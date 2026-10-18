Fransa'da sokak gösterileri büyüyor

Yerel basında yer alan haberlere göre, 2018'de başlayan ve her yıl hayat pahalılığına karşı sokağa inen sarı yelekliler hareketine eğitim koşullarının iyileştirilmesi için bir aydır eylem yapan liseliler, akaryakıt fiyatlarını protesto eden çiftçiler ve iklim aktivistleri de destek verdi.

🔴 La mairie de Limoges s'effondre 😱 #17octobre https://t.co/ZSGxXGcll2 — Chris (@APchris06) October 17, 2026 Limoges kentinde protestolar sırasında, 1357 yılından beri şehrin yönetildiği belediye binası ateşe verildi.

Başkent Paris’te düzenlenen gösterilerde protestocular ile polis arasında çatışmalar yaşanırken, bazı araçlar ve iş yerleri ateşe verildi. İtfaiye ekipleri kentte çıkan yangınlara müdahale etti.

Nancy kentinde düzenlenen gösterilerde polis ve göstericiler arasında çatışmalar yaşandı. Polis ekipleri protestoculara biber gazı ile müdahale etti.

Protestocular zaman zaman itfaiyenin çalışmasını da engelliyor. Bu nedenle yangınlara müdahale edilemiyor.

Başkent Paris'teki Cumhuriyet Heykeli Anıtı ve çevresinde bir araya gelen göstericilerin de katıldığı protestolarda polis ekipleri ile göstericiler arasında çatışma çıktı.