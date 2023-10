Fransa'da 6 havalimanı 'saldırı tehdidi' nedeniyle tahliye edildi

Fransa merkezli Agence France-Presse'e (AFP) konuşan bir polis kaynağı, bugün ülkedeki altı havaalanının "saldırı tehditleri" üzerine boşaltıldığını söyledi.

Le Monde'ta yer alan habere göre Lille, Lyon, Nantes, Nice, Toulouse ve başkent Paris yakınlarındaki Beauvais havalimanları, "tehditlerin gerçek olabileceğiyle ilgili herhangi bir şüpheye yer bırakmamak için" tahliye edildi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Beauvais Havaalimanı, saldırı tehdidini doğruladı.

Nice Havalimanı'nın X hesabından yapılan paylaşımda "terk edilmiş bir bagajın ardından... olağan kontrollerin yapılabilmesi için bir güvenlik çemberi oluşturulduğu" belirtildi.

Lille Havalimanı ise X hesabında, "Bomba ihbarı üzerine boşaltılıyor. Devlet güvenlik hizmetleri olay yerinde" açıklamasını yaptı.

Fransa'nın en çok ziyaret edilen turistik mekanlarından biri olan Versay Sarayı da bugün bir kez daha güvenlik nedeniyle boşaltıldı.

Son beş gün içinde üçüncü kez boşaltılan Versay Sarayı'nın X hesabından yapılan açıklamada, "Değerli ziyaretçiler, güvenlik nedeniyle Versay Sarayı ziyaretçileri tahliye ediyor. Anlayışınız için teşekkür ederiz" denildi.

🌍 Dear visitors, for security reasons, the Palace of Versailles is evacuating visitors. Thank you for your understanding. pic.twitter.com/PejKRBSJwp