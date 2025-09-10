Fransa'daki eylemlerde yaklaşık 200 kişi gözaltına alındı

Fransa’da aylardır sosyal medya platformlarından “Her Şeyi Durduralım” sloganıyla yapılan çağrıların sonucunda ülkenin dört bir yanında eylemler düzenleniyor.

Macron’un kemer sıkma politikalarına karşı çıkan protestocular başkent Paris ile Lyon ve Rennes gibi kentlerde sabahın erken saatlerinden bu yana trafiğin durdurulması ve otobüslerin trafiğe çıkmasının engellenmesi için farklı girişimlerde bulunuyor.

Ulusal basındaki haberlere göre, Rennes kentinin güneyi ve kuzeyindeki çevre yolunda bir araya gelen yüzlerce eylemci, trafiği durdurmak için yollara barikat kurdu.

Kentin kuzeyindeki eylemciler barikatları ateşe verdi. Güvenlik güçleri, bu noktadaki protestocuları bölgeden uzaklaştırarak bir süre aksayan trafiğin yeniden akmasını sağladı.

Rennes’te ayrıca, Alma Köprüsü'nün altında bir otobüs ateşe verildi.

15 Temmuz’da açıklanan bütçe planı, ulusal bütçeden 43,8 milyar euro kesinti yapılmasını öngörüyordu. En çok tepki çeken kemer sıkma adımları arasında iki resmî tatilin kaldırılması, emekli maaşlarının dondurulması ve sağlık alanında 5 milyar euroluk kesinti bulunuyor. Bu kararlar, sosyal medyada hızla yayılan üç kelimeyle karşılandı: “Boykot, itaatsizlik, dayanışma” (“Boycott, désobéissance et solidarité”).

🌎 Fransa, Macron karşıtı eylemlerle güne başladı



👉 Ülke genelindeki eylemlerde 85 kişi gözaltına alındı. https://t.co/sgIEM672PV pic.twitter.com/PwOtB0fDEK — bianet (@bianet_org) September 10, 2025

Protestolar gün boyu sürecek

Ülkenin en büyük kentlerinden Lyon’da ise protestocular, tramvay yoluna çöp kutuları devirdi ve bunları ateşe verdi.

Kentte M7 yolunda trafiğin aksamasına neden olan eylemler yapılırken Lyon-1 Üniversitesi’nin önünde de barikatlar kuruldu. Ülkedeki gösterilerde 75’i başkent Paris’te olmak üzere, toplam 200 kişi gözaltına alındı.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülere göre polis, Paris’te toplu taşımada kullanılan otobüslerin trafiğe çıkmasını engellemek isteyen eylemcilerin bulunduğu otobüs terminali önünde nöbet tutuyor.

Polis ekipleri, Paris’in çevre yolunda Montreuil Kapısı noktasında trafiğin durdurulmasını engellemek için yola çıkan eylemcileri biber gazı kullanarak uzaklaştırmaya çalıştı.

Başkentin farklı bölgelerinde bazı lise öğrencileri de okullarının girişlerinin önünde çöp kutularıyla barikatlar kurdu.

Ülke genelinde 100 bin kişinin katılması beklendiği gösterilerin gün boyu devam etmesi bekleniyor. (TY)