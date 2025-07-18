Fransa cezaevlerinde 40 yıl: Beyrutlu devrimci Georges İbrahim Abdallah özgürlüğünü geri aldı

Paris Temyiz Mahkemesinin perşembe günü kamuya bir kapalı duruşmada tahliyesine karar verdiği Filistin yanlısı Lübnanlı eylemci, gelecek perşembe, 25 Temmuz günü 40 yıldır tutulduğu cezaevinden salıverilecek.

1987'de Amerikalı ve İsrailli iki diplomata düzelnenen suikastlara karıştığı gerekçesiyle mahkum edilen 74 yaşındaki Georges İbrahim Abdullah'ın şartlı salıverilme süresi 25 yıl önce dolmasına karşın Lübnanlı Hristiyanlardan küçük bir Marksist grubun eski liderinin tüm tahliye talepleri reddedilmişti.

Temyiz koşulu: "Fransa'dan çık ve bir daha görünme"

Euronews'un haberine göre, Paris Temyiz Mahkemesi bu kararı Abdallah'ın "ülkeyi terk etmesi ve bir daha orada görünmemesi koşuluyla" aldı. Savcılığın Yüksek Mahkemeye itirazda bulunma hakkı olmasına karşın, Yüksek Mahkemenin kararından dönmesi ihtimal dışı olarak görülüyor. Böylece Georges İbrahim Abdullah'a, birkaç yıldır serbest bırakılması için çaba gösteren Lübnan'a dönme yolu açılıyor .

Henüz Abdallah'ın serbest bırakılması kararının ayrıntılarına ilişkin bir açıklama olmadı. Ülkenin güneyindeki Hautes-Pyrénées bölgesinde, Lannemezan cezaevinde hükümlü olarak tutulan Abdallah'ın kentten çıkarılması için Tarbes Havalimanı'na bağlı olarak götürüleceği, buradan da geri dönüş masraflarını üstleneceğini beyan etmiş olan Lübnan'a iadesi için Roissy Havalimanı'ndan Beyrut'a hava yoluyla gönderilmesi bekleniyor.

Georges İbrahim Abdallah, 40 yıl sonra hücresinde

Avukatı: "Hala serbest bırakılmamış olması bir siyasi skandal"

Beyrutlu devrimcinin Fransız avukatı Jean-Louis Chalanset,"ABD'nin ve birbiri ardına göreve gelen tüm Fransa cumhurbaşkanlarının tutumu nedeniyle Georges İbrahim Abdallah'ın daha önce serbest bırakılmamış olması hukuki bir zafer olduğu kadar siyasi bir skandaldır da," dedi.

Avukatı, Georges İbrahim Abdallah'ın Lübnan'a döndüğünde bir İsrail insansız hava aracıyla "öldürüleceğinden" korkuyor. "Ama" diyor "Direniş'in üyesi olarak Beyrut'ta özgürce ölecek."

Kardeşi Robert Abdallah, "Bu karardan dolayı çok mutlu [olduklarını]" söyledi. "Birgün serbest bırakılacağını asla hayal edemiyorduk, [...] Fransa makamları İsrail ve ABD'nin baskısından kurtulunca oldu" dedi.

"Orantısız" gözaltı süresi

Georges İbrahim Abdallah, Lübnan iç savaşı sırasında ve İsrail'in 1978'de ülkenin güneyini işgali bağlamında diplomatlara yönelik olarak gerçekleşen suikastlara karıştığını kabul etmeyi ısrarla reddetmiş ve bu reddiyesini "İsrail ve Amerikan baskısına" karşı "direniş eylemleri " olarak nitelemişti.

Yargılanmasına müdahil olarak katılan Washington'ın avukatları, özellikle bu nedenle serbest bırakılmasına karşı çıkıyordu. Mahkeme, eylemci Filistinli'den mağdurların ailelelrine tazminat ödemek için "gözle görülür bir çaba" göstermesini istedi. Abdallah ise, kendisinin bir siyasi mahkum olduğu gerekçesiyle bunu reddetti.

Temyiz mahkemesinin, tutuklulukta geçen sürenin işlediği iddia edilen suçlarla "orantısız" olduğu gerekçesiyle serbest bırakılmasına hükmettiği 19 Haziran'daki son duruşmada, Abdallah'ın avukatı Jean-Louis Chalanset, eylemcinin cezaevi hesabında 16 bin euro bulunduğuna dikkat çekti. Bu fonlar kamunun kullanımına açık.

Temyiz mahkemesi ayrıca, tahliyesinin Georges İbrahim Abdallah'ın Lübnan'a dönmesine ve ülkenin kuzeyindeki köyünde "ömrünü tamamlamasına" imkan vereceğini belirterek, kendisinin artık kamu düzenini bozma riski toluşturmadığını da karar içerdi.

(AEK)