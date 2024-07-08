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DÜNYA
Yayın Tarihi: 8 Temmuz 2024 15:57
 ~ Son Güncelleme: 8 Temmuz 2024 16:17
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Fransa Başbakanı Attal istifasını sundu, Macron 'şimdilik kal' dedi

Başbakan Attal, seçim sonucunun ardından Cumhurbaşkanı Macron'a istifasını sundu. Macron, "ülkenin istikrarı" için Attal'dan görevine "şimdilik" devam etmesini istedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Fransa Başbakanı Attal istifasını sundu, Macron 'şimdilik kal' dedi
*Fotoğraf: AA

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkedeki erken genel seçimlerin ikinci turundan sol ittifakın birinci çıkması üzerine istifasını sunan Başbakan Gabriel Attal'dan görevine "şimdilik" devam etmesini istedi.

AA’nın Fransız basınına dayandırdığı habere göre; Başbakan Attal, Macron'a istifasını sunmak üzere bugün Elysee Sarayı'na gitti.

Görüşmenin ardından Macron istifayı reddederek, "ülkenin istikrarı" için Attal'dan görevine "şimdilik" devam etmesini istedi.

Macron ayrıca, seçim sürecinde sergilediği performanstan ötürü Attal'a teşekkürlerini iletti.

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Fransa'da erken genel seçimlerin ikinci turu sonucunda sol ittifak ilk sıraya yerleşirken Macron'un ittifakı ikinci olmuştu. İlk turun birincisi aşırı sağ ise üçüncü sıraya gerilemişti. Attal, sol ittifak Yeni Halk Cephesi'nin sandıktan birinci çıkmasının ardından yaptığı açıklamada, "Bu seçimde temsil ettiğim siyasi grup, bu akşam çoğunluğu sağlayamıyor. Cumhuriyet geleneğine ve prensiplerime uygun olarak yarın sabah Cumhurbaşkanı'na istifamı sunacağım" demişti.

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