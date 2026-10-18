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YT: Yayın Tarihi: 18.10.2026 00:08 18 Ekim 2026 00:08
 ~  SG: Son Güncelleme: 18.10.2026 00:29 18 Ekim 2026 00:29
Okuma Okuma:  1 dakika

Fransa'da sokak gösterileri büyüyor

Fransa'da öğrencilerin başlattığı sokak eylemlerine, çiftçiler ve iklim aktivistlerinin ardından sarı yelekliler hareketi de destek verdi. Hayat pahallığına karşı başlatılan gösteriler sokak çatışmalarına dönüştü. Bir çok şehirde yangınlara müdahale edilemiyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Fransa'da sokak gösterileri büyüyor
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Yerel basında yer alan haberlere göre, 2018'de başlayan ve her yıl hayat pahalılığına karşı sokağa inen sarı yelekliler hareketine eğitim koşullarının iyileştirilmesi için bir aydır eylem yapan liseliler, akaryakıt fiyatlarını protesto eden çiftçiler ve iklim aktivistleri de destek verdi.

Görseli Büyüt

Limoges kentinde protestolar sırasında, 1357 yılından beri şehrin yönetildiği belediye binası ateşe verildi.

Görseli Büyüt

Başkent Paris’te düzenlenen gösterilerde protestocular ile polis arasında çatışmalar yaşanırken, bazı araçlar ve iş yerleri ateşe verildi. İtfaiye ekipleri kentte çıkan yangınlara müdahale etti.

Görseli Büyüt

Nancy kentinde düzenlenen gösterilerde polis ve göstericiler arasında çatışmalar yaşandı. Polis ekipleri protestoculara biber gazı ile müdahale etti.

Görseli Büyüt

Protestocular zaman zaman itfaiyenin çalışmasını da engelliyor. Bu nedenle yangınlara müdahale edilemiyor.

Görseli Büyüt
Görseli Büyüt

Başkent Paris'teki Cumhuriyet Heykeli Anıtı ve çevresinde bir araya gelen göstericilerin de katıldığı protestolarda polis ekipleri ile göstericiler arasında çatışma çıktı.

Görseli Büyüt

Paris'teki eylemlerde de protestocu gençlerin Z kuşağını simgeleyen dövizler taşıdığı görülüyor.

Görseli Büyüt
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Bugün 00:34
/haber/fransa-ogrenci-isyani-toplumsallasiyor-800-bin-insan-cumartesi-sokaktaydi-324551
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