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YT: Yayın Tarihi: 06.11.2026 15:13 6 Kasım 2026 15:13
 ~  SG: Son Güncelleme: 06.11.2026 15:17 6 Kasım 2026 15:17
Okuma Okuma:  1 dakika

Fransa'da hayat pahalılığına karşı gösterilerde 448 kişi gözaltına alındı

17 Ekim’den bu yana devam eden eylemler zincirinde dünkü protestolar, resmi kayıtlara "en yüksek katılımlı gösteri" olarak geçti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Fransa'da hayat pahalılığına karşı gösterilerde 448 kişi gözaltına alındı
Fotoğraf: AA
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Fransa genelinde işçi sendikalarının çağrısıyla sokaklara dökülen yüz binlerce kişi, giderek ağırlaşan hayat pahalılığını ve kamu sektöründeki bütçe kısıtlamalarını protesto etti.

AA'nın geçtiği habere göre, İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülke çapında çıkan olaylarda 53 kolluk kuvveti mensubunun yaralandığı iddia edildi ve 448 kişi gözaltına alındı.

Talepler

17 Ekim’den bu yana devam eden eylemler zincirinde dünkü protestolar, resmi kayıtlara "en yüksek katılımlı gösteri" olarak geçti.

Katılım sayılarına ilişkin taraflar arasındaki fark ise dikkat çekti; resmi makamlar eylemlere yaklaşık 600 bin kişinin katıldığını duyururken, işçi sendikaları alanı dolduranların sayısının 1,6 milyona ulaştığını savundu.

Maaş artışı ve kamusal hizmetlere dönük bütçe kesintilerinin durdurulması talebiyle sahaya inen kalabalıklar, özellikle başkent Paris ve kuzeydeki Lille şehrinde güvenlik güçleriyle karşı karşıya geldi.

Polisin bazı gruplara biber gazı ve copla müdahale etmesiyle kent merkezlerinde hareketli saatler yaşandı.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Fransa Grev polis şiddeti
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