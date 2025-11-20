Fransa Genelkurmay Başkanı: "Ülkemiz çocuklarını kaybetmeye hazır olmalı"

Fransa Genelkurmay Başkanı Orgeneral Fabien Mandon, perşembe günü belediye başkanlarının toplantısında yaptığı konuşmada, Fransa'nın Moskova'yı yenecek ekonomik ve demografik güce sahip olduğunu, ancak toplumun bu tehdide karşı koyacak "ruh"tan yoksun olduğunu söyledi.

Rusya ve Ukrayna, Moskova şubat 2022'de komşusunun topraklarını işgale giriştiğinden beri savaş halinde. Aralarında Fransa'nın da olduğu Avrupa ülkeleri, Ukrayna'yı silah sevkiyatını artırarak desteklemekle birlikte, her zaman ısrarla çatışmaya doğrudan dahil olmadıklarını ifade ettiler.

Mandon Fransa Belediyeler Birliği'nin 107. Kongresi için Paris'te Versailles Sarayı'nda bir araya gelen belediye başkanlarına hitaben yaptığı konuşmada "Moskova rejiminin ilerleyerek şansını denemesini engellemek için gereken tüm bilgiye, tüm ekonomik ve demografik güce sahibiz," dedi.

Genelkurmay Başkanı belediye başkanlarına, "Olmayan ve [olması için] burada sizlerin önemli bir rol üstlenmeniz gereken şey, nasılsak öyle oluşumuzu korumak üzere acıya katlanmayı kabul edecek manevi güçtür." dedi.

Orgeneral sözlerini şöyle tamamladı:

"Dürüst olmak gerekirse, ülkemiz, çocuklarını kaybetmeye, savunma sanayisine öncelik vermesi nedeniyle ekonomik sıkıntılara göğüs germeye hazır olmadığı için sendeliyorsa, o zaman risk altındayız demektir."

Genelkurmay Başkanı siyaset alemiyle ters düştü

Oysa, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da dahil Fransa yetkilileri, Ukrayna'yı işgali başarabilirse, ülkenin Rusya'nın daha da ilerlemesi riskiyle karşı karşıya kalacağını pek çok kez dile getirmişlerdi.

Fransa'yı yönetenler halkı fedakarlık yapmayı gerektirecek bir savaş ya da krize zihnen hazırlama çabası gösterseler de bu mesaj, cephe hattının uzağında ve esasen nükleer caydırıcılıkla savunulan kutuplaşmış bir toplumda kolayca karşılık bulamıyor.

Boyun Eğmeyen Fransa: "Savaş Mandon'un değil siyasetin konusu"

Ülkenin en güçlü sol blokunu oluşturan Yeni Sol Cephe'nin merkezi gücü Boyun Eğmeyen Fransa'nın sözcüsü Jean-Luc Mélenchon, Mandon'un söylemine "kesinlikle katılmadığını" söyledi.

X'teki paylaşımında "Belediye başkanlarını veya herhangi birini, ne Cumhurbaşkanı, ne hükümet, ne de Parlamento tarafından kararlaştırılan savaş hazırlıklarına katılmaya davet etmek onun görevi değil," diye yazdı. "Ayrıca kamuoyunun görüşü alınmayan diplomatik başarısızlıklarımızın yol açacağı fedakarlıkları öngörmek de onun görevi değil! Cumhurbaşkanı Macron nerede? Buna neden izin veriyor?"

Ulusal Birlik: "Ulusun bekası tehlikede değilse savaştan söz edilemez"

Aşırı sağcı Ulusal Birlik Başkan Yardımcısı Louis Aliot, "İnsan ülkesi için ölmeye hazır olmalı... ancak yürütülen savaş adil olmalı, anlaşılmış olmalı, yoksa zorunluluk ulusun bekasının tehlikede olduğunu göstermeli... Ukrayna için ölmeye hazır çok fazla Fransız olduğunu sanmıyorum." dedi.

Komünistler: "Memleketteki 51 bin savaş anıtı yetmiyor mu?

Fransa Komünist Partisi lideri Fabien Roussel, ülke çapında savaşta şehit düşenler için dikilen anıt sayısına atıfta bulunarak, "Bu bir HAYIR! Kasaba ve köylerimizde 51.000 savaş anıtı yeterli değil mi?" dedi.

X'te "Ulusal savunmaya evet, ama dayanılmaz savaş çığırtkanlığı söylemlerine hayır!" diye yazdı.

Nice Belediye Başkanı Christian Estrosi: "Bu bir zayıflık gösterisi"

Nice Belediye Başkanı ve Macron'un iktidar koalisyonunda yer alan merkez sağ Ufuklar Partisi üyesi CNews'e verdiği demeçte, "Şok edici," dedi.



"Genelkurmay Başkanı'nın görevi ülkeyi bu şekilde kaygıya düşürmek mi? Bu bir zayıflık gösterisi," diye konuştu.

Avrupa Komisyonu savunma bütçesini dört yılda ikiye katladı

Avrupa Komisyonuna göre, AB'nin bu yılki savunma harcamaları tahminen yaklaşık 392 milyar avro olacak. Bu, Rusya'nın Ukrayna'ya kapsamlı bir işgale girişmesinden dört yıl öncesinin neredeyse iki katı.

Komisyonun önümüzdeki on yılda savunmaya yaklaşık 3,4 trilyon avro harcaması bekleniyor. Bu hedefi yakalamak için AB'nin uzun vadeli savunma ve uzay bütçesini 131 milyar avroya çıkarmayı önermeyi planlıyor.

