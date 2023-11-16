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DÜNYA
Yayın Tarihi: 16 Kasım 2023 11:24
 ~ Son Güncelleme: 16 Kasım 2023 11:45
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Fransa, Esad hakkında tutuklama kararı çıkardı

Fransa, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad hakkında 2013'te kimyasal saldırı düzenlenmesine katıldığı suçlamasıyla uluslararası tutuklama kararı çıkardı.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/11/16/fransa-esad-hakkinda-tutuklama-karari-cikardi.jpg
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Fransa'da bir yargı kaynağı ve davadaki müştekiler dün (15 Kasım) yaptıkları açıklamada, Fransa'nın 2013 yılındaki kimyasal saldırılar nedeniyle insanlığa karşı işlenen suçlara katılmakla suçlanan Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad hakkında uluslararası tutuklama emri çıkardığını söyledi.

France24'te yer alan habere göre adli bir kaynak, Esad'ın Ağustos 2013'te Şam yakınlarında bin 400'den fazla kişinin ölümüne neden olan ve muhalifler tarafından rejimin sorumlu tutulduğu saldırılarla ilgili olarak da savaş suçlarına katılmakla suçlandığını duyurdu.

Karar Mahir Esad ve iki general için de çıkarıldı

Esad'ın Suriyeli elit bir askeri birliğin fiili komutanı olan kardeşi Mahir Esad ve iki silahlı kuvvetler generali hakkında da uluslararası tutuklama emri çıkarıldı.

Paris mahkemesinin insanlığa karşı işlenen suçlarla ilgilenen birimi 2021'den bu yana kimyasal saldırıları soruşturuyor.

Fransa, iddia edilen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar için dünya çapında yargı yetkisi talep ediyor.

Soruşturma, Suriye Medya ve İfade Özgürlüğü Merkezi (SCM) adlı sivil toplum kuruluşu, hukukçular derneği Açık Toplum Adalet Girişimi (OSJI) ve Suriye'deki insan hakları ihlallerini belgeleyen Suriye Arşivi tarafından yapılan yasal şikayetin ardından başlatıldı.

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"Kimyasal saldırı Esad'ın bilgisi dışında yapılamaz"

SCM Başkanı Mazen Darwish, Esad'ın tutuklanması için çıkarılan yakalama emriyle ilgili olarak "Bu çok büyük bir gelişme" dedi.

AFP'ye konuşan Darwish, "Bağımsız bir yargı, kimyasal saldırının Suriye Devlet Başkanı'nın bilgisi olmadan gerçekleşemeyeceğini, Esad'ın sorumluluğu olduğunu ve sorumlu tutulması gerektiğini kabul ediyor" dedi.

Darwish, Esad ve diğerlerine karşı açılan davanın birinci elden tanık ifadeleri ve Suriye ordusunun emir komuta zincirine ilişkin derin analizlerle desteklendiğini söyledi.

Aktivistler 2013 yılında YouTube'da saldırının etkilerini gösterdiğini söyledikleri amatör videolar yayınladılar; bu videolar arasında yerde yatan ve çoğu çocuk olan düzinelerce cesedin görüntüsü de vardı.

Diğer görüntülerde ise bilinci yerinde olmayan çocuklar, ağzından köpükler gelen insanlar ve nefes almalarına yardımcı olmak için onlara oksijen veren doktorlar görülüyordu.

Kanıtlar BM raporunda da vardı

Daha sonra yayınlanan bir Birleşmiş Milletler (BM) raporunda sarin gazı kullanıldığına dair açık kanıtlar olduğu belirtildi.

Suriye 2013 yılında Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'ne (OPCW) katılmayı ve tüm kimyasal silahlarından vazgeçmeyi kabul etti.

OPCW o zamandan beri Şam'ı iç savaş sırasında bir dizi kimyasal saldırı düzenlemekle suçluyor.

Suriye hükümeti, Almanya ve diğer Avrupa ülkelerinde yasal şikayetlere de yol açan bu iddiaları reddetti.

(NT)

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ilgili haberler
METİN LOKUMCU DAVASI
Prof. Dr. Korur-Fincancı: Kimyasal gazlar ölüme neden olmuş
26 Ocak 2023
/haber/prof-dr-korur-fincanci-kimyasal-gazlar-olume-neden-olmus-273355
NÜKLEER SAVAŞIN ÖNLENMESİ İÇİN ULUSLARARASI HEKİMLER
IPPNW: Türkiye'nin Kimyasal Silahlar Sözleşmesini ihlal ettiğine dair dolaylı kanıtlar bulundu
21 Ekim 2022
/haber/ippnw-turkiye-nin-kimyasal-silahlar-sozlesmesini-ihlal-ettigine-dair-dolayli-kanitlar-bulundu-268823
Irak Kürt Bölgesinde “kimyasal silah araştırması” çağrısı
4 Kasım 2021
/haber/irak-kurt-bolgesinde-kimyasal-silah-arastirmasi-cagrisi-252835
Fisk: "Duma'daki Doktor Kimyasal Gaz Değil" Diyor
17 Nisan 2018
/haber/fisk-duma-daki-doktor-kimyasal-gaz-degil-diyor-196222
HUKUK GÜNDEMİ / FİKRET İLKİZ'DEN
Kimyasal Silahların Yasaklanması
16 Nisan 2018
/yazi/kimyasal-silahlarin-yasaklanmasi-196161
ABD, İngiltere ve Fransa'dan Kimyasal Saldırı İddialarıyla İlgili Diplomatik Girişim
15 Nisan 2018
/haber/abd-ingiltere-ve-fransa-dan-kimyasal-saldiri-iddialariyla-ilgili-diplomatik-girisim-196157
Kimyasal Silahları Yasaklama Örgütü Duma’da İnceleme Yapacak
11 Nisan 2018
/haber/kimyasal-silahlari-yasaklama-orgutu-duma-da-inceleme-yapacak-196020
2013'ten Duma'ya Kimyasal Silah İddiaları
8 Nisan 2018
/haber/2013-ten-duma-ya-kimyasal-silah-iddialari-195929
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