Fransa'da göç tasarısı protesto edildi: Hoşgeldiniz göçmenler

Fransa'da hükümetin göçmenlere karşı sert kuralları içeren ve aşırı sağın desteği ile kabul edilen göç yasası başkent Paris'te Cumhuriyet Meydanı'nda protesto edildi.

AA’nın haberine göre, çok sayıda gencin ve göçmenin katıldığı eylemde, "Göçmenlerle Dayanışma" sloganları atıldı.

Grup, "ırkçı" buldukları tasarıyı, göçmen ve göçmen asıllı kişilere yönelik kuralları katılaştırdığı gerekçesiyle eleştirdi.

Hükümetin, aşırı sağın oylarıyla Parlamentodan geçirdiği söz konusu tasarıdan vazgeçmesini talep eden grup "Hoşgeldiniz göçmenler" ve "Özgürlük" yazılı dövizler taşıdı.

Bazı eylemciler İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'in savunduğu göç tasarısına tepkilerini dans ederek ve şarkı söyleyerek gösterdi.

Ülkede bu hafta Lyon, Toulouse gibi farklı kentlerde de tasarıya tepki veren Fransızlar sokağa inerek gösteri düzenlemişti.

Hangi maddeleri kapsıyor?

Senato'da kabul edilen tasarı metnine göre, ülkede yaşayan yabancılara kira desteği ve aile yardımları, bazı çalışma şartına bağlanıyor.

Çalışan yabancılar Fransa'ya geldikten 3 ay sonra, çalışmayanlar ise 5 yıl sonra kira desteğinden faydalanabilecek.

Aynı şekilde bir işi olan yabancılar ülkeye geldikten 30 ay sonra, işi olmayanlar ise 5 yıl sonra aile yardımlarına erişebilecek.

Tasarı metnine göre ayrıca güvenlik güçlerine karşı suç işleyen çifte vatandaşlar, Fransız vatandaşlığından çıkarılabilecek.

Ülkede işçi açığı olan meslek grupları için özel bir oturum kartı verilmesini öngören tasarı, göç kotaları oluşturmayı kapsıyor.

Tasarı metnine göre, Fransa'da doğan yabancı ailelerin çocuklarının, Fransız vatandaşlığını 16-18 yaşları arasında talep etmeleri ve daha önce suç işlememiş olmaları gerekecek.

Fransa'da Senato emeklilik reformunun tartışmalı maddesini onayladı

(EMK)