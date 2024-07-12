Fransa: Macron'a kendisini saraya kilitleyen XVI. Louis'nin akıbeti hatırlatıldı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron pazar günkü seçimlerden bu yana yaptığı ilk açıklamada seçimlerden önde çıkan Yeni Halk Cephesi'nin dışında bırakıldığı bir koalisyon kurulması çağrısında bulundu.

Macron: "Ana akım koalisyon kursun"

Bölgesel gazetelerde yayınlanmak üzere kaleme aldığı bir mektupta Macron, "cumhuriyetçi değerlere" sahip çıkan ana akım partileri bir koalisyonu kurmaya çağırdı. Böyle bir ittifak oluştuğu takdirde bir başbakan belirlemeyi umduğunu söyledi.

"Umudumuzu siyasi liderlerimizin ülkenin çıkarları doğrultusunda sağduyu, uyum ve sükunet gösterme becerisine bağlayalım" diyen Macron "Başbakanın atanmasına bu ilkeler ışığında karar vereceğini" ileri sürdü.

Pazar günkü ikinci tur seçimleri Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) ile Sosyalist (PS), Yeşil (LV) ve Komünist Parti'nin (PCF) oluşturduğu ittifak, Yeni Halk Cephesi (NFP) birinci bitirmiş ancak çoğunluğu sağlayamamıştı.

Macron'un merkezci Birlikte ittifakının ikinci ve Ulusal Birlik'in (RN) üçüncü geldiği seçimlerde, birinci turda sol ve merkezci ittifakın üçüncü sıraya düşen adayları, RN karşıtı oyların bölünmesini önlemek üzere ikinci turdan çekilmiş ve sağın çoğunluğu kazanarak hükümet kurma umutlarını boşa çıkarmıştı.

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Macron'un parlamentodaki en büyük gruba, mevcut koşullarda Yeni Halk Cephesi'ne hükümet kurma çağrısı yapması adetten olsa da, Agence France Presse (AFP), Anayasada başkanı bunu yapmaya zorlayan hiçbir şey olmadığını yazdı.

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Gerçi Macron açıkça RN veya LFI'nin olası koalisyondan dışlanması çağrısında bulunmadı, ama yazısında "cumhuriyetçi değerler"e yaptığı vurgu tipik sol veya uç sağdaki partileri hesaba katmadığı şeklinde okunuyor.



Kimi Boyun Eğmeyen Fransa milletvekilleriyse, Macron'un mektubuna, sol ittifak başbakan adayı üzerinde anlaşmaya vardığında hükümet kurma görevini kendilerine vermesi gerektiğini söyleyerek tepki gösterdi.

"Demokrasi için tehlikeli entrikalar"

Yeni Halk Cephesi'nden parlamentoya giren Éric Coquerel LCI televizyonunda "Macron'un bu aşamada ülke için yapabileceği en iyi şey, en fazla sandalyeyi kazanan Yeni Halk Cephesi'nin ülkeyi yönetmesine izin vermektir." dedi. "Başka her türlü entrika gerçekten sorunlu ve demokrasi için tehlikeli olacaktır."

RN lideri Jordan Bardella da, X'te Macron'un mektubuna atıfta bulunduğu paylaşımında ülkedeki siyasi felç halinden Macron'un sorumlu olduğunu söyledi ve "Oysa, şimdi onun mesajı şu: 'Bir çare bulun.' Sorumsuz!'" diye yazdı.



Bardella'nın akıl hocası, uzun zamandır RN'nin başını çeken Marine Le Pen, son birkaç yılını bir zamanlar ırkçılık ve antisemitizmle anılan partisinin imajını düzeltmekle geçirdikten sonra şimdi hangi stratejiyi benimsediği takdirde 2027 başkanlık seçimlerini kazanabileceğini tartmakla meşgul.



Le Pen'in taktiksel geri çekilmeleri, partisini iktidardan uzak tutmaya yönelik bir yürüyüş planına yöneldiği şeklinde değerlendiriliyor.

"Macron kendisini kral sanıyor"

Macron'un iktidarı devretmekte ayak sürümesi üzerine Sosyalist Parti lideri Olivier Faure, başkanı "Fransız halkının oylarına saygı göstermemekle" suçlarken, LFI öncüsü Jean-Luc Mélenchon Macron'u "kraliyet vetosunu diriltmekle" eleştirdi.

Mélenchon Macron'un 174 sandalye kazandığı 2022 seçimleri sonrasında “Parlamento seçimlerinin, başkanlığın sağladığı çoğunluğu Ulusal Meclisteki öncü siyasal güç haline getirdiği"ne ilişkin demecini hatırlattı.

"Şimdiyse başkan Yeni Halk Cephesi'nin 193 vekille kazandığı zaferi tanımayı reddediyor." dedi.

Fransa'nın en büyük sendika federasyonu CGT'nin başkanı Sophie Binet de Macron'u 1793'te giyotine giden krala benzetti, Macron'un iktidarı bırakmama hırsı için: "Bu, Louis XVI'nın kendisini Versailles'a kilitlemesi gibi bir şey" dedi.

(AEK)