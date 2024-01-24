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Yayın Tarihi: 24 Ocak 2024 21:29
 ~ Son Güncelleme: 25 Ocak 2024 03:55
2 dk Okuma

GÖSTERİCİNİN ÖLÜMÜ GERİLİMİ ARTIRDI

Fransa'da da çiftçiler traktörlerini kentlere sürdü

Tarım işçileri ve çiftçilerin aylardır süren protestoları Almanya'daki gösterilerin ardından canlandı. Çiftçiler traktörlerini ve gübre yüklü romörklerini kentlere sürdü. Trafiğin kesildiği bir kasabada barikatı aşan araç bir çiftçinin kızını öldürdü, eşini yaraladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Fransa'da da çiftçiler traktörlerini kentlere sürdü
Dijon'da çiftçiler hükümet binalarını gübreye boğuyor/skynews

Tarım işçilerinin günlerdir ücretlere zam ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi talebiyle başlattıkları protestolar sürerken çiftçiler tarım araçlarıyla yolları kapatıyor ve kentleri gübreye boğuyor. 

Fransa'da çiftçi protestoları aylardır süregiderken Almanya ve Romanya'da tarım çalışanları çiftçilerin sokağa inmesi Fransa'daki protestoların da canlanmasına yol açtı. 

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Protestocular son haftalarda trafiği barikatlarla keserken hükümet binalarının önüne kötü kokulu tarım atıkları ve gübre yığdı. Süregiden tarım politikalarını protesto amacıyla trafik işaretlerini ters çevirdi.

Macron çiftçileri yatıştıramıyor 

Fransa Cumhurbaşkanının çiftçilerin kaygılarını gidermeye yönelik çabaları henüz memnuniyetsizlikleri ortadan kaldırmaya yetmediyse de Emmanuel Macron, 2019'daki "Sarı Yelekliler" protestolarının öncüsü olduğu büyük patlamanın benzerinden kaçınmayı umuyor.

Göstericinin ölümü gerilimi artırdı

Macron'un yatıştırma çabaları sürerken Salı günü güneybatı Fransa'daki Pamiers kasabasında protestocu çiftçilerin kurduğu barikatı aşan bir araç 36 yaşındaki bir çiftçiyi ezdi. Çiftçiyle birlikte olan kızı hastanede ölürken eşi olaydan yaralı olarak kurtuldu.

Almanya'da olduğu gibi, Fransa'da da aşırı sağ partiler, tarım emekçilerinin  memnuniyetsizliğini kendi politikalarına akıtma çabasında. Fransa'daki göçmen karşıtı Ulusal Birleşim partisinin başkanı Bardella, "çiftçilerin hayatta kalma kavgası verdiğini" söyledi. 

Jordan Bardella cumartesi günü Bordeaux bölgesini ziyaretinde “Bu, unutulan Fransa'dır,” dedi. “Tarım için savaş, aynı zamanda kırsal yok oluşa karşı bir savaş, bu ölmek istemeyen Fransızların çığlığı.”

(AEK)

Fransa sarı yelekliler Emmanuel Macron çiftçi protestoları
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