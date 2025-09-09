Fransa büyük greve hazırlanıyor: ‘Her Şeyi Durduralım’ hareketi

“Bloquons tout” (Her Şeyi Durduralım) hareketi sosyal medyada başlayan, yatay örgütlenen ve lideri olmayan bir inisiyatif hareketi. Amaçları ise Fransa’yı yarın (10 Eylül) tamamen durdurmak. Durdurma hareketi işe gitmeme, çeşitli blokajlar, sembolik işgaller ve büyük mağazaları boykot gibi hareketleri kapsıyor.

İlk çağrılar, Telegram grupları ve yerel inisiyatifler üzerinden yapıldı. Çağrının tam olarak hangi gruptan çıktığı bilinmese de, “Les Essentiels” (Hayati Olanlar/Temel Olanlar) isimli kolektif öne çıkıyor. Çağrının yapıldığı Telegram gruplarının çoğu, 500-1000 üyeli yerel gruplardan oluşuyor ve merkezi bir kanal bulunmuyor. Her yerel örgütlenme, merkeze bağlı kalmadan kendi grubuyla hareket ediyor. “Les Essentiels” grubunun Telegram üye sayısı ise yaklaşık 800.

“Her Şeyi Durduralım” hareketi, başta Başbakan François Bayrou hükümetinin sunduğu 2026 Bütçe Tasarısı’na karşı başlatıldı. Hükümetin sunduğu bütçe tasarısı, kamu harcamalarından büyük kesinti planlarıyla birlikte 40 milyar Euro’ya yakın tasarruf planlıyordu. Bu önlemler kamu hizmetlerinde kesintiler, resmî tatillerin azaltılması, emekli ödemelerinde çeşitli kesintileri kapsıyordu. Söz konusu paket, geniş halk kesimlerinde çok fazla tepkiye neden oldu ve sosyal medyada kitlesel protestolara neden oldu.

François Bayrou hükümeti, 8 Eylül’de yapılan oturumda güvenoyu alamayarak düştü. 194 milletvekili, Bayrou hükümetinden yana oy kullanırken 364 milletvekili güvensizlik oyu verdi. Oylamada 15 vekil çekimser kaldı. Fransa’da 2017’den bu yana cumhurbaşkanı olarak görev yapan Macron ’un görev süresince 8 hükümet kurulurken, son 2 yılda ülke 4 farklı başbakan tarafından yönetildi.

Kimler destekliyor?

Bazı sektörel ve yerel sendikalar çağrıya katıldı veya üyelerini desteklemeye çağırdı.

Özellikle SUD-Rail (demiryolu sektöründe faaliyet gösteren bağımsız sendika), CGT’nin (Genel İşçi Konfederasyonu) bazı şubeleri, Solidaires gibi yapılar 10 Eylül için grev/blokaj çağrısına destek verdi. Öte yandan CFDT, FO, UNSA gibi daha büyük federasyonlar daha “çekinceli” davranarak 18 Eylül’de planlanan ortak sendikal eylemlere odaklandılar.

Hareketin kendini apolitik olarak ifade eden temsilcileri olsa da bazı partiler ve Jean-Luc Mélenchon (La France Insoumise, LFI) gibi sol figürler, harekete destek açıklaması yaptı. Ana akım ve sağ partiler ise harekete mesafeli yaklaşıyor.

Mélenchon, hareketi sahiplenmek istemediklerini; harekete yardım etmek ve hareketin hizmetinde olmak istediklerini belirtti. 16 Ağustos 2025’te, “La Tribune Dimanche” gazetesinde yayımlanan bir metinde, Mélenchon ve LFI yöneticileri şöyle dedi: “Bu harekete katılan yerel kolektiflerin hizmetine derhal girmeliyiz. Başarısı için her şey yapılmalıdır.”

Parti Socialiste (Sosyalist Parti) de hareketi desteklediğini açıkladı, amaçlarının hareketi kontrol etmekten ziyade aşırı sağa kaptırmamak olduğunu söyledi. Rassemblement National (Ulusal Birlik Partisi) ise partilerinin düzenleyici olarak bir rolü olmadığını, üyelerinin istediklerini yapabileceğini açıkladı. Bu açıklama sonrası sağın harekete yaklaşımı konusunda şüpheler oluştu.

CGT ise federasyon bazında temkinli kaldı ve hareketin aşırı sağ tarafından ele geçirilmesinden çekindiklerini açıkladı.

Bazı gözlemciler ve Fransız medyasından birkaç mecra ise, eylemi ortaya çıkaran grubun “aşırı sağcı ve komplo teorileriyle bağlantılı” olabileceğini iddia etti.

Hükümet düştü, eylemler neden devam ediyor?

Hareketin tabanında hükümet aktörlerinin ötesinde bir tepki de var. Talepler ise kısıtlama politikalarına karşı. Sendikal çevrelerde ve yerel inisiyatiflerde “sorun yapısal” algısı güçlenmiş durumda. Bu sebeple hareketin katılımcıları hükümetin düşmesini, grevi durdurmak için yeterli görmüyor. Ayrıca yukarıda ismi geçen sendikaların ve siyasi partilerin bu harekete desteğini açıklaması ve 10 Eylül’de aktif rol alacaklarını belirtmeleri, hareketin sosyal medya çağrısı olmaktan çıkıp somut katılımlı bir eylem olduğunu gösteriyor. Hükümetin düşmesi de Fransa’nın bazı bölgelerinde harekete katılımı artırmış durumda.

Hareketin ne kadar büyüyebileceği konusundaki tartışmalar ise sürüyor. Bir yandan “ülke çapında kriz” gibi yaklaşımlar varken bir yandan 10 Eylül’ün “yoğun, bölgesel ve kontrol edilebilir günlük aksaklıklar” şeklinde geçebileceği iddia ediliyor.

İnisiyatif son olarak bugün, ABD merkezli sosyal medya uygulaması X üzerinden yaptığı açıklamada “Bayrou hükümetinin düşüşü sadece başlangıç, 10 Eylül’de her şeyi daha da güçlendiriyoruz. Hiç kimse ve hiçbir şey bizi durduramayacak,” açıklaması yaptı ve ekledi:

“Yarından itibaren her akşam mahallelerimizde, köylerimizde, fabrikalarımızda, üniversitelerimizde genel meclisler kuruyoruz. Tartışıyor, karar alıyor, örgütleniyoruz. Geleceğimizi tam da burada birlikte inşa ediyoruz. Bu sadece bir toplumsal seferberlik değil; aynı zamanda halkın iktidarı yeniden sahiplenme süreci.”

⏳ J-1 AVANT LE #10septembre



🔥 DEMAIN, LA FRANCE S’ARRÊTE.



Ils ont cru que nous allions plier, que nous allions accepter l’austérité, le mépris et les humiliations sans rien dire.



🚨 DEMAIN, NOUS LEUR PROUVONS LE CONTRAIRE.



👉 Ce n’est pas une "journée de plus".

👉 Ce n’est… pic.twitter.com/4odyikq6Uz — Bloquons Tout ! - 10 Septembre 2025 (@bloquonstout) September 9, 2025

Kaynaklar: Le Monde.fr, France 24, Reuters, The Local France, The Connexion France.

