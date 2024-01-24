Fransa'da da çiftçiler traktörlerini kentlere sürdü

Tarım işçilerinin günlerdir ücretlere zam ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi talebiyle başlattıkları protestolar sürerken çiftçiler tarım araçlarıyla yolları kapatıyor ve kentleri gübreye boğuyor.

Fransa'da çiftçi protestoları aylardır süregiderken Almanya ve Romanya'da tarım çalışanları çiftçilerin sokağa inmesi Fransa'daki protestoların da canlanmasına yol açtı.

ALMANYA'DA TARIM DESTEKLERİ KALDIRILDI Çiftçiler traktörlerini Berlin ve büyük kentlere sürdü

Protestocular son haftalarda trafiği barikatlarla keserken hükümet binalarının önüne kötü kokulu tarım atıkları ve gübre yığdı. Süregiden tarım politikalarını protesto amacıyla trafik işaretlerini ters çevirdi.

Macron çiftçileri yatıştıramıyor

Fransa Cumhurbaşkanının çiftçilerin kaygılarını gidermeye yönelik çabaları henüz memnuniyetsizlikleri ortadan kaldırmaya yetmediyse de Emmanuel Macron, 2019'daki "Sarı Yelekliler" protestolarının öncüsü olduğu büyük patlamanın benzerinden kaçınmayı umuyor.

Göstericinin ölümü gerilimi artırdı

Macron'un yatıştırma çabaları sürerken Salı günü güneybatı Fransa'daki Pamiers kasabasında protestocu çiftçilerin kurduğu barikatı aşan bir araç 36 yaşındaki bir çiftçiyi ezdi. Çiftçiyle birlikte olan kızı hastanede ölürken eşi olaydan yaralı olarak kurtuldu.

Almanya'da olduğu gibi, Fransa'da da aşırı sağ partiler, tarım emekçilerinin memnuniyetsizliğini kendi politikalarına akıtma çabasında. Fransa'daki göçmen karşıtı Ulusal Birleşim partisinin başkanı Bardella, "çiftçilerin hayatta kalma kavgası verdiğini" söyledi.

Jordan Bardella cumartesi günü Bordeaux bölgesini ziyaretinde “Bu, unutulan Fransa'dır,” dedi. “Tarım için savaş, aynı zamanda kırsal yok oluşa karşı bir savaş, bu ölmek istemeyen Fransızların çığlığı.”

(AEK)