Fransa, Esad hakkında tutuklama kararı çıkardı

Fransa'da bir yargı kaynağı ve davadaki müştekiler dün (15 Kasım) yaptıkları açıklamada, Fransa'nın 2013 yılındaki kimyasal saldırılar nedeniyle insanlığa karşı işlenen suçlara katılmakla suçlanan Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad hakkında uluslararası tutuklama emri çıkardığını söyledi.

France24'te yer alan habere göre adli bir kaynak, Esad'ın Ağustos 2013'te Şam yakınlarında bin 400'den fazla kişinin ölümüne neden olan ve muhalifler tarafından rejimin sorumlu tutulduğu saldırılarla ilgili olarak da savaş suçlarına katılmakla suçlandığını duyurdu.

Karar Mahir Esad ve iki general için de çıkarıldı

Esad'ın Suriyeli elit bir askeri birliğin fiili komutanı olan kardeşi Mahir Esad ve iki silahlı kuvvetler generali hakkında da uluslararası tutuklama emri çıkarıldı.

Paris mahkemesinin insanlığa karşı işlenen suçlarla ilgilenen birimi 2021'den bu yana kimyasal saldırıları soruşturuyor.

Fransa, iddia edilen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar için dünya çapında yargı yetkisi talep ediyor.

Soruşturma, Suriye Medya ve İfade Özgürlüğü Merkezi (SCM) adlı sivil toplum kuruluşu, hukukçular derneği Açık Toplum Adalet Girişimi (OSJI) ve Suriye'deki insan hakları ihlallerini belgeleyen Suriye Arşivi tarafından yapılan yasal şikayetin ardından başlatıldı.

OPCW RAPORU “Duma’daki kimyasal saldırıdan Şam yönetimi sorumlu”

"Kimyasal saldırı Esad'ın bilgisi dışında yapılamaz"

SCM Başkanı Mazen Darwish, Esad'ın tutuklanması için çıkarılan yakalama emriyle ilgili olarak "Bu çok büyük bir gelişme" dedi.

AFP'ye konuşan Darwish, "Bağımsız bir yargı, kimyasal saldırının Suriye Devlet Başkanı'nın bilgisi olmadan gerçekleşemeyeceğini, Esad'ın sorumluluğu olduğunu ve sorumlu tutulması gerektiğini kabul ediyor" dedi.

Darwish, Esad ve diğerlerine karşı açılan davanın birinci elden tanık ifadeleri ve Suriye ordusunun emir komuta zincirine ilişkin derin analizlerle desteklendiğini söyledi.

Aktivistler 2013 yılında YouTube'da saldırının etkilerini gösterdiğini söyledikleri amatör videolar yayınladılar; bu videolar arasında yerde yatan ve çoğu çocuk olan düzinelerce cesedin görüntüsü de vardı.

Diğer görüntülerde ise bilinci yerinde olmayan çocuklar, ağzından köpükler gelen insanlar ve nefes almalarına yardımcı olmak için onlara oksijen veren doktorlar görülüyordu.

Kanıtlar BM raporunda da vardı

Daha sonra yayınlanan bir Birleşmiş Milletler (BM) raporunda sarin gazı kullanıldığına dair açık kanıtlar olduğu belirtildi.

Suriye 2013 yılında Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'ne (OPCW) katılmayı ve tüm kimyasal silahlarından vazgeçmeyi kabul etti.

OPCW o zamandan beri Şam'ı iç savaş sırasında bir dizi kimyasal saldırı düzenlemekle suçluyor.

Suriye hükümeti, Almanya ve diğer Avrupa ülkelerinde yasal şikayetlere de yol açan bu iddiaları reddetti.

(NT)