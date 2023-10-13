Fransa | Bir öğretmenin İslamcı saldırıda öldürülmesi üzerine "güvenlik kabinesi" olağanüstü toplandı

Fransa'da hükümet Cumhurbaşkanı Macron'un başkanlığında, gün içinde kuzeydoğudaki Arras kasabasında lise öğretmenini Dominique Bernard'ın bıçakla öldürülmesinin ardından "güvenlik" gündemiyle toplandı.

Macron Arras'ta

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Cuma öğleden sonra olayın geçtiği Arras kasabasındaki Gambetta Lisesi'ni ziyaret ederek insanları "birlik olmaya" ve "İslamcı terörün barbarlığı" karşısında "birlik içinde olmaya" çağırdı.

Okulun yakınındaki bir binanın avlusunda toplananlara seslenen Macron, "öldürülen öğretmenin ve yaralan okul yöneticilerinin saldırganın öğrencilere ulaşmasını önlemek için büyük bir cesaret göstererek kendilerini feda ettiklerini" söyledi. "Teröre boyun eğmemek, hiçbir şeyin bizi bölmesine izin vermemek kararındayız" dedi.

Macron konuşmasında üç yıl önce Paris'te benzer bir saldırıda başı kesilerek öldürülen bir başka lise öğretmeni Samuel Paty'yi hatırlatarak öğretmenlerin siyasi İslam'ın hedefi olmalarının onların bilim ve aydınlanmaya bağlılıklarıyla yakından ilgili olduğunu vurguladı.

Paris’te öğretmen bıçaklı saldırıda öldürüldü

Güvenlik kabinesi

Cuma gece ilerleyen saatlerde Macron'un, Paris'te düzenlediği toplantıya ilgili bakanlar polis, ordu ve istihbarat yetkilileri katıldı.

Fransa adliyesinin, ülkenin kuzeydoğusundaki bıçaklı saldırıda bir kişinin ölmesi ve iki kişinin de ağır yaralanmasının ardından başlattığı "terörle mücadele" soruşturması sonrasında Paris'in dış ilçelerinden Limay'da bir camide 24 yaşında bir adam elinde bıçak taşıdığı gerekçesiyle polis tarafından gözaltına alınmıştı.

Olağanüstü güvenlik toplantısı Çeçenya kökenli bir radikal İslamcı tarafından işlendiği bildirilen Arras'taki cinayetin ardından başlatılan operasyonlarda ikinci bir kişinin yakalanmasından sonra düzenlendi.

Lisedeki saldırı

Arras polisi, Cuma sabahı yaklaşık 41 bin nüfuslu kasabadaki lisede bıçaklı bir adamın bir öğretmeni öldürdüğünü ve iki kişiyi de yaraladığını söyledi. Saldırgan olayın ardından yakalanarak tutuklandı.

Polisin verdiği bilgiye göre kent merkezindeki Gambetta Lisesi'nin eski öğrencilerinden 18 yaşındaki Muhammed Moguçkov "Allahu Ekber" haykırışlarıyla mağdurlara saldırdı.

Soruşturmada Moguçkov'un Fransa İç Güvenlik Genel Müdürlüğü'nce (DGSI) "aktif izleme" altında tutulduğu belirlendi.

Polis, Moguçkov'un geçtiğimiz hafta durdurulup arandığını, ancak alıkonması için bir neden olmadığında serbest bırakıldığını söyledi.

Saldırıda lisenin öğrencilerinden yaralanan olmadı çok sayıda bıçak yarası alan bir güvenlik görevlisi ve bir öğretmen ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Öldürülen 57 yaşındaki Dominique Bernard, Fransızca öğretmeniydi.

Hauts-de-France bölge başkanı Xavier Bertrand, bir polis görevlisinin göğsünden vurulduğunu, ciddi şekilde yaralandığını ancak "hayati tehlikeyi atlattığını"nı söyledi.

Bertrand diğer yaralı 45 yaşındaki beden eğitimi öğretmeninin de "hayati tehlikesinin olmadığını" dile getirdi.

(AEK)