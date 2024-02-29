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KADIN-LGBTİ+
Yayın Tarihi: 29 Şubat 2024 11:31
 ~ Son Güncelleme: 29 Şubat 2024 11:36
2 dk Okuma

Fransa'da kürtaj hakkını anayasal güvence altına alan tasarı Senato'dan geçti

Tasarı Kongreden geçerse, Fransa, kürtaj hakkını anayasa tarafından güvence altına alan ilk ülke olacak.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Fransa'da kürtaj hakkını anayasal güvence altına alan tasarı Senato'dan geçti
Fotoğraf: Jivan Güner / csgorselarsiv.org

Fransa’da kürtajın anayasal bir hak olmasını öngören tasarı parlamentosunun üst kanadı olan Senato’da oy çoğunluğu ile kabul edildi.

Kürtaj hakkının anayasal güvence altına alınmasını sağlayan tasarı 50 "hayır" oyuna karşı 267 "evet" oyuyla Senato'dan geçti. 22 Senatör çekimser oy kullandı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, tasarının, Parlamentonun iki kanadının bir araya geldiği Kongre'de 4 Mart'ta görüşüleceğini duyurdu.

Tasarının, anayasada bir değişiklik yapmayı öngördüğü için Kongrede oylamaya sunulması gerekiyor. Ortak oturumda anayasa değişikliği en az beşte üç çoğunlukla onaylanırsa, referanduma gidilmesine gerek kalmayacak.

Ulusal Meclis'in yasayı oyladığı Kasım 2022'de yapılan bir kamuoyu anketi, halkın yüzde 86'sının değişikliği desteklediğini ortaya koydu.

Kürtaj hakkının Fransız Anayasasında yer almasına ilişkin tek maddelik yasa tasarısı, 30 Ocak'ta, Ulusal Mecliste kabul edilmişti.

Halkın yüzde 86'sı destekliyor

Fransa'da kadınlar, hamileliğinin 14. haftasına kadar yasal olarak kürtaj yaptırabiliyor.

Tasarı Kongreden geçerse, Fransa, kürtaj hakkını anayasa tarafından güvence altına alan ilk ülke olacak.

Ortak oturumda anayasa değişikliği en az beşte üç çoğunlukla onaylanırsa, referanduma gidilmesine gerek kalmayacak.

Ulusal Meclis'in yasayı oyladığı Kasım 2022'de yapılan bir kamuoyu anketi, halkın yüzde 86'sının değişikliği desteklediğini ortaya koydu.

*Haberi Anadolu Ajansı ve BBC Türkçe'den derledik. 

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(EMK)

Kürtaj hakkı ve kadınlar Kürtaj haktır Kürtaj mücaelesi Fransa'da kürtaj hakkı
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14 Ocak 2024
/yazi/inci-tanelerinin-sazcisi-soneli-bir-de-merveden-dinleyin-kacirildim-kurtaja-zorlandim-290523
ABD’de 13 yaşındaki çocuk, kürtaj yasası yüzünden doğum yapmak zorunda kaldı
24 Ağustos 2023
/haber/abd-de-13-yasindaki-cocuk-kurtaj-yasasi-yuzunden-dogum-yapmak-zorunda-kaldi-283146
FDA KARARI
ABD’de kürtaj hapları artık eczanelerde de satılabilecek
4 Ocak 2023
/haber/abd-de-kurtaj-haplari-artik-eczanelerde-de-satilabilecek-272369
Kürtaj yeniden "uygulanabilir bir hizmet" haline getirilmeli
5 Kasım 2022
/haber/kurtaj-yeniden-uygulanabilir-bir-hizmet-haline-getirilmeli-269491
BİANET PODCAST/ DOKTOR NURİYE ORTAYLI ANLATIYOR
Kürtaj engellemeleri en çok yoksul kadınları etkiliyor
16 Mayıs 2022
/haber/kurtaj-engellemeleri-en-cok-yoksul-kadinlari-etkiliyor-261901
8 Haziran Kürtaj Haktır Eylemleri
11 Haziran 2012
/galeri/8-haziran-kurtaj-haktir-eylemleri-284938
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