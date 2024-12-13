Fransa: Macron, Bayrou'nun başbakanlığına razı oldu

Merkezci Demokratik Hareket (MoDem) partisinin lideri ve Cumhurbaşkanı Macron'un müttefiki François Bayrou, Fransa'nın yeni başbakanı oldu ve ilk demecinde "Ülkeyi uzlaştırmanın bir yolunu bulmalıyız." dedi.

Sol ittifak "Yeni Ekolojik ve Toplumsal Halk Cephesi" bileşenlerinden Sosyalist Parti Bayrou hükümetine güvensizlik oyu vermeyeceklerini duyururken, Komünistler ve Yeşiller'in de buna açık oldukları söyleniyor. Jean-Luc Mélenchon'un Boyun Eğmeyen Fransa'sı (LFI) ise cepheden karşı çıkarak, Bayrou hükümetine "güven oyu verilmemesi" çağrısında bulundu.

Macron, yazın yapılan erken seçimlerin ardından, Paris Olimpiyat Oyunları'nın geçmesini de bekleyerek 5 Eylül'de, sağcı maliyeci Michel Barnier'yi başbakanlığa atamıştı.

Süren kriz

Seçimlerde Macron'un Merkezci İttifakı da, Sol İtifak da, protofaşist Milli Birlik (RN) ittifakı da parlamentoda çoğunluk sağlayacak kadar sandalye kazanamamışlar ama Sol İttifak, "Yeni Ekolojik ve Toplumsal Halk Cephesi" en büyük grup olarak sivrilmişti. Macron hükümet kurma görevini Halk Cephesi'ne vermeyerek Michel Barnier'nin porofaşist Milli Birlik'in desteğiyle bir azınlık hükümeti kurmasının önünü açmıştı.

Barnier hükümeti dokuz gün önce mali politikaları nedeniyle RN'nin desteğini yitirince güven oylamasını kaybederek istifa etmişti.

GÜVEN OYLAMASINI KAYBETTİ Fransa: Barnier'nin sağcı azınlık hükümeti düştü

Bayrou başbakanlığı Macron'dan aldı

Cuma sabahı Fransa medyasının, "çok gergin" olarak nitelediği yüz yüze görüşmede Macron'un başbakanlığı Roland Lescure'e vermeyi ve Bayrou'dan bu hükümetin iki numarası olmasını önerdiği duyuruldu.

Le Monde'un haberine göre, Macron, Bayrou'nun bu öneriye koalisyonu bozma tehdidiyle yanıt vermesi üzerine onun başbakanlığına rıza göstermek zorunda kaldı ve Başkanlık Sarayı Élysée'den gelen resmi açıklamayla hükümeti kurma görevi Bayrou'ya verildi.

Resmi açıklama, Élysée'deki uzun toplantının ardından 13:00 sıralarında yapıldı.

Bayrou: "Yurttaşlarla iktidar arasında bir cam duvar var"

Bayrou, devir teslim töreni sonrasında yaptığı konuşmada "fırsatları olmayanlara fırsat vermenin" kendisi için "kutsal bir görev" olacağını söyledi ve "yurttaşlar ile iktidar arasına kurulan cam duvar"ı kaldırmaya söz verdi. Bayrou, "artık söz geçiremediğimiz ve ilerleme şansımızın olmadığı bir kader fikrine" karşı savaşma sözü verdi.

Bayrou kim? Bayrou, Beşinci Cumhuriyet'in en deneyimli siyasi şahsiyetlerinden ve kendisini destekleyenlere göre tüm siyasi partilerle diyalok kurabilen birkaç Fransız siyasetçiden biri. Yeni başbakanı çeşitli siyasi cepheleri yeniden bir araya getirme gibi zorlu bir görev bekliyor. Yetmiş üç yaşında, evli ve altı çocuk babası olan François Bayrou, Macron'la 2017'den beri müttefik olan merkezci Demokratik Hareket (Modem) partisinin lideri ve aynı zamanda Yeni Akitanya bölgesine bağlı Pyrénées-Atlantiques ilinin başkenti Pau'nun belediye başkanı. Uzun siyasi kariyeri boyunca parlamento üyeliği, ayrıca 1993'ten 1997'ye kadar Avrupa Parlamentosu Milletvekilliği ve Eğitim Bakanlığı yapmıştı. Macron, Mayıs 2017'de kendisini adalet bakanlığına getirmiş ancak bir ay sonra istifa etmişti.

Bayrou'ya parlamentoda destek var

Başbakan olarak atanmasının ardından, RN Başkanı Jordan Bardella partisinin "teorik olarak apriori bir güvensizlik oyu" kullanmayacağını ancak "yeni başbakanın, tüm parlamento güçleriyle diyaloğu gerekli kılan yeni siyasi durumu dikkate alması" gerektiğini söyledi.

Marine Le Pen de Bayrou'dan "selefinin yapmak istemediği şeyi" yapmasını istedi: "Muhalefeti dinleyip makul bir bütçe" yapmaya çağırdı.

Boyun Eğmeyen Fransa karşı

Jean-Luc Mélenchon'un Boyun Eğmeyen Fransa'sı (LFI) Bayrou'ya karşı hemen güvensizlik önergesi çağrısında bulundu, Bayrou'nun başbakanlığı için "Emmanuel Macron iktidarının uzatılmasına yönelik bir başka adaylık" diyen LFI milletvekili Mathilde Panot "Ülkenin önünde iki açık seçenek olduğunu" söyledi: "François Bayrou ile talihsizlik politikasının devamı veya kopuş."

Sosyalist Parti (SP) ise daha önce "ortak bir platform" üzerinde çalışmayı kabul ettiklerini belirtmiş ancak Macron'dan soldan bir başbakan adayı göstermesini istemişti. Bayrou'nun seçilmesinin ardından, SP lideri Olivier Faure partisinin hükümette yer almayacağını duyurdu ancak yeni başbakanın Anayasa'nın 49.3 maddesine başvurmaması, yani Meclisten geçirmeksizin yasa çıkartma yoluna gitmemesi halinde güvensizlik oyu kullanmayacağını söyledi. Fransa Komünist Partisi ve Yeşiller de buna açık.

Son olarak, Cumhuriyetçiler, Bayrou hükümetine katılıp katılmayacaklarını, yeni başbakanının "projesini açıklaması"ndan sonra kararlaştıracaklarını belirttiler.

(AEK)