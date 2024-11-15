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Yayın Tarihi: 15 Kasım 2024 08:41
 ~ Son Güncelleme: 15 Kasım 2024 09:15
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Fransa-İsrail futbol karşılaşması Paris'te protesto edildi

Fransa’da yaşayan Filistinli avukat ve "Kudüs'ün Mahkumu" kitabının yazarı Salah Hamouri, “soykırımcı İsrail devletinin futbol takımının” Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un desteğiyle Paris’e geldiğini söyledi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Bu fotoğrafta, genç bir kadın elinde pankart tutarak bir protesto gösterisine katılıyor. Pankartta Fransızca olarak Nelson Mandela'ya atfedilen bir alıntı yer alıyor: "Notre liberté est incomplète sans la liberté des Palestiniens" (Türkçesi: "Filistinlilerin özgürlüğü olmadan bizim özgürlüğümüz eksiktir"). Bu cümle, Filistinlilerin özgürlüğüne vurgu yaparak, protestocuların dayanışma mesajını ifade ediyor. Kadının etrafında başka protestocular da var; bazıları Filistin bayrağı renklerinde giysiler giymiş ya da çeşitli pankartlar taşıyor. Arkadaki pankartlarda "Free Free Palestine" (Özgür Filistin) gibi yazılar dikkat çekiyor. Gösteri gece vakti yapılıyor gibi görünüyor, çünkü arka planda yapay ışıklar mevcut. Bu fotoğraf, Filistin'e destek vermek ve Filistinlilerin özgürlüğü için dayanışma göstermek amacıyla düzenlenen bir protestodan bir anı yansıtıyor.
Fotoğraf: Esra Taşkın/AA

Filistin halkının haklarını savunan gruplar, Fransa-İsrail futbol karşılaşmasını Paris'te protesto etti.

Fransa'nın başkenti Paris'in banliyösü Saint-Denis'te oynanan Fransa-İsrail futbol maçına tepki gösteren Filistin destekçileri, Halk Cephesi Meydanı'nda bir araya gelerek İsrail'in Gazze'deki saldırılarına karşı gösteri düzenledi.

Protesto, maçın başladığı saat olan 20.45'te, Saint-Denis'teki Stade de France yakınlarında yapıldı.

Gösteriye katılan eylemciler, ellerinde Filistin bayraklarıyla "Soykırımı durdurun", "Soykırımla oynamıyoruz" ve "Gazze'de ölenlerin yüzde 70'i kadın ve çocuk" yazılı pankartlar taşıdı. "Yaşasın Filistin halkının mücadelesi", "Paris'ten Gazze'ye direniş" ve "Özgür Filistin" gibi sloganlar atan kalabalık, Fransa'nın İsrail ile futbol maçını gerçekleştirmesine tepki gösterdi. Fransız muhalif vekillerin de yer aldığı eylemde, "Gazze soykırımını durdurun" yazılı 2 sarı futbol topu meydana bırakıldı.

Fransa’da yaşayan Filistinli avukat ve "Kudüs'ün Mahkumu" kitabının yazarı Salah Hamouri, “soykırımcı İsrail devletinin futbol takımının” Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un desteğiyle Paris’e geldiğini söyledi.

Hamouri, eski Fransa Cumhurbaşkanları François Hollande ve Nicolas Sarkozy’nin de bu maça katılacağını hatırlatarak, "Fransız cumhurbaşkanlarının statta yer alması, Fransa'nın Gazze’de devam eden soykırıma suç ortaklığı yapmasının bir parçasıdır" dedi.

Ayrıca Hamouri, Fransa'nın Gazze saldırıları karşısındaki “suç ortaklığını” sona erdirmesi ve İsrail'in diplomatik, kültürel, askeri alanda izole edilmesi gerektiğini belirtti.

Aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisinden Milletvekili Eric Coquerel de maçın oynanmasına duyduğu memnuniyetsizliği dile getirdi. Gösteriye katılan bazı eylemciler, Halk Cephesi Meydanı’ndan yürüyüşe geçerek Paris sokaklarında kortej oluşturdu. Polis ekipleri ise kortejin ilerlemesini engellemeye çalıştı.

Filistin destekçilerinin, Saint-Denis'teki Stade de France’ta oynanan Fransa-İsrail maçına yönelik haftalardır süren tepkisi nedeniyle, yetkililer geniş güvenlik önlemleri aldı. Maçın yapıldığı Stade de France çevresinde polis tarafından geniş bir güvenlik çemberi oluşturuldu ve stada yaklaşanlar kontrol edildi. Taraftarlara çanta ve şişeyle stada gelmemeleri yönünde uyarılar yapılırken, çevredeki dükkanlar yerel saatle 15.30’da kapatıldı.

Paris ve Saint-Denis’te toplam 4 bin polis ve jandarma ile 1400 stat çalışanı görevlendirilirken, alınan güvenlik önlemleri aynı statta oynanan PSG-Olimpik Marsilya maçının iki katı seviyesindeydi. Ayrıca, stadyumda Filistin bayrağı açılması ve maç sahasına yakın tribünlerde oturulması yasaklandı.

Protestocular, Fransa'nın İsrail'in Gazze saldırılarına göz yummasına tepki gösterirken, Fransız taraftarları maçı boykot etmeye ve Fransa milli takımında forma giyen futbolcuları da karşılaşmaya çıkmamaya davet etti.

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(EMK)

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