Fransa: Macron, Başbakan Attal'ın istifasını resmen kabul etti

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Salı akşamı Başbakanı Gabriel Attal'ın istifasını resmen kabul etti.

Yılın başından bu yana iş başında olan 35 yaşındaki siyasetçi ve kabinesi, yeni hükümet başkanı adayının belirleneceği ve Paris Olimpiyatlarının gerçekleşeceği dönemde devletin devamlılığını sağlamak üzere "nöbetçi hükümet" olarak görev yapacak.

MACRON OYALANIYOR Fransa: Yeni Halk Cephesi, hükümeti kurma görevinin kendisine verilmesini istiyor

Fransa'daki siyasal eğilimler çerçevesinde bu geçiş döneminde geçici hükümetin herhangi bir siyasal önlem alması söz konusu olmayacak.

Bununla birlikte geçiş döneminin yeni başbakanın belirlenmesine yönelik, güçlüklerle dolu olacağı görülen müzakereler dolayısıyla uzaması halinde hükümet krizine açık bir durum ortaya çıkması mümkün.

Sol ittifak "başbakan adayı"na

karar vermekte zorlanıyor

Ulusal meclis seçimlerinin ikinci turunda en fazla sandalyeyi kazanan sol ittifak Yeni Halk Cephesi (NFP), iç ihtilaflarını aşarak başbakan adaylarının kim olacağı konusunda henüz bir mutabakata varamadı.

Ulusal meclisteki 577 sandalye dört blok arasında dağılıyor: 178 vekille sol (Yeni Halk Cephesi - NFP), 159 vekille Macron'un merkezci koalisyonu (Birlikte), 143 vekille protofaşist sağ (Ulusal Birlik-RN ve müttefikleri) ve 39 vekille klasik sağ (Cumhuriyetçiler -LR).

Yeni Halk Cephesi'ni oluşturan politik güçlerin ulusal meclisteki ağırlığı da şöyle: Jean-Luc Mélenchon'un devrimci Boyun Eğmeyen Fransa'sının (LFI) 74 vekili var. Merkez sol, Sosyalist Parti'nin 59, Ekolojistlerin 28 ve Komünistlerin de 9 vekili var. 8 Temmuz sabahı cephe, bu hafta tek bir başbakan adayı üzerinde birleşeceğini açıklamıştı.

Sosyalist Parti'nin manevraları

Pazartesi akşamı Paris'te yayılan haberlere göre, Sosyalistler, Komünistler ve Yeşiller "sivil toplum"dan gelen "ortak aday" Laurence Tubiana üzerinde anlaşmışlardı.

Ancak sol ittifakın ana partisi Boyun Eğmeyen Fransa (LFI), 2015 BM Paris İklim Anlaşması taslağının hazırlanmasında belirleyici rol üstlenmiş olan diplomat ve iktisatçı Tubiana'nın adaylığını reddetti.

Macron'un partisiyle koalisyonu savunan makalesinden sonra Boyun Eğmeyen Fransa milletvekilleri arasında Tubiana'nın cephe içinde Macron'un sesi olduğunu düşünenler çoğalıyor.

Boyun Eğmeyen Fransa'nın koordinatörü Manuel Bompard, Tubiana'nın adaylığının "ciddiye alınacak bir öneri olmadığını" belirtti. Bompard, ayrıca Sosyalist Parti'nin (PS) diğer koalisyon üyelerinin önerilerine "sistematik muhalefeti"ni de kınadı ve müzakerelerin şu an için "çıkmazla karşı karşıya" olduğunu kabul etti.

Gözlemciler, Avrupa ve parlamento seçimlerinde elde ettikleri nispeten iyi sonuçlardan cesaret alan Sosyalistlerin yeniden Fransız solunun liderliğini ele geçirme peşinde olduğunu ve Macron'un Rönesans grubunun sol kanadıyla Ulusal Meclis'te çoğunluk oluşturma olasılığını araştırdığını değerlendiriyor.

Mediapart'ın haberine göre hafta sonu, Komünist Parti (PC) tarafından adı öne sürülen Réunion adası bölgesel konseyi başkanı Huguette Bello'ya da Sosyalist Parti "fazla radikal" ve "LFI'ye fazla yakın" olduğu gerekçesiyle karşı çıktı.

Boyun Eğmeyen Fransa

programında ısrarlı

Boyun Eğmeyen Fransa'nın önde gelen temsilcileri Val-d'Oise Milletvekili Paul Vannier'in Le Monde'a verdiği demeçteki ifadesiyle, "ister kararnameyle, ister referandumla ister ulusal mecliste çoğunluk bularak" olsun programlarını ödün vermeden uygulamakta ısrarlı olduklarını açıklıyorlar.

Boyun Eğmeyen Fransa'nın öncüsü Jean-Luc Mélenchon, Pazartesi günü yaptığı açıklamada başbakanlıkla ilgili tartışmalardan önce Cephenin "Ulusal Meclis başkanlığı için tek aday"da birleşmesi çağrısında bulundu.

18 Temmuz'da Ulusal Meclis başkanının seçilmesi, milletvekillerinin resmen açıklanması ve 20 Temmuz'da daimi komisyonların seçimi gündemleri Ulusal Meclis'in ana konuları olacak.

Macron'un darbesine karşı

Ayrıca, Macron'un Başbakanlık görevini birinci partiye vermeyerek Attal'ı göreve devama çağırmasını "darbe" olarak niteleyen Boyun Eğmeyen Fransa, bu tavra karşı halka "Perşembe günü tüm sendikaların eylemine kitlesel katılım" çağrısında bulundu. Fransa'nın en büyük sendika kurluşu olan Genel-İş Konfederasyonu (Confédération Générale du Travail -CGT) işçileri Paris'teki parlamento binasının önünde gösteriye çağırdı.

(AEK)