini hatırlattı.

Libération’un açıklaması “Libération, 21 Ocak 2025'ten başlayarak içeriklerini X sosyal medya platformunda paylaşmamayı kararlaştırdı. Artık bu platformla iş birliği, gazetemizin değerleriyle bağdaştırlabilir değil. Makale, araştırma, köşe yazısı ve videolarımızıa Liberation.fr üzerinden ve halen aktif olan diğer sosyal medya hesaplarımızdan erişbilirsiniz."



À nos lecteurs. pic.twitter.com/UD8nxrvyrr — Libération (@libe) January 21, 2025

X'i terk eğilimi yaygınlaşıyor

X'in sahibi Elon Musk'un Trump'ın seçim kampanyasına katılmasının ardından Trump kabinesinde Hükümet Verimliliği Bakanlığı (DOGE) üzerinden yönetici yetkileri edinmesiyle, X'in bir sosyal medya platformu için kabul edilemez ölçüde bireysel özel çıkar, mali güç ve ardından devlet gücü etkisi altına girdiği görüşü yaygın olarak paylaşılmaya başladı.

Musk'ın X'i kişisel siyasal hesapları kapsamında dünya çapında proto-faşist, sağcı ve emek ve göçmen düşmanı parti, hareket ve hükümetlerin iktidarda kalması ya da iktidara gelmesi için bir kaldıraç gibi kullanması platformun, Libération'un da belirttiği şekilde, "değerleriyle bağdaşmadığını" düşünen yayın grupları, kamu kuruluşları, sendika ve partilerin yanında bireylerin de sayısını arttırdı.

Musk'ın AfD Eş Başkanı Alice Weidel'i ve partisini "Almanya'nın son şansı" olarak gösterdiği X'teki sohbet programı sonrasında Almanya'nın iki büyük sendikası Ver.di ve GEW "aşırı sağcı politik tutumunun yanı sıra emek ve sendika düşmanı dilini" de protesto ederek X platformundan çıktıklarını açıklamışlardı.

Stern: "Elon Musk - Alice Weidel 'sohbeti' dünya çapında bir yalan rüzgarı estirdi"

Birleşik Krallık'ın merkez sol gazetesi The Guardian da benzer gerekçelerle X'ten çıktı.

The Guardian, X’i terk ediyor

ABD'de NPR (National Public Radio) ve PBS (Public Broadcasting Service) gibi medya kuruluşları da X platformundaki hesaplarını askıya aldılar ya da kullanmaya son verdiler. BBC ve Kanada'nın kamu yayıncısı CBC (Canadian Broadcasting Corporation) de platformdaki etkinliklerini gözden geçirme kararı aldılar.

Avrupa'da Almanya Federal Savunma Bakanlığı platformda objektif bir diyalog kurmanın giderek zorlaştığını belirterek X hesabını askıya aldı. Almanya'da 60'ı aşkın üniversite ve yüksekokul, platformun çeşitliliği, özgürlüğü ve bilimi teşvik eden değerleri artık yansıtmadığı gerekçesiyle X'i terk kararı alırken, Fransa İnsan Hakları Birliği (LDH) de halka Donald Trump'ın göreve başlayacağı 20 Ocak'ta X'i kitlesel olarak terk etmesi için çağrıda bulundu.

Libération üzerine 1973'te ünlü düşünür Jean-Paul Sartre'ın öncülüğünde Paris'te kurulmuş bir günlük gazete olan Libération kuruluşunda sol bir çizgi izlereken, günümüzde sol-liberal bir tutum gösteriyor. Tirajı yıllar içinde değişen Libération 2007'de yaklaşık 140 bin basılırken 2020'de 72 bine gerilemişti. Mali krize giren gazete 2016'da Patrick Drahi'nin liderliğindeki telekomünikasyon devi SFR grubu tarafından satın alındı. Herhangi bir siyasi partiyle doğrudan bağlantısı olmamakla birlikte, gazete sol liberal görüş sahiplerince takip ediliyor. Yayın politikası, ırkçılık karşıtlığı, feminizm ve işçi hakları gibi konularda hassasiyet gösteriyor.

(AEK)