Fransa'da Garance Kasırgası nedeniyle ölenlerin sayısı 4'e yükseldi

Fransa'nın Hint Okyanusu'ndaki kolonisi La Reunion Adası'nda Garance Kasırgası nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 4'e yükseldiği bildirildi.

La Reunion Valiliğinin X hesabından yapılan açıklamaya göre, Garance Kasırgası nedeniyle ölenlerin sayısı 4'e yükseldi.

Adada 160 bin haneye elektrik, 310 bin haneye su ve 139 bin haneye de internet hizmeti verilemiyor. AA'nın geçtiği habere göre, kasırga nedeniyle 953 kişi barınma merkezlerine yerleştirildi. Valilik, ada halkından dikkatli olmalarını ve seyahatleri sınırlandırmalarını istedi.

(EMK)