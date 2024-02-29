Fransa'da kürtaj hakkını anayasal güvence altına alan tasarı Senato'dan geçti

Fransa’da kürtajın anayasal bir hak olmasını öngören tasarı parlamentosunun üst kanadı olan Senato’da oy çoğunluğu ile kabul edildi.

Kürtaj hakkının anayasal güvence altına alınmasını sağlayan tasarı 50 "hayır" oyuna karşı 267 "evet" oyuyla Senato'dan geçti. 22 Senatör çekimser oy kullandı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, tasarının, Parlamentonun iki kanadının bir araya geldiği Kongre'de 4 Mart'ta görüşüleceğini duyurdu.

Tasarının, anayasada bir değişiklik yapmayı öngördüğü için Kongrede oylamaya sunulması gerekiyor. Ortak oturumda anayasa değişikliği en az beşte üç çoğunlukla onaylanırsa, referanduma gidilmesine gerek kalmayacak.

Ulusal Meclis'in yasayı oyladığı Kasım 2022'de yapılan bir kamuoyu anketi, halkın yüzde 86'sının değişikliği desteklediğini ortaya koydu.

Kürtaj hakkının Fransız Anayasasında yer almasına ilişkin tek maddelik yasa tasarısı, 30 Ocak'ta, Ulusal Mecliste kabul edilmişti.

Halkın yüzde 86'sı destekliyor

Fransa'da kadınlar, hamileliğinin 14. haftasına kadar yasal olarak kürtaj yaptırabiliyor.

Tasarı Kongreden geçerse, Fransa, kürtaj hakkını anayasa tarafından güvence altına alan ilk ülke olacak.

Ortak oturumda anayasa değişikliği en az beşte üç çoğunlukla onaylanırsa, referanduma gidilmesine gerek kalmayacak.

Ulusal Meclis'in yasayı oyladığı Kasım 2022'de yapılan bir kamuoyu anketi, halkın yüzde 86'sının değişikliği desteklediğini ortaya koydu.

*Haberi Anadolu Ajansı ve BBC Türkçe'den derledik.

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MECLİSİN ALT KANADI ONAYLADI Kürtaj hakkı, Fransa’da anayasal hak olma yolunda

(EMK)